कृति सेनन के समर्थन में उतरे राहुल गांधी, जानें क्या कहा?
कृति सेनन के समर्थन में उतरे राहुल गांधी
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक्ट्रेस कृति सेनन के समर्थन में उतरे. इंस्टाग्राम पर कृति सेनन के स्टोरी को रिपोस्ट कर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लिखा, 'एक महिला क्या पहनती है, क्या करती है और कहां जाती है यह उसकी पसंद है. महिलाओं को अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करने पर ट्रोल करना बंद करें.'
रक्षाबंधन के मौके पर जारी अपने नए विज्ञापन में आउटफिट को लेकर एक्ट्रेस कृति सेनन ऑनलाइन आलोचना का सामना करना पड़ा. बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने भी उन पर निशाना साधा. ट्रोलर्स को जवाब देते हुए कृति सेनन ने कहा कि भले ही सालों में पारंपरिक फैशन में बदलाव आया है, लेकिन अब भी किसी महिला के अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान को उसके कपड़ों से मापा जाता है.
एक्ट्रेस कृति सेनन ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर नोट शेयर कर लिखा, 'संस्कृति और परंपराएं दिल में होती हैं, नेकलाइन में नहीं. महिलाओं को ये बताना हम कब बंद करें कि उन्हें क्या पहनना चाहिए?? सालों में पारंपरिक फैशन विकसित हुआ है, लेकिन अब भी किसी महिला के अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान को सिर्फ उसके कपड़ों से मापा जाता है.'
(ये स्टोरी अपडेट की जा रही है...)