Google Diwali Offer: गूगल ने इस दिवाली अपने यूज़र्स के लिए शानदार ऑफर पेश किया है. कंपनी ने अपने Google One Cloud Storage के दामों में भारी कटौती की है. सीमित समय के लिए यूज़र्स सिर्फ 11 रुपये प्रति माह में 2TB तक का क्लाउड स्टोरेज पा सकते हैं. इस प्लान के साथ यूज़र्स को Google Drive, Google Photos और अन्य AI फीचर्स का भी एक्सेस मिलेगा.

ऑफर की वैधता और शर्तें

यह स्पेशल दिवाली ऑफर 31 अक्टूबर तक ही मान्य है. यानी, यदि आप इस डील का फायदा उठाना चाहते हैं तो जल्दी करें क्योंकि समय बहुत सीमित है. गूगल के इस ऑफर में यूज़र्स 30GB से लेकर 2TB तक का कोई भी प्लान चुन सकते हैं और हर प्लान की शुरुआती कीमत पहले तीन महीनों के लिए सिर्फ 11 रुपये प्रति माह रखी गई है. यानी शुरुआती 90 दिनों में कुल खर्च मात्र 33 रुपये होगा. इसके बाद, चुने गए प्लान की कीमत सामान्य दर पर वापस आ जाएगी.

Google One की सामान्य कीमतें और बचत

Google One कई स्टोरेज टियर प्रदान करता है जो अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से बनाए गए हैं. हर प्लान की मासिक कीमत अलग होती है लेकिन अगर यूज़र वार्षिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उन्हें करीब 37% तक की बचत होती है. यह ऑफर खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो फोटो वीडियो और डॉक्यूमेंट्स को लंबे समय तक सुरक्षित रखना चाहते हैं.

ऐसे करें Google One दिवाली ऑफर क्लेम

इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए नीचे दिए गए आसान स्टेप्स फॉलो करें.

अपने स्मार्टफोन में Google One ऐप खोलें.

अपने Gmail अकाउंट से साइन इन करें.

ऊपर बाईं ओर बने तीन लाइन वाले मेन्यू पर टैप करें.

Membership Plans सेक्शन में जाएं.

अपनी पसंद का स्टोरेज प्लान चुनें और “Get Discount” पर क्लिक करें.

पेमेंट मेथड वेरिफाई करें.

अंत में Subscribe बटन दबाकर अपना प्लान एक्टिव करें.

