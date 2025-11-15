Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Smart Gadgets: नवंबर के साथ ही सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है लेकिन दिल्ली-NCR जैसे इलाकों में हवा ज़हरीली हो गई है. पराली जलने, वाहनों के धुएं और निर्माण कार्यों की वजह से हवा में PM2.5 का स्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है. इसका असर फेफड़ों, इम्युनिटी और संपूर्ण स्वास्थ्य पर पड़ रहा है. ऐसे में अब ज़रूरी हो गया है कि हर घर और व्यक्ति अपने आस-पास की हवा को साफ रखने के लिए स्मार्ट गैजेट्स का इस्तेमाल करे.

रूम एयर प्यूरिफायर

एयर प्यूरिफायर हवा से PM2.5, धूल, धुआं, परागकण और हानिकारक गैसों को साफ करते हैं. आजकल के आधुनिक मॉडल्स में HEPA H13 या H14 फिल्टर लगे होते हैं जो हवा में मौजूद 99.97% तक सूक्ष्म कणों को रोकने में सक्षम हैं.

कहां इस्तेमाल करें: बेडरूम, लिविंग रूम और बच्चों के कमरे में.

पहनने योग्य एयर प्यूरिफिकेशन डिवाइस

ये छोटे और पोर्टेबल गैजेट्स होते हैं जिन्हें आप गले में पहन सकते हैं. ये आपके आस-पास एक क्लीन एयर बबल बनाते हैं और हवा में मौजूद प्रदूषकों को कम करते हैं.

किसके लिए बेहतर: ऑफिस जाने वाले, स्टूडेंट्स और रोज़ सफर करने वाले लोग.

स्मार्ट एंटी-पॉल्यूशन मास्क

सिर्फ सामान्य मास्क से काम नहीं चलेगा. N95 और N99 मास्क जिनमें एक्टिवेटेड कार्बन लेयर, वॉल्व और बड़े फिल्ट्रेशन एरिया होते हैं, वे बाहर की हवा से बेहतर सुरक्षा देते हैं. कुछ नए स्मार्ट मास्क में एयरफ्लो कंट्रोलर और रिप्लेस करने योग्य फिल्टर भी मौजूद हैं.

किसके लिए ज़रूरी: रोज़ाना यात्रा करने वाले, साइकिल चलाने वाले और जॉगिंग करने वाले लोग.

इनडोर एयर क्वालिटी मॉनिटर

अब ऐसे स्मार्ट गैजेट्स उपलब्ध हैं जो आपके कमरे की हवा की स्थिति रियल-टाइम में दिखाते हैं जैसे PM2.5 लेवल, CO₂, तापमान, नमी और VOC लेवल. इससे आपको पता चलता है कि कब प्यूरिफायर चालू करना है या कमरे को वेंटिलेट करना है.

किसके लिए जरूरी: बच्चों, बुज़ुर्गों या अस्थमा के मरीजों वाले घरों में.

ह्यूमिडिफायर और एयर वॉशर

सर्दियों में सूखी हवा से गले में खराश और सांस की परेशानी बढ़ सकती है. ऐसे में ह्यूमिडिफायर कमरे में नमी बनाए रखते हैं जबकि एयर वॉशर हवा को एक साथ साफ और नम दोनों बनाते हैं.

कहां उपयोगी: दिल्ली-NCR और उत्तर भारत के कम नमी वाले इलाकों में.

यह भी पढ़ें:

सावधान! बैंक के नाम से आया कॉल या SMS असली नहीं भी हो सकता. मिनटों में ऐसे करें फेक मैसेज की पहचान