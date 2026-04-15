Foldable iPhone का डिजाइन हुआ लीक, इस मामले में छोड़ देगा सबको पीछे

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ऐप्पल का पहला फोल्डेबल आईफोन 'अल्ट्रा' नाम से सितंबर में लॉन्च हो सकता है।

फोल्डेबल आईफोन में 5,800mAh की सबसे बड़ी बैटरी मिलेगी।

इसमें क्रीज-फ्री डिस्प्ले, लिक्विड मेटल हिंज और चार कैमरे होंगे।

iPhone Ultra की शुरुआती कीमत ₹1.85 लाख से अधिक हो सकती है।

Foldable iPhone: ऐप्पल के पहले फोल्डेबल आईफोन का इंतजार इस साल खत्म हो सकता है. कई रिपोर्ट्स में इसकी लॉन्चिंग में देरी की बात कही गई थी, लेकिन लेटेस्ट लीक्स की मानें तो कंपनी की प्लानिंग सही ट्रैक पर है और सितंबर में यह आईफोन लॉन्च हो सकता है. ऐप्पल इसे iPhone Ultra के नाम से लॉन्च करेगी और इससे अल्ट्रा-प्रीमियम मार्केट को टारगेट किया जाएगा. अब एक ताजा रिपोर्ट में पता चला है कि यह फोन फोल्डेबल सेगमेंट में सबसे बड़ी बैटरी और चौड़े डिस्प्ले के साथ लॉन्च हो सकता है. आइए जानते हैं कि Foldable iPhone के बारे में लेटेस्ट लीक क्या कहती है.

Foldable iPhone में मिलेगी सबसे बड़ी बैटरी

बैटरी के मामले में फोल्डेबल आईफोन सबसे आगे निकल सकता है. लीक के मुताबिक, ऐप्पल इसमें 5,800mAh का बैटरी पैक दे सकती है. यह आईफोन में मिलने वाली सबसे बड़ी बैटरी होगी. साथ ही फोल्डेबल सेगमेंट में कोई दूसरी कंपनी इतनी बड़ी बैटरी ऑफर नहीं करती है. ऐसे में बैटरी के मामले में फोल्डेबल आईफोन साफ तौर पर बाजी मारते हुए नजर आ रहा है.

Foldable iPhone के बाकी फीचर्स भी आए सामने

ऐप्पल इस आईफोन में क्रीज-फ्री डिस्प्ले देना चाहती है. ऐप्पल ने इसके लिए काफी कोशिश की है, लेकिन फिर भी क्रीज को एकदम हटाया नहीं जा सका है. कंपनी इसमें सैमसंग की डिस्प्ले टेक्नोलॉजी यूज करेगी, जिसमें लगभग 0.15mm की क्रीज रहेगी. साथ ही ऐप्पल इसमें 3D-प्रिंटेड पार्ट्स वाला लिक्विड मेटल का हिंज यूज करने वाली है. ऐप्पल ने इसका फॉर्म फैक्टर भी चेंज किया है और इसे ओपन करने पर यूजर्स को टैबलेट जैसा बड़ा डिस्प्ले मिलेगा. फोल्ड होने पर इस फोन की मोटाई 9.5mm रहेगी, जिससे इसे पॉकेट में रखना और कैरी करना आसान हो जाएगा.

Foldable iPhone में होंगे चार कैमरे

फोल्डेबल आईफोन के कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें कुल चार सेंसर होंगे. इसके रियर में 48MP के प्राइमरी सेंसर के साथ 48MP का अल्ट्रावाइड लेंस दिया जाएगा. फ्रंट की बात करें तो मेन और कवर स्क्रीन पर एक-एक कैमरा सेंसर होगा. सिक्योरिटी के लिए ऐप्पल इसमें फेसआईडी की जगह टचआईडी दे सकती है. टचआईडी के सेंसर को पावर बटन के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है.

कितनी रह सकती है फोल्डेबल आईफोन की कीमत?

iPhone Ultra की कीमत को लेकर पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि यह अब तक का सबसे महंगा आईफोन हो सकता है. अब सामने आई रिपोर्ट भी इसकी पुष्टि कर रही है. ताजा लीक के मुताबिक, इस आईफोन की शुरुआती कीमत 1.85 लाख रुपये से ज्यादा रह सकती है. हालांकि, ऐप्पल की तरफ से इसे लेकर ऑफिशियली कुछ नहीं कहा गया है.

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