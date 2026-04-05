हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2026 में कौन जीतेगा ऑरेंज कैप और पर्पल कैप? हैरान कर देगी दावेदारों की टॉप-5 लिस्ट

IPL 2026 में कौन जीतेगा ऑरेंज कैप और पर्पल कैप? हैरान कर देगी दावेदारों की टॉप-5 लिस्ट

IPL 2026 Orange Cap Purple Cap: ऑरेंज कैप हो या पर्पल कैप, अब तक आईपीएल 2026 में रन बनाने और विकेट लेने के मामले में युवाओं का बोलबाला रहा है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 05 Apr 2026 08:57 AM (IST)
Preferred Sources

IPL 2026 में अब तक 9 मैच खेले जा चुके, जिनमें ज्यादातर मौकों पर हाई-स्कोरिंग मुकाबले ही देखे गए हैं. कुछ हद तक सीजन में बल्लेबाजों का बोलबाला रहा है. हालांकि अब तक एक भी शतकीय पारी देखने को नहीं मिली है. दूसरी ओर गेंदबाज भी पीछे नहीं हैं, पिछले सीजन के पर्पल कैप विजेता प्रसिद्ध कृष्णा ने वही शानदार लय पकड़ी हुई है. समीर रिजवी और आयुष म्हात्रे जैसे युवाओं ने प्रभावित किया है.

अभी ऑरेंज और पर्पल कैप विजेताओं की भविष्यवाणी करना जल्दबाजी होगी, लेकिन कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों ने निरंतर अच्छी फॉर्म के संकेत दिए हैं, जो इस बार ऑरेंज और पर्पल कैप जीत सकते हैं.

ऑरेंज कैप के 5 दावेदार

ऑरेंज कैप अभी दिल्ली कैपिटल्स के समीर रिजवी के पास है. रिजवी ने 2 मैचों में 160 रन बनाए हैं, दोनों मुकाबलों में अर्धशतक जड़ा है. वे जाहिर तौर पर ऑरेंज कैप के बड़े दावेदार नजर आ रहे हैं. मुंबई इंडियंस के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा ने एक अर्धशतक समेत 113 रन बना लिए हैं. पहले भी रोहित अच्छी फॉर्म में रहे हैं और इसी लय को बरकरार रख पाए तो जरूर पहली बार ऑरेंज कैप जीतने की उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं.

KKR ने 21 वर्षीय बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी ने अब तक दोनों मैचों में अर्धशतक लगाते हुए कुल 103 रन बना लिए हैं. ऑस्ट्रेलिया के कूपर कॉनोली ने भी जबरदस्त फॉर्म में होने के संकेत दिए हैं. पंजाब किंग्स के लिए खेलने वाले इस 22 वर्षीय खिलाड़ी ने 108 रन बना लिए हैं. ऑरेंज कैप की रेस में अन्य कई नाम नजर आते हैं. ईशान किशन, आयुष म्हात्रे, ध्रुव जुरेल और साई सुदर्शन भी रन बना रहे हैं. मगर अभी ईशान किशन ऑरेंज कैप की रेस में नंबर-5 पर हैं, जो अब तक 94 रन बना चुके हैं.

ऑरेंज कैप के 5 दावेदार- समीर रिजवी, रोहित शर्मा, कूपर कॉनोली, अंगकृष रघुवंशी, ईशान किशन/आयुष म्हात्रे

पर्पल कैप के 5 दावेदार

IPL 2025 में 25 विकेट लेकर प्रसिद्ध कृष्णा पर्पल कैप के विजेता बने थे. कृष्णा एक बार फिर बढ़िया फॉर्म में हैं, जो अब तक 4 विकेट ले चुके हैं. गुजरात टाइटंस के बैटिंग लाइन-अप की धज्जियां उधेड़ने वाले रवि बिश्नोई अभी 5 विकेट लेकर टॉप पर विराजमान हैं. पंजाब किंग्स के विजयकुमार वैशाक ने लगातार बल्लेबाजों को अपनी गेंदबाजी वेरिएशन में फंसाने का काम किया है, जो अब तक 5 विकेट चटका चुके हैं. आंकड़ों के आधार पर देखें तो टी नटराजन, लुंगी एनगिडी भी पर्पल कैप जीतने की रेस में शामिल हैं. जयदेव उनादकट और प्रसिद्ध कृष्णा भी बढ़िया लय में दिखे हैं.

पर्पल कैप के 5 दावेदार: रवि बिश्नोई, विजयकुमार वैशाक, टी नटराजन, लुंगी एनगिडी, जयदेव उनादकट/प्रसिद्ध कृष्णा

यह भी पढ़ें:

RCB से जुड़े तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड, जानें कब खेलेंगे पहला मैच; पैट कमिंस लौटे ऑस्ट्रेलिया

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 05 Apr 2026 08:57 AM (IST)
Tags :
Orange Cap Purple Cap Sameer Rizvi IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
IPL 2026 में कौन जीतेगा ऑरेंज कैप और पर्पल कैप? हैरान कर देगी दावेदारों की टॉप-5 लिस्ट
IPL 2026 में कौन जीतेगा ऑरेंज कैप और पर्पल कैप? हैरान कर देगी दावेदारों की टॉप-5 लिस्ट
आईपीएल 2026
IPL 2026 Points Table: गुजरात की हार के बाद कितनी बदली पॉइंट्स टेबल, अब कौन है नंबर-1? जानें क्या है ताजा अपडेट
गुजरात की हार के बाद कितनी बदली पॉइंट्स टेबल, अब कौन है नंबर-1? जानें क्या है ताजा अपडेट
आईपीएल 2026
GT vs RR Highlights: सांसे रोक देने वाले मैच में राजस्थान की जीत, अंतिम गेंद पर हारा गुजरात; लास्ट 12 गेंद में नहीं बनी 15 रन
सांसे रोक देने वाले मैच में राजस्थान की जीत, अंतिम गेंद पर हारा गुजरात; लास्ट 12 गेंद में नहीं बनी 15 रन
आईपीएल 2026
GT vs RR: राजस्थान ने बना डाले 210 रन, अब जीत के लिए गुजरात को रचना होगा इतिहास, करना होगा सबसे बड़ा रन चेज
राजस्थान ने बना डाले 210 रन, अब जीत के लिए गुजरात को रचना होगा इतिहास, करना होगा सबसे बड़ा रन चेज
Advertisement

वीडियोज

Sansani: जंग में ट्रंप की 'टॉकिंग स्ट्राइक' ! | Iran-israel War | Middle East War | Iranattackisrael
Iran- Israel War: पायलट के बदले होगी बड़ी सौदेबाजी? बुशहर के बाद करज बना जंग का मैदान ! | ABP News
Chitra Tripathi: ट्रंप की ये चूक बन गई सबसे बड़ी मुसीबत! | Iran US Israel Wa | Trump | Netanyahu
MP News: घर के बाहर बैठे लोगों पर कुत्ते का खूनी हमला, सीसीटीवी देख दहल जाएंगे आप। Indore CCTV
Sandeep Chaudhary: ईरान का इंतकाम...ट्रंप मांगे संघर्ष विराम ! | Iran US Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran-US War: मिडिल ईस्ट जंग के बीच अमेरिका को झटका! F-15E जेट क्रैश, पायलट गायब, सर्च ऑपरेशन तेज
मिडिल ईस्ट जंग के बीच अमेरिका को झटका! F-15E जेट क्रैश, पायलट गायब, सर्च ऑपरेशन तेज
दिल्ली NCR
राघव चड्ढा ने PM मोदी के खिलाफ पुरानी पोस्ट्स कीं डिलीट, AAP नेता सौरभ भारद्वाज के दावे से हलचल
राघव चड्ढा ने PM मोदी के खिलाफ पुरानी पोस्ट्स कीं डिलीट, AAP नेता सौरभ भारद्वाज के दावे से हलचल
साउथ सिनेमा
बेबी बंप के साथ प्रिया-एटली की रोमांटिक फोटोशूट वायरल, जल्द दूसरे बच्चे की गूंजेगी किलकारी
बेबी बंप के साथ प्रिया-एटली की रोमांटिक फोटोशूट वायरल, जल्द दूसरे बच्चे की गूंजेगी किलकारी
आईपीएल 2026
Shubman Gill हुए गुजरात टाइटंस से बाहर, अचानक विदेशी खिलाड़ी को मिली कप्तानी, जानें वजह
शुभमन गिल हुए गुजरात टाइटंस से बाहर, अचानक विदेशी खिलाड़ी को मिली कप्तानी, जानें वजह
विश्व
ईरान ने पाकिस्तान में बातचीत से किया था इनकार, अब आई अराघची की सफाई, इशाक डार ने कहा- THANK YOU भाई
ईरान ने पाकिस्तान में बातचीत से किया था इनकार, अब आई अराघची की सफाई, इशाक डार ने कहा- THANK YOU भाई
इंडिया
देशभर में आंधी-बारिश का कहर, दिल्ली-यूपी से लेकर दक्षिण भारत तक चेतावनी जारी, IMD ने जारी किया अलर्ट
देशभर में आंधी-बारिश का कहर, दिल्ली-यूपी से लेकर दक्षिण भारत तक चेतावनी जारी, IMD ने जारी किया अलर्ट
हेल्थ
Menopause Bloating Causes: पानी नहीं, ये है मेनोपॉज में ब्लोटिंग की असली वजह; गाइनेकोलॉजिस्ट से जानें आसान उपाय
पानी नहीं, ये है मेनोपॉज में ब्लोटिंग की असली वजह; गाइनेकोलॉजिस्ट से जानें आसान उपाय
एग्रीकल्चर
किचन गार्डन से बनाएं सेहतमंद लाइफ, जानें गमलों में सब्जियां उगाने का सबसे आसान तरीका
किचन गार्डन से बनाएं सेहतमंद लाइफ, जानें गमलों में सब्जियां उगाने का सबसे आसान तरीका
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
ENT LIVE
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
ENT LIVE
4000Cr की ‘रामायण’ पर बड़ा रिस्क, 700Cr डील को कहा NO
4000Cr की ‘रामायण’ पर बड़ा रिस्क, 700Cr डील को कहा NO
ENT LIVE
Mrithyunjay Review: साउथ की रहस्यमयी क्राइम कहानी | Netflix पर जरूर देखे
Mrithyunjay Review: साउथ की रहस्यमयी क्राइम कहानी | Netflix पर जरूर देखे
Embed widget