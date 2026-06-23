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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीगेमिंग के लिए ढूंढ रहे हैं नया कीबोर्ड? जानिए कितना होना चाहिए इसका साइज

गेमिंग के लिए ढूंढ रहे हैं नया कीबोर्ड? जानिए कितना होना चाहिए इसका साइज

Gaming Keyboard Size Guide: गेमिंग का पूरा मजा लेने के लिए सही साइज का कीबोर्ड होना जरूरी है. गेम के हिसाब से अलग-अलग लेआउट वाले कीबोर्ड खरीदे जा सकते हैं.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 23 Jun 2026 12:55 PM (IST)
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  • गेमिंग कीबोर्ड के कई आकार, चुनाव आपके उपयोग पर निर्भर।
  • फुल-साइज़ कीबोर्ड MMO गेम्स, 80/75% लेआउट में एरो कीज़ होती हैं।
  • 65/60% कीबोर्ड FPS गेम्स हेतु कॉम्पैक्ट, पोर्टेबिलिटी में बेहतर।
  • कोडिंग या ऑफिस काम हेतु छोटे कीबोर्ड उपयुक्त नहीं होते हैं।

Gaming Keyboard Size Guide: अगर आप मार्केट या ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर नजर डालेंगे तो गेमिंग एक्सेसरीज की कोई कमी नहीं है. ये न सिर्फ गेमिंग को मजेदार बनाती हैं बल्कि इनकी मदद से बिना थके घंटों तक गेमिंग की जा सकती है. ऐसी ही एक जरूरी एक्सेसरी कीबोर्ड है. बाकी एक्सेसरीज के साथ-साथ सही कीबोर्ड को सेलेक्ट करना बहुत जरूरी होता है. बाजार में आपको अलग-अलग साइज और अलग-अलग फॉर्म फैक्टर वाले कीबोर्ड मिल जाएंगे, लेकिन इनमें से आपके लिए बेस्ट कौन-सा होगा, यह इस पर निर्भर करता है कि आप उसे यूज कैसे करने वाले हैं. आज हम आपको गेमिंग कीबोर्ड के साइज से जुड़ी कुछ जरूरी बातें बताने जा रहे हैं.

किन लोगों को खरीदना चाहिए फुल साइज कीबोर्ड?

फुल साइज कीबोर्ड- यह ऑल-राउंडर होता है. यानी यह गेमिंग के अलावा ऑफिस के कामों में यूज किया सकता है. इसका बड़ा साइज कुछ लोगों के लिए असहज कर सकता है, लेकिन मैसिव मल्टीप्लेयर ऑनलाइन (MMO) गेम्स के लिए यह सही च्वॉइस है. इसमें ऐरो कीज, नंबर पैड और फंक्शन कीज समेत कई फंक्शन मिल जाते हैं.

80 और 75 प्रतिशत लेआउट- इस तरह के कीबोर्ड में नंबर पैड नहीं होता, लेकिन बाकी सारी स्टैंडर्ज कीज मिल जाती है. यह उन गेमर्स के लिए सही च्वॉइस होती है, जिन्हें नेविगेशन के लिए ऐरो बटन्स की जरूरत होती है. इससे भी कॉम्पैक्ट साइज के लिए 75 प्रतिशत लेआउट के साथ जाया जा सकता है. साइज छोटा होने के कारण इसका स्पेस बार भी छोटा हो जाता है और ऐरो कीज की लोकेशन भी चेंज हो जाती है. माइनक्राफ्ट जैसे गेम के लिए इसे बेस्ट च्वॉइस माना जाता है.

65 और 60 प्रतिशत लेआउट- इसमें ऐरो कीज के साथ डिलीट जैसी कुछ नेविगेशन कीज भी मिल जाती है. इसे ज्यादातर गेम्स के लिए यूज किया जा सकता है. पोर्टेबिलिटी के मामले में छोटा होने के कारण इसे कहीं भी लाया-ले जाया जा सकता है, लेकिन प्रोडक्टविटी के लिए यह अच्छी च्वॉइस नहीं है. अगर 60 प्रतिशत लेआउट की बात करें तो इसमें न तो ऐरो कीज होती है और फंक्शन रॉ भी गायब हो जाती है. इसी तरह इसमें नंबरपैड भी नहीं मिलता. इसका साइज एकदम कॉम्पैक्ट होता है. 

इन बातों का रखें ध्यान

  • फर्स्ट पर्सन शूटिंग वाले गेमर्स के लिए 60% और 65% लेआउट वाले कीबोर्ड बेस्ट माने जाते हैं, जबकि मल्टीप्लेयर गेम्स के लिए बड़े कीबोर्ड की सलाह दी जाती है.
  • अगर आप गेमिंग के साथ कोडिंग और ऑफिस के दूसरे कामों के लिए कीबोर्ड को यूज करने वाले हैं तो 60% और 65% लेआउट वाले कीबोर्ड आपके काम नहीं आएंगे.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 23 Jun 2026 12:54 PM (IST)
Tags :
Tips And Tricks TECH NEWS Gaming Keyboard
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