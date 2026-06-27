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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअब पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट हुआ Google Chrome! 2026 के ये 5 फीचर्स नहीं देखे तो बहुत कुछ मिस कर देंगे

अब पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट हुआ Google Chrome! 2026 के ये 5 फीचर्स नहीं देखे तो बहुत कुछ मिस कर देंगे

Google Chrome: इस बार गूगल क्रोम ने यूजर को फुल स्क्रीन रीडिंग मोड उपलब्ध कराया है जिसकी मदद से अब यूजर लंबे-लंबे आर्टिकल को पढ़ना काफी आसान हो जाएगा.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 27 Jun 2026 05:01 PM (IST)
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  • वर्टिकल टैब्स से कई टैब मैनेज करना अब सरल।

Google Chrome: वेब ब्राउजिंग को और बेहतर बनाने के लिए गूगल क्रोम ने इस साल कई फीचर्स पेश किए हैं जिससे यूजर्स को और बेहतर एक्सपीरिएंस मिल सके. इन फीचर्स के आने के बाद गूगल क्रोम को इस्तेमाल करना पहले से ज्यादा तेज, स्मार्ट और बेहतर हो चुका है. इतना ही नहीं, क्रोम में इस बार एआई फीचर भी आया है जो यूजर्स के काम को और भी आसान बनाने का काम कर रहा है. आइए जानते हैं गूगल क्रोम के वो 5 ऐसे फीचर्स जिन्हें मिस करना आपको बिलकुल भी अच्छा नहीं लगेगा.

AI Mode का नया अनुभव

गूगल क्रोम ने अपने एआई मोड को पहले से और भी बेहतर कर दिया है. कंपनी ने इसमें Side-by-Side Browsing फीचर को भी ऐड किया है. बता दें कि पहले AI के जवाब में दिए गए लिंक नई टैब में खुलते थे जिससे बार-बार टैब बदलनी पड़ती थी. अब लिंक खुलने पर स्क्रीन का एक हिस्सा वेबपेज दिखाएगा जबकि दूसरा हिस्सा AI Mode के लिए रिजर्व रहेगा.

अब मिलेगा Full-Screen Reading Mode

इसके साथ ही इस बार गूगल क्रोम ने यूजर को फुल स्क्रीन रीडिंग मोड उपलब्ध कराया है जिसकी मदद से अब यूजर लंबे-लंबे आर्टिकल को पढ़ना काफी आसान हो जाएगा. आपको बता दें कि पहले ये रीडिंग मोड सिर्फ एक छोटे से कोने में खुलता था लेकिन ये नया फीचर पूरे वेबपेज को ही रीडिंग मोड में बदल देता है.

सीधे Google Drive में सेव होगी फाइन

जानकारी के अनुसार, गूगल क्रोम ने इस बार एक नया फीचर यूजर को उपलब्ध कराया है जिसकी मदद से अब यूजर पीडीएफ फाइल को सीधे गूगल ड्राइव में सेव कर सकेंगे. इस फीचर की मदद से अब पीडीएफ फाइल को सेव करना पहले से आसान हो गया है. अब आपको बस पीडीएफ फाइल को ओपन करना है और ऊपर जाकर सेव टू ड्राइव पर क्लिक कर देना है जिसके बाद आपकी फाइल सीधे गूगल ड्राइव पर सेव हो जाएगी.

Gemini Skills से बार-बार Prompt लिखने की झंझट खत्म

इसके अलावा Chrome में मौजूद Gemini AI भी यूजर के बहुत काम आने वाला है. अब इसके Skills फीचर की मदद से यूजर को और ज्यादा बेहतर एक्सपीरिएंस मिलेगा. बता दें कि इस फीचर की मदद से यूजर को किसी भी चीज को सर्च करने या फिर प्रोड्क्ट कंपैरिजन करने के लिए बार-बार एक ही प्रॉम्प्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एक बार प्रॉम्प्ट डालने के बाद आप उसे सेव कर सकते हैं जो बाद में भी आपके काम आ जाएगा.

Vertical Tabs

अब आपको बता दें कि गूगल क्रोम ने इस बार यूजर के लिए एक नया फीचर पेश किया है जिसका नाम है वर्टिकल टैब्स. जी हां, दरअसल, अगर आपके Chrome में हमेशा कई टैब खुले रहते हैं तो नया Vertical Tabs फीचर आपके बड़े काम आ सकता है. इस फीचर की मदद से अब यूजर को टैब्स स्क्रीन के ऊपर की जगह पर बाईं ओर वर्टिकल लिस्ट में दिखाई देंगे. इससे हर टैब का नाम साफ दिखाई देता है और सही टैब ढूंढना आसान हो जाता है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 27 Jun 2026 05:00 PM (IST)
Tags :
Google Chrome TECH NEWS HINDI
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