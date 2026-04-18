Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom डेस्कटॉप से सीधे इमेज और वीडियो बनाने की सुविधा भी मिलेगी।

Google Gemini For Mac Users: Mac इस्तेमाल करने वालों का इंतज़ार आखिरकार खत्म हो गया है. Google ने macOS के लिए अपना नया Gemini ऐप पेश कर दिया है. इस ऐप के जरिए यूजर्स अब सीधे अपने डेस्कटॉप से AI असिस्टेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी बिना बार-बार ऐप या टैब बदलने के.

AI ने बनाया खुद अपना ऐप? CEO का बड़ा खुलासा

Introducing Gemini on Mac.



It’s the first time we’re bringing the @Geminiapp to desktop. The team built this initial release with @Antigravity, and it went from an idea to a native Swift app prototype in a few days.



More features on the way! pic.twitter.com/YRy0Pqq6zo — Sundar Pichai (@sundarpichai) April 15, 2026

इस लॉन्च की सबसे दिलचस्प बात तब सामने आई जब Sundar Pichai ने सोशल प्लेटफॉर्म X पर बताया कि Mac के लिए Gemini ऐप को कंपनी के अपने AI टूल Antigravity की मदद से तैयार किया गया है. यह टूल ऑटोमैटिक एजेंट्स के जरिए सॉफ्टवेयर की प्लानिंग, कोडिंग और टेस्टिंग तक का काम कर सकता है.

यानी यह ऐप काफी हद तक AI द्वारा ही डेवलप किया गया है. यह तकनीक कुछ हद तक OpenAI Codex जैसे AI कोडिंग टूल्स की तरह काम करती है. पिचाई के मुताबिक, यह ऐप सिर्फ कुछ ही दिनों में एक आइडिया से लेकर तैयार प्रोटोटाइप तक पहुंच गया.

कैसे काम करता है Gemini ऐप?

Google का यह नया ऐप इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह आपके काम के बीच में बिना रुकावट के मदद करे. Mac पर यूजर्स सिर्फ Option + Space शॉर्टकट दबाकर Gemini को कहीं से भी खोल सकते हैं. इससे आप तुरंत सवाल पूछ सकते हैं, डेटा चेक कर सकते हैं या किसी भी टास्क में मदद ले सकते हैं वो भी बिना स्क्रीन बदले.

स्क्रीन शेयरिंग से मिलेगा स्मार्ट जवाब

इस ऐप की सबसे खास खूबियों में से एक है स्क्रीन शेयरिंग. यूजर्स अपनी एक्टिव विंडो Gemini के साथ शेयर कर सकते हैं जिससे AI को पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आता है. मान लीजिए आप कोई रिपोर्ट बना रहे हैं या स्प्रेडशीट में काम कर रहे हैं तो Gemini उसी समय सही जानकारी या फॉर्मूला सुझा सकता है. इससे काम की स्पीड और सटीकता दोनों बढ़ती हैं.

इमेज और वीडियो भी बना सकेंगे सीधे डेस्कटॉप से

Gemini ऐप सिर्फ टेक्स्ट तक सीमित नहीं है. यूजर्स इसमें “Nano Banana” के जरिए इमेज और Veo के जरिए वीडियो भी बना सकते हैं. यानी अब आपकी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए अलग-अलग टूल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी. Google का कहना है कि यह तो बस शुरुआत है. कंपनी इस ऐप को एक पर्सनल और स्मार्ट डेस्कटॉप असिस्टेंट बनाने की दिशा में काम कर रही है और आने वाले महीनों में इसमें कई नए फीचर्स जोड़े जाएंगे.

कब और कैसे मिलेगा यह ऐप?

यह नया Gemini ऐप macOS 15 या उससे ऊपर के वर्जन पर चलने वाले सभी यूजर्स के लिए धीरे-धीरे उपलब्ध कराया जा रहा है. इसे Gemini की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है.

Apple के साथ बढ़ती साझेदारी

दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में Apple और Google के बीच Gemini मॉडल्स को लेकर साझेदारी की घोषणा भी हुई है. माना जा रहा है कि आने वाले समय में Apple के AI फीचर्स और Siri में भी Gemini की ताकत देखने को मिल सकती है. इस नए ऐप के साथ Google ने साफ कर दिया है कि आने वाला समय AI-ड्रिवन डेस्कटॉप अनुभव का है जहां काम करना पहले से कहीं ज्यादा आसान और स्मार्ट होने वाला है.

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