एलन मस्क का नया दावा! इस टेक्नोलॉजी से खत्म हो जाएगी गरीबी, जानिए क्या है पूरा प्लान

Elon Musk: टेस्ला के हालिया थर्ड-क्वार्टर अर्निंग्स कॉल के दौरान एलन मस्क ने कंपनी के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट Optimus ह्यूमनॉइड रोबोट पर खास जोर दिया. दुनिया ने इस रोबोट को अब तक सिर्फ पॉपकॉर्न सर्व करते हुए देखा है लेकिन मस्क के मुताबिक यही आने वाले समय की सबसे बड़ी तकनीकी क्रांति साबित होगा. उनका कहना है कि अब टेस्ला का मकसद सिर्फ क्लीन एनर्जी या सेल्फ-ड्राइविंग कारें नहीं बल्कि एक ऐसे युग की शुरुआत करना है जिसे वे सस्टेनेबल अबंडेंस यानी सतत समृद्धि कहते हैं.

मस्क का दावा

एलन मस्क का मानना है कि इंसान की जरूरतें सिर्फ ऊर्जा तक सीमित नहीं हैं. उन्होंने कहा, “हमारा नया मिशन है सस्टेनेबल अबंडेंस यानी ऐसी दुनिया बनाना जहां किसी को भी गरीबी का सामना न करना पड़े. Optimus और सेल्फ-ड्राइविंग टेक्नोलॉजी के जरिए हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां हर किसी को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें. सोचिए, अगर हर व्यक्ति के पास एक बेहतरीन सर्जन जैसी क्षमता वाला रोबोट हो तो गरीबी और अभाव दोनों खत्म हो जाएंगे.”

2026 में आएगा Optimus Version 3

फिलहाल Optimus को सिर्फ डेमो के दौरान काम करते देखा गया है लेकिन मस्क ने ऐलान किया कि इसका अगला वर्जन 2026 की शुरुआत में लॉन्च होगा. उनका लक्ष्य है हर साल इस ह्यूमनॉइड के एक मिलियन यूनिट्स तैयार करना. मस्क का दावा है कि Optimus टेस्ला का अब तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक प्रोडक्ट साबित हो सकता है. हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि इतने बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन करना बेहद चुनौतीपूर्ण काम होगा.

रोबोट आर्मी और कंट्रोल पर बहस

हमेशा की तरह मस्क ने इस प्रोजेक्ट को निवेशकों से जोड़ते हुए कहा कि उन्हें टेस्ला के भविष्य पर और नियंत्रण चाहिए. उनका कहना था कि जब तक उन्हें पर्याप्त अधिकार नहीं मिलते, वे “रोबोट आर्मी” जैसी परियोजनाओं को पूरी क्षमता से आगे नहीं बढ़ा पाएंगे. बताया जा रहा है कि मस्क के नए सीईओ पे पैकेज की कीमत करीब 1 ट्रिलियन डॉलर तक हो सकती है.

क्या सच में आ गया है रोबोट का युग?

एलन मस्क लंबे समय से इस विचार पर बात करते आ रहे हैं कि ऑटोमेशन इंसानों को काम की बेड़ियों से मुक्त कर देगा. हालांकि यह सपना अब तक साकार नहीं हुआ है लेकिन मस्क का दावा है कि भविष्य का युग अब भविष्य नहीं रहा, बल्कि वह दरवाजे पर दस्तक दे चुका है.

अभी Optimus अधिकतर साइंस फिक्शन जैसा लगता है लेकिन मस्क की सोच के मुताबिक यही वह तकनीक है जो दुनिया की दिशा बदल सकती है चाहे वह सबके लिए समृद्धि लेकर आए या असमानता को और बढ़ा दे.

