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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Weather: भीषण गर्मी से परेशान बिहार की जनता को आज मिलेगी राहत, 21 जिलों में आंधी-बारिश का येलो अलर्ट

Bihar Weather: भीषण गर्मी से परेशान बिहार की जनता को आज मिलेगी राहत, 21 जिलों में आंधी-बारिश का येलो अलर्ट

Bihar Weather Update: बिहार की जनता को भीषण गर्मी से आज मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है. मौसम विभाग ने 21 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. साथ ही चार दिनों की बड़ी चेतावनी दी है.

By : परमानंद सिंह | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 05 Apr 2026 08:52 AM (IST)
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बिहार में पिछले तीन-चार दिनों से लगातार तापमान में बेतहाशा वृद्धि हो रही है और भीषण गर्मी के साथ 40 डिग्री के करीब भी तापमान पहुंच चुका है. लेकिन आज रविवार (5 अप्रैल) से बिहार में अगले चार दिनों तक आंधी-बारिश की चेतावनी जारी की गई है. 

मौसम विभाग ने रविवार सुबह चार बजे से 21 जिलों में तेज हवा के साथ अब बारिश और बिजली चमकने का येलो अलर्ट जारी किया है. इनमें उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के जिलों के  तापमान में गिरावट के साथ हल्की या मध्यम स्तर की वर्षा और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की चेतावनी दी गई है. 

इन जिलों के लिए दी गई चेतावनी

मौसम विभाग की तरफ से कई जिलों को चेतावनी दी गई है. इनमें राजधानी पटना के अलावा नालंदा, औरंगाबाद, बांका,  गयाजी, जमुई, नवादा, अरबल जहानाबाद, बेगूसराय, दरभंगा, खगड़िया, लखीसराय, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, वैशाली और सीतामढ़ी शामिल है. 

इन जिलों में कहीं-कहीं बूंदाबांदी या बादल बने रहने की संभावना भी है इसके अलावा भभुआ और रोहतास में भी हल्की या मध्यम स्तर की वर्षा के साथ तेज हवा और वज्रपात की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार कल सोमवार 6 अप्रैल से 8 अप्रैल तक राज्य के लगभग सभी जिलों  में  आंधी-बारिश की आशंका है. 

तापमान में देखने को मिलेगी गिरावट

इससे न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री और अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट आने का पूर्वानुमान है. हालांकि राज्य के तापमान में गिरावट का असर बीते शनिवार से ही देखने को मिला. शुक्रवार की अपेक्षा शनिवार को अधिकांश जिलों में एक से दो डिग्री की गिरावट दर्ज की गई. लेकिन भीषण गर्मी का असर उसके बाद भी दिखा. 

सबसे अधिक तापमान लगातार दूसरे दिन शेखपुरा में 38.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई जो शुक्रवार की अपेक्षा 1.6 डिग्री की गिरावट रही. तो राजधानी पटना में भी 1.6 डिग्री गिरावट के साथ 37.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज की गई. जबकि सबसे कम अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस किशनगंज में किशनगंज में दर्ज की गई. 

शनिवार को राज्य  का औसत तापमान 36 से 37 डिग्री के बीच रहा. वहीं न्यूनतम तापमान 18.2 से 25.5 डिग्री के बीच रहा. गयाजी में 62 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली. पटना में रविवार को आंशिक बादल छाए रहेंगे, जिसका असर सुबह से देखने को मिल रहा है. 

ये भी पढ़ें: बिहार में सीएम बदलने के बाद शराबबंदी जारी रहेगी या नहीं? नीतीश कुमार के करीबी ने साफ की तस्वीर

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Published at : 05 Apr 2026 08:52 AM (IST)
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