Elon Musk का बड़ा दांव! अब X पर क्रिएटर्स को मिलेंगे यूट्यूब से ज्यादा पैसे, जानिए पूरी जानकारी

Elon Musk X: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को लेकर Elon Musk ने एक बार फिर बड़ा संकेत दिया है. पहले यह मानने के बाद कि X अपने कंटेंट क्रिएटर्स को कम भुगतान कर रहा है, अब Musk ने इशारा किया है कि प्लेटफॉर्म पर क्रिएटर्स की कमाई बढ़ाई जा सकती है ताकि वह YouTube जैसी दिग्गज कंपनी को सीधी टक्कर दे सके.

क्रिएटर्स की कमाई बढ़ाने पर X में सहमति

Ok, let’s do it, but rigorously enforcing no gaming of the system @nikitabier — Elon Musk (@elonmusk) December 30, 2025

एक यूज़र द्वारा क्रिएटर्स को ज्यादा भुगतान देने की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए Elon Musk ने X के हेड ऑफ प्रोडक्ट Nikita Bier को टैग किया. Musk ने साफ शब्दों में कहा कि इस दिशा में कदम उठाया जाना चाहिए लेकिन साथ ही सिस्टम के गलत इस्तेमाल पर सख्त रोक भी जरूरी है.

इस पर Nikita Bier ने तुरंत जवाब देते हुए बताया कि टीम इस पर काम कर रही है और एक नई तकनीक पर भरोसा जताया जिससे ज्यादातर फर्जी और धोखाधड़ी वाले तरीकों को खत्म किया जा सकेगा.

YouTube से ज्यादा कमाई की उम्मीद ने बढ़ाया उत्साह

Musk के बयान के बाद कई क्रिएटर्स और यूज़र्स ने इसे बड़ा बदलाव बताया. स्वतंत्र पत्रकार Nick Shirley ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अभी तक X, YouTube के ऐडसेंस मॉडल से मुकाबला नहीं कर पाया है लेकिन वीडियो को बड़े पैमाने पर बिना सेंसरशिप के लोगों तक पहुंचाने में X ज्यादा असरदार साबित होता है.

उनका मानना है कि बेहतर कमाई न होने की वजह से कई क्रिएटर्स अब तक X पर गंभीरता से कंटेंट नहीं डाल रहे थे लेकिन अगर भुगतान बढ़ा तो यह सोच बदल सकती है.

AI कंटेंट के दौर में असली क्रिएटर्स पर फोकस

कई यूज़र्स ने चर्चा में यह भी कहा कि आने वाले समय में वही प्लेटफॉर्म टिक पाएंगे जो क्रिएटर्स को सही भुगतान देंगे. वजह यह है कि इंटरनेट पर AI से बना कंटेंट तेजी से बढ़ रहा है और ऐसे में भरोसेमंद, इंसानी कंटेंट की अहमियत और भी ज्यादा हो गई है.

Musk का यह कदम ऐसे समय पर आया है जब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स असली और विश्वसनीय कंटेंट को बनाए रखने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं.

पहले भी मान चुके हैं कमी की बात

if i were at x or elon, i’d crank creator payouts way way way way up. maybe even more than youtube (you can eat the cost to try to win agi).



because the platforms that actually pay will be the only ones that will have any authoritative content left once the llms finish eating… — signüll (@signulll) December 30, 2025

यह पहली बार नहीं है जब Musk ने इस मुद्दे पर बात की हो. पिछले साल अक्टूबर में उन्होंने खुद स्वीकार किया था कि X क्रिएटर्स को सही तरीके से और पर्याप्त भुगतान नहीं कर पा रहा है. उस वक्त उन्होंने साफ कहा था कि YouTube इस मामले में कहीं बेहतर काम करता है.

Musk द्वारा शुरू किया गया X का क्रिएटर मोनेटाइजेशन प्रोग्राम अब तक विज्ञापन से होने वाली कमाई का हिस्सा देता है लेकिन अनियमित भुगतान, देरी और अस्पष्ट नियमों को लेकर आलोचना भी झेलता रहा है.

सख्ती और पारदर्शिता का वादा

अब Musk के ताजा बयान से यह संकेत मिल रहा है कि X न सिर्फ क्रिएटर्स की कमाई बढ़ाना चाहता है, बल्कि फर्जी एंगेजमेंट और बॉट्स के जरिए सिस्टम को धोखा देने वालों पर भी सख्ती करेगा. अगर यह योजना सही तरीके से लागू होती है तो X वाकई YouTube के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है.

यह भी पढ़ें:

iPhone की बैटरी दिन में ही हो जाती है खत्म? बिना बैटरी बदले इस ट्रिक से बढ़ाएं घंटों का बैकअप