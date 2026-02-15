हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीFacebook में आया नया AI टूल! अब आपकी प्रोफाइल फोटो बन जाएगी बिलकुल यूनिक, जानिए कैसे होगा काम आसान

Facebook में आया नया AI टूल! अब आपकी प्रोफाइल फोटो बन जाएगी बिलकुल यूनिक, जानिए कैसे होगा काम आसान

Facebook New AI Tool: Meta ने फेसबुक पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े कई नए फीचर्स पेश किए हैं जिनका मकसद प्लेटफॉर्म को पहले से ज्यादा आकर्षक और रचनात्मक बनाना है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 15 Feb 2026 11:43 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Facebook New AI Tool: Meta ने फेसबुक पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े कई नए फीचर्स पेश किए हैं जिनका मकसद प्लेटफॉर्म को पहले से ज्यादा आकर्षक और रचनात्मक बनाना है. इन अपडेट्स के जरिए अब यूजर्स अपनी प्रोफाइल फोटो में मूवमेंट जोड़ सकते हैं, पुरानी स्टोरीज और मेमोरीज को नए अंदाज़ में बदल सकते हैं और टेक्स्ट पोस्ट में एनिमेटेड बैकग्राउंड लगा सकते हैं. बढ़ती सोशल मीडिया प्रतिस्पर्धा के बीच Meta फेसबुक को ज्यादा विजुअली अपीलिंग बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है.

प्रोफाइल फोटो अब होगी एनिमेटेड

सबसे खास फीचर यह है कि अब साधारण प्रोफाइल फोटो को छोटे एनिमेटेड क्लिप में बदला जा सकता है. इसके लिए अलग से वीडियो अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी. यूजर अपनी सामान्य तस्वीर पर पहले से दिए गए मोशन इफेक्ट्स लगा सकते हैं जिससे फोटो में हलचल दिखाई देगी.

कंपनी ने अलग-अलग एनिमेशन स्टाइल्स उपलब्ध कराए हैं जैसे नेचुरल, पार्टी हैट, कंफेटी, वेव और हार्ट इफेक्ट. बेहतर रिजल्ट के लिए Meta सलाह देता है कि फोटो में एक ही व्यक्ति हो, चेहरा साफ नजर आए और सामने की ओर हो. आने वाले समय में और भी नए स्टाइल जोड़े जाने की बात कही गई है.

पुरानी तस्वीरों को दें नया रूप

फेसबुक की स्टोरीज़ और मेमोरीज में शेयर की गई पुरानी तस्वीरों को भी अब AI की मदद से बदला जा सकेगा. Restyle विकल्प पर टैप करके यूजर अपनी पसंद के बदलाव लिख सकते हैं या पहले से तय डिजाइन थीम चुन सकते हैं. उदाहरण के तौर पर किसी फोटो को एनीमे लुक या लो-पॉली स्टाइल में बदला जा सकता है. इससे बिना किसी बाहरी एडिटिंग ऐप के तस्वीरों को नया और अलग रूप देना आसान हो जाएगा.

टेक्स्ट पोस्ट भी दिखेंगे अलग अंदाज़ में

सिर्फ फोटो ही नहीं, टेक्स्ट पोस्ट भी अब ज्यादा आकर्षक बनाए जा सकते हैं. पोस्ट लिखते समय दिखाई देने वाले A आइकन पर टैप करने से अलग-अलग बैकग्राउंड डिजाइन का विकल्प खुल जाता है. इनमें स्थिर और एनिमेटेड दोनों तरह के बैकग्राउंड शामिल हैं. इससे साधारण लिखित अपडेट भी न्यूज फीड में ज्यादा उभरकर दिखाई देंगे खासकर तब जब ज्यादातर कंटेंट वीडियो और तस्वीरों का होता है.

फेसबुक को फिर से जीवंत बनाने की कोशिश

हाल के समय में Meta फेसबुक को नई ऊर्जा देने पर जोर दे रहा है. कंपनी का फोकस अब दोस्तों और करीबी कनेक्शनों पर आधारित अनुभव को मजबूत करने पर है. इसी दिशा में फ्रेंड्स-ओनली फीड जैसी सुविधा भी शुरू की गई जिससे एल्गोरिदम आधारित कंटेंट की जगह दोस्तों की पोस्ट को प्राथमिकता मिलती है. नए AI फीचर्स इसी रणनीति का हिस्सा हैं जिनका उद्देश्य यूजर्स को ज्यादा रचनात्मक और व्यक्तिगत अनुभव देना है.

यह भी पढ़ें:

डीपफेक से लेकर Crime-as-a-Service तक! AI बना साइबर अपराधियों का सबसे खतरनाक हथियार, ऐसे हो रहा डिजिटल हमला

Published at : 15 Feb 2026 11:42 AM (IST)
Tags :
Meta FACEBOOK TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
22 अप्रैल से खुलेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट, शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में हुई घोषणा
22 अप्रैल से खुलेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट, शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में हुई घोषणा
विश्व
BLA On Pakistan: बलूच लड़ाकों के पास पाकिस्तानी सेना के 7 सैनिक बंधक, BLA ने जारी की वीडियो, कर दी बड़ी डिमांड
बलूच लड़ाकों के पास पाकिस्तानी सेना के 7 सैनिक बंधक, BLA ने जारी की वीडियो, कर दी बड़ी डिमांड
बॉलीवुड
महाशिवरात्रि 2026: बॉलीवुड स्टार्स ने खास अंदाज में दी शुभकामनाएं, बोले-हर-हर महादेव
महाशिवरात्रि 2026: बॉलीवुड स्टार्स ने खास अंदाज में दी शुभकामनाएं, बोले-हर-हर महादेव
इंडिया
Wular Barrage Project: पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत, जानें पूरी बात
पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! जानें किस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत?
Advertisement

वीडियोज

Janhit: India के धुरंधुर फिर रचेंगे इतिहास ! | IND vs Pak T20 World Cup | Chitra Pathi
Shankracharya vs CM Yogi: Shankracharya पर सियासी भूचाल ! | UP Politics | Controversy
Sansani: प्यार का पंचनामा...'वेलेंटाइन डेट' के दरिंदे ! | Crime News
Sandeep Chaudhary: शंकराचार्य पर महासंग्राम...Debate में हो गया योगी vs अखिलेश | Shankaracharya News
Sadhguru के आश्रम में कैसे बनता है लोगों का खाना? सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
22 अप्रैल से खुलेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट, शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में हुई घोषणा
22 अप्रैल से खुलेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट, शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में हुई घोषणा
विश्व
BLA On Pakistan: बलूच लड़ाकों के पास पाकिस्तानी सेना के 7 सैनिक बंधक, BLA ने जारी की वीडियो, कर दी बड़ी डिमांड
बलूच लड़ाकों के पास पाकिस्तानी सेना के 7 सैनिक बंधक, BLA ने जारी की वीडियो, कर दी बड़ी डिमांड
बॉलीवुड
महाशिवरात्रि 2026: बॉलीवुड स्टार्स ने खास अंदाज में दी शुभकामनाएं, बोले-हर-हर महादेव
महाशिवरात्रि 2026: बॉलीवुड स्टार्स ने खास अंदाज में दी शुभकामनाएं, बोले-हर-हर महादेव
इंडिया
Wular Barrage Project: पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत, जानें पूरी बात
पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! जानें किस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत?
विश्व
चुनाव के बाद भारत के साथ कैसे रिश्ते रखेगा बांग्लादेश? तारिक रहमान ने दिया बड़ा बयान
चुनाव के बाद भारत के साथ कैसे रिश्ते रखेगा बांग्लादेश? तारिक रहमान ने दिया बड़ा बयान
जनरल नॉलेज
First Sport On Moon: चांद पर सबसे पहले खेला गया था यह खेल, जानें किसने रचा था यह अनोखा इतिहास?
चांद पर सबसे पहले खेला गया था यह खेल, जानें किसने रचा था यह अनोखा इतिहास?
यूटिलिटी
ट्रेन के जनरल कोच में गंदगी दिखे तो कैसे करा सकते हैं सफाई, कहां करनी होती है कॉल?
ट्रेन के जनरल कोच में गंदगी दिखे तो कैसे करा सकते हैं सफाई, कहां करनी होती है कॉल?
हेल्थ
When to Replace Underwear: कितने दिन बाद फेंक देना चाहिए पुराना अंडरवियर, कब बन जाता है यह बीमारी की वजह?
कितने दिन बाद फेंक देना चाहिए पुराना अंडरवियर, कब बन जाता है यह बीमारी की वजह?
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Embed widget