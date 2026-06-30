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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीSolar Panel Cleaning: सोलर पैनल को धुलते वक्त जरूर रखें इस बात का ध्यान, कड़क धूप में गलती से भी न डालें पानी

Solar Panel Cleaning: सोलर पैनल को धुलते वक्त जरूर रखें इस बात का ध्यान, कड़क धूप में गलती से भी न डालें पानी

Solar Panel Cleaning: एक्सपर्ट्स के अनुसार, सोलर पैनल की सफाई के लिए सबसे अच्छा समय सुबह जल्दी या शाम को सूरज ढलने के बाद होता है. दोपहर में धूप के दौरान पैनल का तापमान बहुत बढ़ जाता है.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 30 Jun 2026 01:28 PM (IST)
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Solar Panel Cleaning: आजकल बिजली के बढ़ते खर्च से बचने और फ्री की बिजली का फायदा उठाने के लिए लोग बड़ी संख्या में अपने घरों और खेतों में सोलर पैनल लगवा रहे हैं. एक बार सोलर सिस्टम लग जाने के बाद इसकी मेंटीनेंस बहुत कम होती है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि इसकी सफाई को नजरअंदाज किया जाए. एक्सपर्ट्स का कहना है कि सोलर पैनल पर धूल, मिट्टी, प्रदूषण, परागण, सूखे पत्ते और पक्षियों की बीट जमा होने से सूर्य की रोशनी सीधे पैनल तक नहीं पहुंच पाती है, जिससे बिजली उत्पादन 20 से 30 प्रतिशत कम हो जाता है.

इसी वजह से सोलर पैनल की सफाई जरूरी मानी जाती है. हालांकि, सफाई करते समय की गई छोटी गलती भी पैनल को नुकसान पहुंचा सकती है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि आपको सोलर पैनल धोते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कड़क धूप में गलती से भी पानी क्यों नहीं डालना चाहिए. 

कड़क धूप में कभी न करें सफाई 

एक्सपर्ट्स के अनुसार, सोलर पैनल की सफाई के लिए सबसे अच्छा समय सुबह जल्दी या शाम को सूरज ढलने के बाद होता है. दोपहर में धूप के दौरान पैनल का तापमान बहुत बढ़ जाता है. ऐसे में गर्म पैनल पर अचानक ठंडा पानी डालने से थर्मल शॉक का खतरा रहता है, जिससे पैनल का ग्लास चटक सकता है या उसमें दरारें आ सकती है. इसके अलावा तेज धूप में डाला गया पानी, जल्दी सूखकर दाग भी छोड़ सकता है जिससे पैनल के काम करने की क्षमता प्रभावित हो जाती है. 

सफाई से पहले सिस्टम बंद करें 

सोलर पैनल की सफाई शुरू करने से पहले सोलर सिस्टम को पूरी तरह बंद करना सबसे सुरक्षित तरीका माना जाता है. सबसे पहले इनवर्टर और फिर एसी और डीसी डिस्कनेक्ट स्विच बंद कर देने चाहिए. इससे सफाई के दौरान बिजली के झटके का खतरा काफी कम हो जाता है, सफाई पूरी होने के बाद सभी स्विच उसी क्रम में दोबारा चालू करने चाहिए. 

सफाई के लिए मुलायम कपड़ा सही 

सोलर पैनल की ऊपरी सतह पर विशेष प्रकार की कोटिंग होती है, जो सूरज की रोशनी को सही तरीके से अवशोषित करने में मदद करती है. ऐसे में झाड़ू, सख्त ब्रश, स्टील स्क्रबर या खुरदरे कपड़े से सफाई करना नुकसानदायक हो सकता है. इससे पैनल पर खरोंच पड़ सकती है और उसकी क्षमता कम हो सकती है. ऐसे में सफाई के लिए हमेशा माइक्रोफाइबर कपड़ा, मुलायम स्पंज या सॉफ्ट कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए. 

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तेज प्रेशर और केमिकल से करें परहेज 

सोलर पैनल को साफ करने के लिए हाई प्रेशर पाइप या प्रेशर वाटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. तेज दबाव से पानी डालने पर पैनल की सीलिंग प्रभावित हो सकती है और पानी अंदर जाने का खतरा बढ़ जाता है. इसी तरह डिटर्जेंट एसिड, फिनायल या दूसरे तेज केमिकल का उपयोग भी नहीं करना चाहिए. क्योंकि इससे पहले की सुरक्षात्मक कोटिंग खराब हो सकती है, सामान्य साफ पानी या जरूरत पड़ने पर हल्के साबुन के गोल से सफाई करना सही रहता है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 30 Jun 2026 01:28 PM (IST)
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