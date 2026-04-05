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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाAssam Assembly Election: असम चुनाव से पहले CM हिमंत बिस्वा सरमा का बड़ा दावा, बताया बीजेपी कितनी जीतेगी सीटें

Assam Assembly Election: असम चुनाव से पहले CM हिमंत बिस्वा सरमा का बड़ा दावा, बताया बीजेपी कितनी जीतेगी सीटें

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के जोरहाट में आयोजित भव्य रोड शो ने पूरे शहर को घंटों के लिए जाम कर दिया. हजारों की संख्या में लोगों ने सड़कों के किनारे खड़े होकर उनका स्वागत किया.

By : ऋतु राज फुकन | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 05 Apr 2026 09:21 AM (IST)
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असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में जोरहाट शहर में आयोजित भव्य रोड शो ने पूरे शहर को घंटों के लिए जाम कर दिया. दोस एंड को चरियाली से लेकर बरुआह चरियाली तक निकाले गए इस विशाल रोड शो में लगभग 15,000 से अधिक लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिसने इसे हाल के समय का सबसे बड़ा राजनीतिक आयोजन बना दिया है.

ये रोड शो बीजेपी उम्मीदवार हितेंद्र नाथ गोस्वामी के समर्थन में आयोजित किया गया था, जो कांग्रेस के प्रमुख नेता और असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (APCC) के अध्यक्ष गौरव गोगोई के खिलाफ चुनाव मैदान में हैं. जैसे ही मुख्यमंत्री का काफिला शहर के विभिन्न इलाकों से गुजरा, हजारों की संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और सड़कों के किनारे खड़े होकर उनका स्वागत किया. माहौल पूरी तरह उत्सव जैसा हो गया था. बीजेपी कार्यकर्ताओं और जनता ने मुख्यमंत्री पर फूलों की वर्षा कर उनका जोरदार स्वागत किया.

चरियाली में जनसभा को किया संबोधित 
भीड़ के कारण शहर के कई प्रमुख मार्गों पर यातायात पूरी तरह से प्रभावित रहा और घंटों तक जाम की स्थिति बनी रही. हालांकि इस भारी जनसमर्थन को बीजेपी नेताओं ने आगामी चुनाव के लिए सकारात्मक संकेत बताया है. रोड शो के बाद मुख्यमंत्री ने नेहरू पार्क चरियाली में एक जनसभा को संबोधित किया. 

काजीरंगा में प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर का जिक्र 
सीएम ने अपने संबोधन में जोरहाट की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा, “मैं जोरहाट के लोगों का धन्यवाद करता हूं. हम यहां कई विकास कार्य कर रहे हैं, जिनमें पेयजल परियोजना भी शामिल है.” उन्होंने काजीरंगा में प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर का भी जिक्र किया, जिससे जोरहाट और गुवाहाटी के बीच यात्रा समय लगभग एक घंटे कम होने की बात कही. उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे विकास को ध्यान में रखकर अपना निर्णय लें.

मुख्यमंत्री ने चुनावी नतीजों को लेकर भी आत्मविश्वास जताया और कहा कि बीजेपी 90 से 100 सीटें जीत सकती है. अपने भाषण के अंत में बारिश शुरू होने पर उन्होंने कहा, “जब ‘नर’ और ‘नारायण’ एक साथ आते हैं तो सफलता निश्चित होती है.” इस भव्य रोड शो और भारी जनसमर्थन ने जोरहाट में बीजेपी के चुनाव अभियान को नई गति दी है, जिससे आगामी मुकाबला और भी रोचक हो गया है.

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About the author ऋतु राज फुकन

ऋतु राज फुकन असम और पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों से एबीपी न्यूज़ के लिए काम करते हैं. राजनीति, अपराध, कानून-व्यवस्था और सामाजिक मुद्दों में रुचि है. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 17 वर्षों का अनुभव है.
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Published at : 05 Apr 2026 09:21 AM (IST)
Tags :
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