Facebook New AI Tool: Meta ने फेसबुक पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े कई नए फीचर्स पेश किए हैं जिनका मकसद प्लेटफॉर्म को पहले से ज्यादा आकर्षक और रचनात्मक बनाना है. इन अपडेट्स के जरिए अब यूजर्स अपनी प्रोफाइल फोटो में मूवमेंट जोड़ सकते हैं, पुरानी स्टोरीज और मेमोरीज को नए अंदाज़ में बदल सकते हैं और टेक्स्ट पोस्ट में एनिमेटेड बैकग्राउंड लगा सकते हैं. बढ़ती सोशल मीडिया प्रतिस्पर्धा के बीच Meta फेसबुक को ज्यादा विजुअली अपीलिंग बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है.

प्रोफाइल फोटो अब होगी एनिमेटेड

सबसे खास फीचर यह है कि अब साधारण प्रोफाइल फोटो को छोटे एनिमेटेड क्लिप में बदला जा सकता है. इसके लिए अलग से वीडियो अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी. यूजर अपनी सामान्य तस्वीर पर पहले से दिए गए मोशन इफेक्ट्स लगा सकते हैं जिससे फोटो में हलचल दिखाई देगी.

कंपनी ने अलग-अलग एनिमेशन स्टाइल्स उपलब्ध कराए हैं जैसे नेचुरल, पार्टी हैट, कंफेटी, वेव और हार्ट इफेक्ट. बेहतर रिजल्ट के लिए Meta सलाह देता है कि फोटो में एक ही व्यक्ति हो, चेहरा साफ नजर आए और सामने की ओर हो. आने वाले समय में और भी नए स्टाइल जोड़े जाने की बात कही गई है.

पुरानी तस्वीरों को दें नया रूप

फेसबुक की स्टोरीज़ और मेमोरीज में शेयर की गई पुरानी तस्वीरों को भी अब AI की मदद से बदला जा सकेगा. Restyle विकल्प पर टैप करके यूजर अपनी पसंद के बदलाव लिख सकते हैं या पहले से तय डिजाइन थीम चुन सकते हैं. उदाहरण के तौर पर किसी फोटो को एनीमे लुक या लो-पॉली स्टाइल में बदला जा सकता है. इससे बिना किसी बाहरी एडिटिंग ऐप के तस्वीरों को नया और अलग रूप देना आसान हो जाएगा.

टेक्स्ट पोस्ट भी दिखेंगे अलग अंदाज़ में

सिर्फ फोटो ही नहीं, टेक्स्ट पोस्ट भी अब ज्यादा आकर्षक बनाए जा सकते हैं. पोस्ट लिखते समय दिखाई देने वाले A आइकन पर टैप करने से अलग-अलग बैकग्राउंड डिजाइन का विकल्प खुल जाता है. इनमें स्थिर और एनिमेटेड दोनों तरह के बैकग्राउंड शामिल हैं. इससे साधारण लिखित अपडेट भी न्यूज फीड में ज्यादा उभरकर दिखाई देंगे खासकर तब जब ज्यादातर कंटेंट वीडियो और तस्वीरों का होता है.

फेसबुक को फिर से जीवंत बनाने की कोशिश

हाल के समय में Meta फेसबुक को नई ऊर्जा देने पर जोर दे रहा है. कंपनी का फोकस अब दोस्तों और करीबी कनेक्शनों पर आधारित अनुभव को मजबूत करने पर है. इसी दिशा में फ्रेंड्स-ओनली फीड जैसी सुविधा भी शुरू की गई जिससे एल्गोरिदम आधारित कंटेंट की जगह दोस्तों की पोस्ट को प्राथमिकता मिलती है. नए AI फीचर्स इसी रणनीति का हिस्सा हैं जिनका उद्देश्य यूजर्स को ज्यादा रचनात्मक और व्यक्तिगत अनुभव देना है.

