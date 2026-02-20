हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGadgetsलंबा इंतजार होगा खत्म, इसी साल स्मार्टवॉच लॉन्च करेगी मेटा, धाकड़ फीचर्स के साथ ऐप्पल को देगी टक्कर

स्मार्टवॉच सेगमेंट में अब कंपीटिशन तगड़ा होने वाला है. ऐप्पल की बादशाहत को चुनौती देने के लिए मेटा इसी साल अपनी पहली स्मार्टवॉच लॉन्च कर सकती है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 20 Feb 2026 08:12 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

स्मार्ट ग्लासेस मार्केट में अपनी जगह मजबूत कर चुकी मेटा अब स्मार्टवॉच लाने की तैयारी कर रही है. लेटेस्ट रिपोर्ट्स की मानें तो कंपनी की पहली स्मार्टवॉच इसी साल लॉन्च हो सकती है. इससे सीधा ऐप्पल वॉच को टक्कर मिलेगी, जो प्रीमियम सेगमेंट में काफी पॉपुलर बनी हुई है. बता दें कि पिछले कई सालों से मेटा की स्मार्टवॉच का इंतजार किया जा रहा है और अब ऐसा लग रहा है कि 2026 में आखिकार कंपनी इस सेगमेंट में एंट्री कर लेगी.

Malibu 2 प्रोजेक्ट की हो सकती है वापसी

मेटा की तरफ से अभी तक इसे लेकर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन इस डेवलपमेंट से जुड़े लोगों का कहना है कि कंपनी Malibu 2 प्रोजेक्ट को वापस ला सकती है, जिसे चार साल पहले बंद कर दिया गया था. अभी तक यही जानकारी मिल पाई है कि यह एक हेल्थ ट्रैकर हो सकता है, जिसे बिल्ट-इन मेटा एआई असिस्टेंट के साथ उतारा जाएगा. इसमें बिल्ट-इन कैमरा भी दिया जा सकता है. कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि मेटा की स्मार्टवॉच डिटैचेबल फॉर्म फैक्टर के साथ आ सकती है, जिससे इसे मेटा के दूसरे डिवाइसेस के साथ भी इंटीग्रेट किया जा सकेगा. 

क्या एआई बूम के कारण फिर शुरू हुआ इस पर काम?

मेटा ने करीब 4 साल पहले कॉस्ट-कटिंग के लिए स्मार्टवॉच पर काम बंद कर दिया था. अब एआई बूम के कारण स्मार्टवॉच समेत कई प्रोडक्ट्स बाजार में देखने को मिल सकते हैं. ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि मेटा की स्मार्टवॉच कंपनी के Meta Ray-Ban Display स्मार्ट ग्लासेस के साथ काम करेगी. ये स्मार्ट ग्लासेस सुपरहिट हुए हैं और कंपनी इनकी डिमांड पूरी नहीं कर पा रही है. इसके चलते मेटा ने अभी इसे कनाडा, यूके, फ्रांस और इटली आदि में लॉन्च करने का प्लान कैंसिल कर दिया है. फिलहाल कंपनी अमेरिका के ऑर्डर पूरा करना चाहती है.

इन कंपनियों के हेडफोन में मिला खतरनाक केमिकल, बढ़ा सकता है कैंसर का खतरा, रिसर्च में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

Published at : 20 Feb 2026 08:12 AM (IST)
