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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीनकली ChatGPT-Gemini Apps से रहें सावधान! एक क्लिक में हैक होगा फोन

नकली ChatGPT-Gemini Apps से रहें सावधान! एक क्लिक में हैक होगा फोन

साइबर अटैक करने के लिए अब साइबर अपराधी नए तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं. बढ़ते एआई टूल्स को देखते हुए अब हमलावर फर्जी एआई ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. ChatGPT, Claude और Gemini के मामले सामने आए हैं.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 25 Aug 2026 09:52 AM (IST)
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आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI तेजी से लोगों के बीच अपनी जगह बना रहा है. ऐसे में ओपनएआई का ChatGPT, Claude और गूगल Gemini जैसे एआई टूल्स की भी जरूरत लोगों में तेजी से बढ़ रही है. लोग अब एआई की मदद से अपने ज्यादातर काम को आसान बना रहे हैं. पढ़ाई से लेकर ऑफिस तक और यहां तक की प्रोग्रामिंग तक के लिए अब लोग एआई की मदद ले रहे हैं. लेकिन अब साइबर ठग भी काफी एडवांस हो चुके हैं. वो अब इसी का फायदा उठाकर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं. दरअसल, ये फर्जी AI ऐप्स के जरिए यूजर्स के डिवाइस में खतरनाक मालवेयर पहुंचा रहे हैं जिससे लोगों की प्राइवेट जानकारी भी उनतक पहुंच जाती है.

कैसे होती है ठगी

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साइबर अपराधियों के लिए ये तरीका काफी आसान है. यूजर किसी AI टूल का नया वर्जन, AI असिस्टेंट या कोडिंग एजेंट डाउनलोड करना चाहता है और इसी दौरान उसे असली दिखने वाली फर्जी एप्लिकेशन मिल जाते हैं.

ये फर्जी ऐप सिस्टम में इंस्टॉल होते ही मालवेयर छोड़ देते हैं जिसके बाद साइबर अपराधी आपके डेटा तक पहुंच जाते हैं. बता दें कि इस हमले में साइबर अपराधी आपके पूरे सिस्टम को कंट्रोल भी कर सकते हैं.

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इसके अलावा साइबर अपराधियों के निशाने पर डेवलपर्स भी हैं. दरअसल, Agentic AI का इस्तेमाल काफी तेजी से बढ़ा है. इनका इस्तेमाल ज्यादातर डेवलपर्स करते हैं. AI एजेंट को कई बार कंप्यूटर की फाइलें पढ़ने, कोड बदलने, कमांड चलाने और अलग-अलग डेवलपमेंट टूल्स से जुड़ने की परमिशन होती है.

ऐसे में अगर कोई डेवलपर गलती से इनफेक्टेड AI एक्सटेंशन, पैकेज या टूल इंस्टॉल कर लेता है तो उसे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है.

इस साल सामने आए कई मामले

Kaspersky के वैज्ञानिकों के मुताबिक, 2026 में AI सर्विस के नाम पर करीब 92,000 मालवेयर साइबर अटैक के मामले सामने आए हैं. इनमें लगभग 49 प्रतिशत हमले फर्जी ChatGPT ऐप्स से जुड़े थे, 18 प्रतिशत मामले Claude से जुड़े और 18 ही प्रतिशत मामले Gemini ऐप्स से जुड़े सामने आए हैं.

इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों को रिसर्च के दौरान 15,000 से ज्यादा ऐसे मालवेयर सैंपल भी मिले हैं जिन्हें Agentic AI सॉफ्टवेयर के रूप में पेश किया गया था. इनमें ट्रोजन, स्पाइवेयर जैसे खतरनाक प्रोग्राम भी शामिल थे.

AI ऐप डाउनलोड करते समय रखें सावधानी

सेफ्टी एक्सपर्ट्स हमेला लोगों को सलाह देते हैं कि कोई भी ऐप को इंस्टॉल करने के बाद सिर्फ उसकी सेफ्टी चेक करना ही काफी नहीं होता है. बता दें कि किसी भी AI टूल को डाउनलोड करने से पहले उसके ऑफिशियल सोर्स को जरूर चेक करना चाहिए.

डेवलपर्स को खास तौर पर AI एक्सटेंशन, पैकेज और एजेंट को दी गई permissions पर ध्यान देना चाहिए. कंपनियों को IDE, डेवलपमेंट वर्कस्पेस और एजेंट एक्सेस की निगरानी के साथ ये भी देखना चाहिए कि उनके सिस्टम में बाहरी सॉफ्टवेयर किस तरह एंट्री कर रहा है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 25 Aug 2026 09:52 AM (IST)
Tags :
Artificial Intelligence Google Gemini ChatGPT TECH NEWS HINDI Claude
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