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अब लंबी PDF पढ़ने की जरूरत नहीं! Chrome में आ रहा है गजब का AI फीचर, जानें कैसे करेगा काम

Google Chrome AI Feature: Google फिलहाल Chrome Beta वर्जन में एक नए Summarize with Gemini फीचर की टेस्टिंग कर रहा है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 30 Jun 2026 01:39 PM (IST)
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Google Chrome AI Feature: गूगल क्रोम इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए एक खुशखबरी है. दरअसल, कई बार क्रोम में लोग पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लेते हैं जिन्हें पढ़ने में काफी समय लग जाता है. इसी को देखते हुए अब गूगल क्रोम एक ऐसा एआई फीचर लाने जा रही है जिसके बाद यूजर्स को लंबे-लंबे पीडीएफ फाइल्स को पढ़ने की जरुरत नहीं पड़ेगी. ये नया एआई फीचर लोगों को PDF का सार बता देगा जिससे उन्हें फाइल की असल जानकारी आसानी से पता चल जाएगी.

कैसे काम करेगा ये नया फीचर

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब भी ये फीचर एक्टिव होगा तब यूजर को PDF Viewer के ठीक ऊपर मौजूद टूलबार में Summarize with Gemini बटन दिखाई देने लगेगा. इस बटन पर जैसे ही आप टैप करते हैं फीचर अपने आप ही आपको फाइल की एक समरी तैयार करके पेश कर देगा. इतना ही नहीं, अगर यूजर को कुछ सवाल पूछने हैं तो साइड में खुले टूलबार के जरिए आप इससे अपने सवाल या बातचीत भी कर सकते हैं.

आने वाला है AI Summary फीचर

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, Google फिलहाल Chrome Beta वर्जन में एक नए Summarize with Gemini फीचर की टेस्टिंग कर रहा है. बता दें कि ये फीचर Chrome के बिल्ट-इन PDF Viewer में ही उपलब्ध होगा. हालांकि, अभी तक ये फीचर डिफॉल्ट रूप से सभी यूजर्स के लिए रोलआउट नहीं हुआ है. फिलहाल इसे अभी सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल फ्लैग के जरिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है.

पहले भी मिले नए फीचर्स

जानकारी के मुताबिक, Google ने इस साल की शुरूआत में ही क्रोम यूजर्स के लिए एक नया फीचर पेश किया था जिसकी मदद से यूजर्स क्रोम में ही पीडीएफ फाइल को ओपन करके उसके टेक्सट हाइलाईट कर सकते हैं. इसके अलावा इस फीचर के जरिए यूजर नोट्स भी ऐड कर सकते हैं. अब एआई समराइज फीचर भी लोगों के काम को आसान बनाने के लिए पेश किया जा रहा है.

क्यों जरुरी है ये फीचर

आपको बता दें कि ये फीचर यूजर्स के लिए काफी जरुरी है. ऐसा इसलिए है क्योंकि अक्सर लोग लंबे पीडीएफ फाइल पढ़ना पसंद नहीं करते हैं. क्योंकि ये ज्यादा समय भी लेता है और थोड़ा बोरिंग होता है. ऐसे में ये फीचर लोगों को सेकेंडों के अंदर पूरी फाइल का एक शॉर्ट समरी जनरेट कर देगा जिससे यूजर को फाइल की संक्षिप्त जानकारी मिल जाएगी जिससे वो ये तय कर सकेगा कि उसे पूरी फाइल पढ़नी चाहिए या नहीं.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 30 Jun 2026 01:39 PM (IST)
Tags :
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