स्मार्ट ग्लासेस मार्केट में अपनी जगह मजबूत कर चुकी मेटा अब स्मार्टवॉच लाने की तैयारी कर रही है. लेटेस्ट रिपोर्ट्स की मानें तो कंपनी की पहली स्मार्टवॉच इसी साल लॉन्च हो सकती है. इससे सीधा ऐप्पल वॉच को टक्कर मिलेगी, जो प्रीमियम सेगमेंट में काफी पॉपुलर बनी हुई है. बता दें कि पिछले कई सालों से मेटा की स्मार्टवॉच का इंतजार किया जा रहा है और अब ऐसा लग रहा है कि 2026 में आखिकार कंपनी इस सेगमेंट में एंट्री कर लेगी.

Malibu 2 प्रोजेक्ट की हो सकती है वापसी

मेटा की तरफ से अभी तक इसे लेकर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन इस डेवलपमेंट से जुड़े लोगों का कहना है कि कंपनी Malibu 2 प्रोजेक्ट को वापस ला सकती है, जिसे चार साल पहले बंद कर दिया गया था. अभी तक यही जानकारी मिल पाई है कि यह एक हेल्थ ट्रैकर हो सकता है, जिसे बिल्ट-इन मेटा एआई असिस्टेंट के साथ उतारा जाएगा. इसमें बिल्ट-इन कैमरा भी दिया जा सकता है. कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि मेटा की स्मार्टवॉच डिटैचेबल फॉर्म फैक्टर के साथ आ सकती है, जिससे इसे मेटा के दूसरे डिवाइसेस के साथ भी इंटीग्रेट किया जा सकेगा.

क्या एआई बूम के कारण फिर शुरू हुआ इस पर काम?

मेटा ने करीब 4 साल पहले कॉस्ट-कटिंग के लिए स्मार्टवॉच पर काम बंद कर दिया था. अब एआई बूम के कारण स्मार्टवॉच समेत कई प्रोडक्ट्स बाजार में देखने को मिल सकते हैं. ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि मेटा की स्मार्टवॉच कंपनी के Meta Ray-Ban Display स्मार्ट ग्लासेस के साथ काम करेगी. ये स्मार्ट ग्लासेस सुपरहिट हुए हैं और कंपनी इनकी डिमांड पूरी नहीं कर पा रही है. इसके चलते मेटा ने अभी इसे कनाडा, यूके, फ्रांस और इटली आदि में लॉन्च करने का प्लान कैंसिल कर दिया है. फिलहाल कंपनी अमेरिका के ऑर्डर पूरा करना चाहती है.

