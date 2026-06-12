फेसबुक डाउन होने से यूजर्स परेशान लॉगिन और फीड में आई दिक्कत,अचानक ठप हुई सेवाएं

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom दुनियाभर में फेसबुक यूजर्स को अचानक तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा.

लॉगिन, फीड अपडेट, फीचर्स न चलने जैसी कई शिकायतें दर्ज की गईं.

यह समस्या कई देशों में फैली, कंपनी ने अभी कोई अपडेट नहीं दिया.

आज दुनिया के कई हिस्सों में फेसबुक यूजर्स को अचानक परेशानी का सामना करना पड़ा. बड़ी संख्या में लोगों ने बताया कि प्लेटफॉर्म सामान्य तरीके से काम नहीं कर रहा था.कुछ यूजर्स का अकाउंट खुल नहीं रहा था, कुछ लोगों की फीड अपडेट नहीं हो रही थी और कई लोग ऐप के अलग-अलग फीचर्स इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे. थोड़ी ही देर में सोशल मीडिया और आउटेज ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म पर शिकायतों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी और साफ हो गया कि यह समस्या सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं है.

फेसबुक पर अचानक बढ़ीं शिकायतें

फेसबुक में आई इस तकनीकी दिक्कत की जानकारी सबसे पहले यूजर्स की शिकायतों से सामने आई. लोगों ने बताया कि ऐप खुलने के बाद भी कंटेंट सही से दिखाई नहीं दे रहा था. कई यूजर्स ने कहा कि पोस्ट लोड नहीं हो रही थीं और प्लेटफॉर्म सामान्य स्पीड से काम नहीं कर रहा था.कुछ लोगों को बार-बार एरर दिखाई दे रही थी, जबकि कुछ यूजर्स अपने अकाउंट तक पहुंच ही नहीं बना पा रहे थे.

किन समस्याओं का सामना करना पड़ा

इस आउटेज के दौरान अलग-अलग यूजर्स को अलग तरह की परेशानी देखने को मिली.कुछ लोग लॉगिन नहीं कर पा रहे थे, कुछ का फीड रिफ्रेश नहीं हो रहा था और कुछ यूजर्स को अकाउंट एक्सेस में दिक्कत आई.कई लोगों ने शुरुआत में यह भी सोचा कि शायद उनके इंटरनेट या फोन में समस्या है. हालांकि बाद में बड़ी संख्या में शिकायतें आने के बाद पता चला कि मामला प्लेटफॉर्म स्तर की तकनीकी दिक्कत से जुड़ा हो सकता है.

कई देशों में दिखा असर

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फेसबुक की यह समस्या कई देशों में एक साथ देखने को मिली. अलग-अलग क्षेत्रों के यूजर्स ने ऑनलाइन जानकारी साझा की कि उन्हें प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने में दिक्कत आ रही है. भारत के कई यूजर्स ने भी इसी तरह की शिकायतें दर्ज कीं. इससे माना गया कि यह किसी एक नेटवर्क या डिवाइस से जुड़ा मामला नहीं था.

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यूजर्स दूसरे प्लेटफॉर्म पर पहुंचे

फेसबुक पर दिक्कत आने के बाद कई यूजर्स दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पहुंचे और यह जानने की कोशिश की कि क्या बाकी लोग भी इसी समस्या का सामना कर रहे हैं. लोगों ने अपने अनुभव साझा किए और बताया कि उन्हें किस तरह की परेशानी हो रही है. इससे आउटेज की जानकारी तेजी से फैल गई.

कंपनी की तरफ से क्या जानकारी सामने आई

समस्या सामने आने के बाद यूजर्स कंपनी की तरफ से आधिकारिक अपडेट का इंतजार करते रहे. शुरुआती रिपोर्ट आने तक यह साफ नहीं हो सका कि तकनीकी दिक्कत की वजह क्या थी और सेवाएं पूरी तरह कब तक सामान्य होंगी. ऐसे मामलों में आमतौर पर तकनीकी टीम समस्या की जांच करने के बाद सुधार का काम करती है.

यूजर्स को क्या करना चाहिए



अगर आपके फोन में फेसबुक काम नहीं कर रहा है तो तुरंत पासवर्ड बदलने या अकाउंट सेटिंग्स बदलने की जरूरत नहीं है. ऐप को बार-बार हटाकर इंस्टॉल करने से भी बचना चाहिए. कुछ समय इंतजार करके दोबारा ऐप चेक करना बेहतर हो सकता है. अगर समस्या सर्वर से जुड़ी होगी तो सेवाएं सामान्य होने के साथ अपने आप काम करने लगेंगी.



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