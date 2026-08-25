Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकृति सेनन के समर्थन में उतरे राहुल गांधी, जानें क्या कहा?

कृति सेनन के समर्थन में उतरे राहुल गांधी, जानें क्या कहा?

कृति सेनन के समर्थन में उतरे राहुल गांधी

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 25 Aug 2026 08:36 PM (IST)
Preferred Sources

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक्ट्रेस कृति सेनन के समर्थन में उतरे. इंस्टाग्राम पर कृति सेनन के स्टोरी को रिपोस्ट कर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लिखा, 'एक महिला क्या पहनती है, क्या करती है और कहां जाती है यह उसकी पसंद है. महिलाओं को अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करने पर ट्रोल करना बंद करें.'

रक्षाबंधन के मौके पर जारी अपने नए विज्ञापन में आउटफिट को लेकर एक्ट्रेस कृति सेनन ऑनलाइन आलोचना का सामना करना पड़ा. बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने भी उन पर निशाना साधा. ट्रोलर्स को जवाब देते हुए कृति सेनन ने कहा कि भले ही सालों में पारंपरिक फैशन में बदलाव आया है, लेकिन अब भी किसी महिला के अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान को उसके कपड़ों से मापा जाता है.

एक्ट्रेस कृति सेनन ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर नोट शेयर कर लिखा, 'संस्कृति और परंपराएं दिल में होती हैं, नेकलाइन में नहीं. महिलाओं को ये बताना हम कब बंद करें कि उन्हें क्या पहनना चाहिए?? सालों में पारंपरिक फैशन विकसित हुआ है, लेकिन अब भी किसी महिला के अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान को सिर्फ उसके कपड़ों से मापा जाता है.' 

(ये स्टोरी अपडेट की जा रही है...)

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
Read More
Published at : 25 Aug 2026 08:21 PM (IST)
Tags :
Kangana Ranaut Kriti Sanon Breaking News Abp News RAHUL GANDHI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कृति सेनन के समर्थन में उतरे राहुल गांधी, जानें क्या कहा?
कृति सेनन के समर्थन में उतरे राहुल गांधी, जानें क्या कहा?
इंडिया
TMC के 20 बागी सांसदों पर संकट, स्पीकर ने कहा- '7 दिनों के भीतर...'
TMC के 20 बागी सांसदों की बढ़ीं मुश्किलें, लोकसभा सचिवालय ने मांगा जवाब
इंडिया
PAK के काम नहीं आए चीनी सैटेलाइट्स, Op Sindoor पर पूर्व CDS का खुलासा
PAK के काम नहीं आए चीनी सैटेलाइट्स, Op Sindoor पर पूर्व CDS का खुलासा
इंडिया
तरुण तेजपाल को जेल जाना ही होगा, सुप्रीम कोर्ट से झटका
तरुण तेजपाल को जेल जाना ही होगा, सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: 'हैवान' का रोंगटे खड़े करने वाला ट्रेलर आउट! 18 साल बाद पर्दे पर आमने-सामने भिड़े अक्षय और सैफ (25.08.26)
CID बंद होने की वजह TRP नहीं? Dayanand Shetty ने Internal Politics का किया खुलासा
Paradox Interview: Brown Rang किसने लिखा? Honey Singh या Badshah, Rapper ने दिया जवाब
The Traitors 2: Shahneel Gill, Krystle D’Souza ने Parul Gulati की Gut Feeling पर उठाए सवाल
Mahadev & Sons: Rajji हुई बेकसूर साबित, गलतफहमियां हुई खत्म, Narmada ने लगाया गले!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
प्राइवेट कंपनियां बनाएंगी DRDO की मिसाइल, क्या हैं मायने?
प्राइवेट कंपनियां बनाएंगी DRDO की मिसाइल, क्या हैं मायने?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट JPNIC पर योगी सरकार का दांव, निजी हाथों में सौंपा
अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट JPNIC पर योगी सरकार का दांव, निजी हाथों में सौंपा
क्रिकेट
अब साई सुदर्शन को टीम इंडिया में नहीं मिलेगी जगह, दिग्गज के बयान से मचा हड़कंप
अब साई सुदर्शन को टीम इंडिया में नहीं मिलेगी जगह, दिग्गज के बयान से मचा हड़कंप
इंडिया
OBC क्रीमी लेयर विवाद: केंद्र ने SC से मांगी राहत, कहा- 'ज्यादा आमदनी वालों...'
OBC क्रीमी लेयर विवाद: केंद्र ने SC से कहा- फैसले को लागू करने में छूट दें
तमिल सिनेमा
बॉक्स ऑफिस पर 'टॉक्सिक' का तगड़ा धमाका, हिंदी बेल्ट में टूटने जा रहा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
रिलीज से पहले ही 'टॉक्सिक' का तगड़ा धमाका, हिंदी बेल्ट में टूटने जा रहा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
इंडिया
'CM हिमंत से कहूंगा...', रिजिजू ने स्विमिंग वाले Video पर खेड़ा को घेरा
'CM हिमंत से कहूंगा...', रिजिजू ने स्विमिंग वाले Video पर खेड़ा को घेरा
इंडिया
'उनकी उम्र...', ममता के 'राजनीति से संन्यास' वाले बयान पर BJP का तंज
'उनकी उम्र...', ममता के 'राजनीति से संन्यास' वाले बयान पर BJP का तंज
टेक्नोलॉजी
सफर में फोन चलाने पर आते हैं चक्कर? इस OS का फीचर दूर करेगा दिक्कत
सफर में फोन चलाने पर आते हैं चक्कर? इस OS का फीचर दूर करेगा दिक्कत
ENT LIVE
Koffee With Karan 9 में Salman Khan का सोलो जलवा! Karan Johar के सवालों का देंगे जवाब
Koffee With Karan 9 में Salman Khan का सोलो जलवा! Karan Johar के सवालों का देंगे जवाब
ENT LIVE
The Traitors 2: Parul Gulati पर CHEATING के आरोप, Shahneel Gill ने कहा- ‘ये Unfair है
The Traitors 2: Parul Gulati पर CHEATING के आरोप, Shahneel Gill ने कहा- ‘ये Unfair है
ABP NEWS
Viral Video: हरिद्वार में भोले बाबा का अवतार, 21 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन
Viral Video: हरिद्वार में भोले बाबा का अवतार, 21 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन
ABP NEWS
Viral Video: सावन के आखिरी सोमवार पर चिराग पासवान ने शिवजी की पूजा की तस्वीरें की शेयर!
Viral Video: सावन के आखिरी सोमवार पर चिराग पासवान ने शिवजी की पूजा की तस्वीरें की शेयर!
ABP NEWS
Viral Video: ‘ले देकर FIR कर दो’, नेहा सिंह राठौर का आया गुस्सा!
Viral Video: ‘ले देकर FIR कर दो’, नेहा सिंह राठौर का आया गुस्सा!
Embed widget