गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीFacebook-Instagram Down, अमेरिका के बाद भारत में भी यूजर्स परेशान

Facebook-Instagram Down, अमेरिका के बाद भारत में भी यूजर्स परेशान

Facebook और Instagram के यूजर्स को सोमवार सुबह परेशानी का सामना करना पड़ा.अमेरिका के बाद भारत में भी आउटेज की शिकायतें सामने आईं. Downdetector पर वेबसाइट, ऐप और लॉगिन की रिपोर्ट दर्ज हुईं.

Written By : वरुण भसीन |  Updated at : 21 Sep 2026 07:59 AM (IST)
Preferred Sources

Meta के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Facebook और Instagram को सोमवार (21 सितंबर) सुबह इस्तेमाल करने में कई यूजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ा. अमेरिका में रविवार को दोनों प्लेटफॉर्म के डाउन होने की खबरें सामने आई थीं. इसके बाद भारत समेत दूसरे देशों से भी यूजर्स की ओर से समस्याओं की रिपोर्ट की गईं. आउटेज को ट्रैक करने वाली वेबसाइट Downdetector पर शिकायतों में तेजी देखी गई. 

Facebook और Instagram चलाने में दिक्कत

रिलेटेड स्टोरी >>

टेक्नोलॉजी
Noise Cancelling Headphones यूज करने से पहले जानें सच्चाई! नहीं तो पड़ेगा पछताना
Noise Cancelling Headphones यूज करने से पहले जानें सच्चाई! नहीं तो पड़ेगा पछताना
टेक्नोलॉजी
वर्क डेस्क की लाइटिंग हुई हाईटेक, BenQ ने पेश किए नए Bar Lights
वर्क डेस्क की लाइटिंग हुई हाईटेक, BenQ ने पेश किए नए Bar Lights
टेक्नोलॉजी
JioHome यूजर्स के लिए 12 महीने Prime Lite Free, ऐसे करें Claim
JioHome यूजर्स के लिए 12 महीने Prime Lite Free, ऐसे करें Claim
टेक्नोलॉजी
SIM बंद होने के बाद कितने दिनों तक चलता है WhatsApp? जानिए सच्चाई
SIM बंद होने के बाद कितने दिनों तक चलता है WhatsApp? जानिए सच्चाई

यूजर्स की शिकायतों के मुताबिक, Facebook और Instagram पर अलग-अलग तरह की समस्याएं देखने को मिलीं. कुछ लोगों को वेबसाइट खोलने में परेशानी हुई, जबकि कुछ यूजर्स ने ऐप और लॉगिन से जुड़ी दिक्कतों की जानकारी दी.

बता दें कि लाखों लोग रोजाना Facebook और Instagram का इस्तेमाल करते हैं, अचानक प्लेटफॉर्म पर परेशानी आने से यूजर्स यह समझने की कोशिश करने लगे कि समस्या सिर्फ उनके फोन या इंटरनेट कनेक्शन में है या फिर पूरी सर्विस में दिक्कत आई है.

Downdetector पर आने वाली रिपोर्ट से यह पता चलता है कि एक ही समय में बड़ी संख्या में यूजर्स ने सर्विस को लेकर समस्या दर्ज की. हालांकि, इन आंकड़ों को प्रभावित यूजर्स की वास्तविक संख्या नहीं माना जा सकता, क्योंकि Downdetector का डेटा यूजर्स की ओर से भेजी गई रिपोर्ट पर आधारित होता है. 

अमेरिका में भी सामने आईं शिकायतें

Facebook और Instagram को लेकर अमेरिका में रविवार को बड़ी संख्या में शिकायतें सामने आईं. Reuters के मुताबिक, अमेरिका में रात 9:11 बजे तक Facebook से जुड़ी 17000 से ज्यादा रिपोर्ट दर्ज की गई थीं. Instagram को लेकर भी 5000 से ज्यादा आउटेज रिपोर्ट सामने आईं. 

इसके बाद भारत समेत अन्य जगहों पर भी यूजर्स की तरफ से समस्याएं रिपोर्ट की गईं. इससे सोशल मीडिया पर यह चर्चा शुरू हो गई कि क्या Meta के प्लेटफॉर्म पर कोई व्यापक तकनीकी समस्या चल रही है. हालांकि, अलग-अलग देशों और यूजर्स पर समस्या का असर एक जैसा होना जरूरी नहीं है. कुछ लोगों के लिए वेबसाइट काम कर सकती है, जबकि किसी दूसरे यूजर को ऐप या लॉगिन में परेशानी हो सकती है.

Downdetector पर किस तरह की शिकायतें?

Downdetector Facebook और Instagram जैसी ऑनलाइन सेवाओं से जुड़ी यूजर्स की रिपोर्ट को ट्रैक करता है. इसके जरिए यह देखा जा सकता है कि किसी खास समय पर सामान्य दिनों की तुलना में कितनी ज्यादा समस्याएं रिपोर्ट की जा रही हैं.

Facebook के लिए वेबसाइट, ऐप और लॉगिन जैसी अलग-अलग कैटेगरी में शिकायतें दर्ज की जाती हैं. Instagram के लिए भी ऐप, लॉगिन, फीड, पोस्टिंग और वेबसाइट जैसी समस्याओं को अलग-अलग रिपोर्ट किया जा सकता है. ऐसे में अगर शिकायतों की संख्या अचानक बढ़ जाती है तो इससे संकेत मिल सकता है कि सर्विस में सामान्य से ज्यादा समस्या आ रही है. हालांकि, इससे यह तय नहीं होता कि कितने करोड़ या कितने लाख यूजर्स वास्तव में प्रभावित हुए हैं.

Meta ने क्या कहा?

इस आउटेज को लेकर Meta की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया गया। Reuters के मुताबिक, Meta ने उसकी ओर से भेजे गए कमेंट के अनुरोध का जवाब नहीं दिया. ऐसे में फिलहाल यह साफ नहीं है कि यूजर्स को Facebook और Instagram इस्तेमाल करने में परेशानी किस तकनीकी वजह से हुई. किसी सर्वर, नेटवर्क या दूसरे सिस्टम से जुड़ी समस्या की पुष्टि भी कंपनी की ओर से नहीं की गई है.

ये भी पढ़ें: SIM बंद होने के बाद कितने दिनों तक चलता है WhatsApp? जानिए सच्चाई

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
Read More
Published at : 21 Sep 2026 07:59 AM (IST)
Tags :
Breaking News Abp News TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Noise Cancelling Headphones यूज करने से पहले जानें सच्चाई! नहीं तो पड़ेगा पछताना
Noise Cancelling Headphones यूज करने से पहले जानें सच्चाई! नहीं तो पड़ेगा पछताना
टेक्नोलॉजी
वर्क डेस्क की लाइटिंग हुई हाईटेक, BenQ ने पेश किए नए Bar Lights
वर्क डेस्क की लाइटिंग हुई हाईटेक, BenQ ने पेश किए नए Bar Lights
टेक्नोलॉजी
JioHome यूजर्स के लिए 12 महीने Prime Lite Free, ऐसे करें Claim
JioHome यूजर्स के लिए 12 महीने Prime Lite Free, ऐसे करें Claim
टेक्नोलॉजी
SIM बंद होने के बाद कितने दिनों तक चलता है WhatsApp? जानिए सच्चाई
SIM बंद होने के बाद कितने दिनों तक चलता है WhatsApp? जानिए सच्चाई
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैमरे में कैद गुस्से की डरावनी पिक्चर | Gurugram | ABP News
Mumbai BMW Accident: तेज रफ्तार...बेकाबू हुई BMW कार | Ground Report | Breaking News | Maharashtra
Rahul Gandhi Indore Visit: राहुल कांग्रेस को 'कॉमेडी' बना रहे हैं? | PM Modi's mimicry
Rahul Gandhi Indore Visit: राहुल कांग्रेस को 'कॉमेडी' बना रहे हैं? | PM Modi's mimicry | Comedian
The Great AI War: AI ने बदली युद्ध की चाल...रणभूमि में बड़ा बवाल | Houthis | AI Tools | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
प्रशांत महासागर में अलनीनो, बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान, भारत में 'आफत'
प्रशांत महासागर में अलनीनो, बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान, भारत में 'आफत'
पंजाब
पंजाब: नशे के खिलाफ जहर खाने वाले जग्गा सिंह की हालत गंभीर, पटियाला शिफ्ट
पंजाब: नशे के खिलाफ जहर खाने वाले जग्गा सिंह की हालत गंभीर, पटियाला शिफ्ट
विश्व
जेलेंस्की ने ट्रंप को घुमाया फोन, न्यूयॉर्क में मिलेंगे, बोले- 'गंभीर कदम...'
जेलेंस्की ने ट्रंप को घुमाया फोन, न्यूयॉर्क में मिलेंगे, बोले- 'गंभीर कदम...'
ओटीटी
'पति पत्नी और पंगा 2' में पत्नी सुरभि संग नजर आएंगे मनोज तिवारी, बेटी रिति बिग बॉस 20 में मचा रहीं धमाल
'पति पत्नी और पंगा 2' में पत्नी संग दिखेंगे मनोज तिवारी, बेटी पहुंची बिग बॉस 20
क्रिकेट
वैभव की इस खतरनाक स्किल को चुराना चाहते हैं सूर्यकुमार? जानकर चौंक जाएंगे
वैभव की इस खतरनाक स्किल को चुराना चाहते हैं सूर्यकुमार? जानकर चौंक जाएंगे
विश्व
पश्चिम एशिया में मचेगी तबाही, अमेरिकी नागरिकों के लिए अलर्ट जारी, जानें एडवाइजरी
पश्चिम एशिया में मचेगी तबाही, अमेरिकी नागरिकों के लिए अलर्ट जारी, जानें एडवाइजरी
दिल्ली NCR
दिल्ली में खत्म हुआ बारिश का दौर? शुष्क रहेगा मौसम, जानें अपडेट
दिल्ली में खत्म हुआ बारिश का दौर? शुष्क रहेगा मौसम, जानें अपडेट
ट्रेंडिंग
ट्रेन में रो रही थी यात्री की बिटिया रानी, चुप कराने को वेंडर ने किया डांस
ट्रेन में रो रही थी यात्री की बिटिया रानी, चुप कराने को वेंडर ने किया डांस
ENT LIVE
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
Embed widget