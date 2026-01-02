ऐप्पल नहीं बेच पा रही लाखों की कीमत वाला यह डिवाइस, कम बिक्री के कारण रोकना पड़ा प्रोडक्शन

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







हर साल लाखों की संख्या में आईफोन, आईपैड और दूसरे डिवाइस बेचने वाली ऐप्पल अपने सबसे महंगे प्रोडक्ट्स में से एक विजन प्रो हेडसेट को नहीं बेच पा रही है. सेंसर टावर के ताजा डेटा से पता चला है कि कंपनी ने विजन प्रो की कमजोर बिक्री के कारण इसका प्रोडक्शन भी बंद कर दिया है. बता दें कि विजन प्रो हेडसेट को सबसे पहले 2023 में लॉन्च किया गया था और इसकी कीमत 3 लाख रुपये से अधिक है.

ऐप्पल की उम्मीदों के मुताबिक नहीं रही बिक्री

ऐप्पल ने ऑफिशियली नहीं बताया है कि वह इस डिवाइस की कितनी यूनिट्स बेच चुकी है, लेकिन इसकी बिक्री कमजोर रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, बीते वर्ष की आखिरी तिमाही में इस डिवाइस की केवल 45,000 यूनिट्स ही बिक पाई हैं. इसे देखते हुए इसका प्रोडक्शन करने वाली चाइनीज कंपनी और ऐप्पल की सप्लायर लक्सशेयर ने 2025 में ही इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया था. गौरतलब है कि ऐप्पल इस डिवाइस को केवल 13 देशों में ही बेच रही है.

किन कारणों से नहीं हो रही बिक्री?

2023 में इसे लॉन्च करते हुए ऐप्पल के सीईओ टिम कुक ने कहा था कि यह प्रोडक्ट स्पेटियल कंप्यूटिंग में क्रांति ला देगा. हालांकि, इसकी महंगी कीमत के कारण ग्राहक इसे खरीदने से बचते दिखे. वहीं जिन लोगों ने इसे खरीदा, उन्होंने इसके अनकंफर्टेबल और भारी होने की शिकायतें की, जिसके कारण इसे नए ग्राहक मिलने में मुश्किल हुई. इसके अलावा विजन प्रो के पॉपुलर न होने का एक और कारण इसके लिए ऐप्स की कम अवेलेबिलिटी होना भी है.

अब ऐप्पल का क्या प्लान?

विजन प्रो हेडसेट के हिट न होने के बाद अब ऐप्पल ने स्मार्ट ग्लासेस बनाने का फैसला किया है. ये ग्लासेस विजन प्रो वाले सॉफ्टवेयर visionOS पर ही रन करेंगे. ऐप्पल ग्लासेस अलग-अलग डिवाइस के हिसाब से दो अलग मोड में काम करेंगे. जब ये मैकबुक से कनेक्ट होंगे तो visionOS का फुल वर्जन यूज कर पाएंगे, वहीं आईफोन से पेयरिंग के समय ये एक हल्के और मोबाइल-फ्रैंडली वर्जन पर काम करेंगे. इस तरह ये ऐप्पल इकोसिस्टम के साथ आसानी से इंटीग्रेट हो पाएंगे. ऐप्पल ग्लास की पहली जनरेशन में लेंस में डिस्प्ले नहीं मिलेगा. यह डिवाइस बिल्ट-इन स्पीकर्स, कैमरा, AI आधारित वॉइस कंट्रोल और बेसिक हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए सेंसर से लैस होगा. आगे चलकर इसमें डिस्प्ले जोड़ा जा सकता है.

