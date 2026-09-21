Facebook-Instagram Down, अमेरिका के बाद भारत में भी यूजर्स परेशान

Meta के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Facebook और Instagram को सोमवार (21 सितंबर) सुबह इस्तेमाल करने में कई यूजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ा. अमेरिका में रविवार को दोनों प्लेटफॉर्म के डाउन होने की खबरें सामने आई थीं. इसके बाद भारत समेत दूसरे देशों से भी यूजर्स की ओर से समस्याओं की रिपोर्ट की गईं. आउटेज को ट्रैक करने वाली वेबसाइट Downdetector पर शिकायतों में तेजी देखी गई.

Facebook और Instagram चलाने में दिक्कत

यूजर्स की शिकायतों के मुताबिक, Facebook और Instagram पर अलग-अलग तरह की समस्याएं देखने को मिलीं. कुछ लोगों को वेबसाइट खोलने में परेशानी हुई, जबकि कुछ यूजर्स ने ऐप और लॉगिन से जुड़ी दिक्कतों की जानकारी दी.

बता दें कि लाखों लोग रोजाना Facebook और Instagram का इस्तेमाल करते हैं, अचानक प्लेटफॉर्म पर परेशानी आने से यूजर्स यह समझने की कोशिश करने लगे कि समस्या सिर्फ उनके फोन या इंटरनेट कनेक्शन में है या फिर पूरी सर्विस में दिक्कत आई है.

Downdetector पर आने वाली रिपोर्ट से यह पता चलता है कि एक ही समय में बड़ी संख्या में यूजर्स ने सर्विस को लेकर समस्या दर्ज की. हालांकि, इन आंकड़ों को प्रभावित यूजर्स की वास्तविक संख्या नहीं माना जा सकता, क्योंकि Downdetector का डेटा यूजर्स की ओर से भेजी गई रिपोर्ट पर आधारित होता है.

अमेरिका में भी सामने आईं शिकायतें

Facebook और Instagram को लेकर अमेरिका में रविवार को बड़ी संख्या में शिकायतें सामने आईं. Reuters के मुताबिक, अमेरिका में रात 9:11 बजे तक Facebook से जुड़ी 17000 से ज्यादा रिपोर्ट दर्ज की गई थीं. Instagram को लेकर भी 5000 से ज्यादा आउटेज रिपोर्ट सामने आईं.

इसके बाद भारत समेत अन्य जगहों पर भी यूजर्स की तरफ से समस्याएं रिपोर्ट की गईं. इससे सोशल मीडिया पर यह चर्चा शुरू हो गई कि क्या Meta के प्लेटफॉर्म पर कोई व्यापक तकनीकी समस्या चल रही है. हालांकि, अलग-अलग देशों और यूजर्स पर समस्या का असर एक जैसा होना जरूरी नहीं है. कुछ लोगों के लिए वेबसाइट काम कर सकती है, जबकि किसी दूसरे यूजर को ऐप या लॉगिन में परेशानी हो सकती है.

Downdetector पर किस तरह की शिकायतें?

Downdetector Facebook और Instagram जैसी ऑनलाइन सेवाओं से जुड़ी यूजर्स की रिपोर्ट को ट्रैक करता है. इसके जरिए यह देखा जा सकता है कि किसी खास समय पर सामान्य दिनों की तुलना में कितनी ज्यादा समस्याएं रिपोर्ट की जा रही हैं.

Facebook के लिए वेबसाइट, ऐप और लॉगिन जैसी अलग-अलग कैटेगरी में शिकायतें दर्ज की जाती हैं. Instagram के लिए भी ऐप, लॉगिन, फीड, पोस्टिंग और वेबसाइट जैसी समस्याओं को अलग-अलग रिपोर्ट किया जा सकता है. ऐसे में अगर शिकायतों की संख्या अचानक बढ़ जाती है तो इससे संकेत मिल सकता है कि सर्विस में सामान्य से ज्यादा समस्या आ रही है. हालांकि, इससे यह तय नहीं होता कि कितने करोड़ या कितने लाख यूजर्स वास्तव में प्रभावित हुए हैं.

Meta ने क्या कहा?

इस आउटेज को लेकर Meta की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया गया। Reuters के मुताबिक, Meta ने उसकी ओर से भेजे गए कमेंट के अनुरोध का जवाब नहीं दिया. ऐसे में फिलहाल यह साफ नहीं है कि यूजर्स को Facebook और Instagram इस्तेमाल करने में परेशानी किस तकनीकी वजह से हुई. किसी सर्वर, नेटवर्क या दूसरे सिस्टम से जुड़ी समस्या की पुष्टि भी कंपनी की ओर से नहीं की गई है.

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