अब लंबी PDF पढ़ने की जरूरत नहीं! Chrome में आ रहा है गजब का AI फीचर, जानें कैसे करेगा काम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यह उपयोगकर्ताओं का समय बचाकर त्वरित जानकारी प्रदान करेगी।

Google Chrome AI Feature: गूगल क्रोम इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए एक खुशखबरी है. दरअसल, कई बार क्रोम में लोग पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लेते हैं जिन्हें पढ़ने में काफी समय लग जाता है. इसी को देखते हुए अब गूगल क्रोम एक ऐसा एआई फीचर लाने जा रही है जिसके बाद यूजर्स को लंबे-लंबे पीडीएफ फाइल्स को पढ़ने की जरुरत नहीं पड़ेगी. ये नया एआई फीचर लोगों को PDF का सार बता देगा जिससे उन्हें फाइल की असल जानकारी आसानी से पता चल जाएगी.

कैसे काम करेगा ये नया फीचर

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब भी ये फीचर एक्टिव होगा तब यूजर को PDF Viewer के ठीक ऊपर मौजूद टूलबार में Summarize with Gemini बटन दिखाई देने लगेगा. इस बटन पर जैसे ही आप टैप करते हैं फीचर अपने आप ही आपको फाइल की एक समरी तैयार करके पेश कर देगा. इतना ही नहीं, अगर यूजर को कुछ सवाल पूछने हैं तो साइड में खुले टूलबार के जरिए आप इससे अपने सवाल या बातचीत भी कर सकते हैं.

आने वाला है AI Summary फीचर

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, Google फिलहाल Chrome Beta वर्जन में एक नए Summarize with Gemini फीचर की टेस्टिंग कर रहा है. बता दें कि ये फीचर Chrome के बिल्ट-इन PDF Viewer में ही उपलब्ध होगा. हालांकि, अभी तक ये फीचर डिफॉल्ट रूप से सभी यूजर्स के लिए रोलआउट नहीं हुआ है. फिलहाल इसे अभी सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल फ्लैग के जरिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है.

पहले भी मिले नए फीचर्स

जानकारी के मुताबिक, Google ने इस साल की शुरूआत में ही क्रोम यूजर्स के लिए एक नया फीचर पेश किया था जिसकी मदद से यूजर्स क्रोम में ही पीडीएफ फाइल को ओपन करके उसके टेक्सट हाइलाईट कर सकते हैं. इसके अलावा इस फीचर के जरिए यूजर नोट्स भी ऐड कर सकते हैं. अब एआई समराइज फीचर भी लोगों के काम को आसान बनाने के लिए पेश किया जा रहा है.

क्यों जरुरी है ये फीचर

आपको बता दें कि ये फीचर यूजर्स के लिए काफी जरुरी है. ऐसा इसलिए है क्योंकि अक्सर लोग लंबे पीडीएफ फाइल पढ़ना पसंद नहीं करते हैं. क्योंकि ये ज्यादा समय भी लेता है और थोड़ा बोरिंग होता है. ऐसे में ये फीचर लोगों को सेकेंडों के अंदर पूरी फाइल का एक शॉर्ट समरी जनरेट कर देगा जिससे यूजर को फाइल की संक्षिप्त जानकारी मिल जाएगी जिससे वो ये तय कर सकेगा कि उसे पूरी फाइल पढ़नी चाहिए या नहीं.

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