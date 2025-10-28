Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







सितंबर में इलेक्ट्रिक कारें बनाने वाली कंपनी Tesla के बोर्ड ने कंपनी के सीईओ Elon Musk के लिए एक ट्रिलियन डॉलर के पैकेज का प्रस्ताव रखा था. अब कंपनी के बोर्ड के प्रमुख ने निवेशकों को चेतावनी दी है कि अगर यह पैकेज अप्रूव नहीं किया जाएगा तो मस्क टेस्ला के सीईओ पद को छोड़ सकते हैं. बता दें कि 6 नवंबर को टेस्ला की सालाना बैठक होनी है. उससे पहले बोर्ड की प्रमुख Robyn Denholm ने निवेशकों को यह चेतावनी भरा पत्र लिखा है.

पैकेज अप्रूव नहीं हुआ तो यह खतरा

Denholm ने कहा कि मस्क को अगले 7.5 सालों तक पद पर बनाए रखने और प्रोत्साहित करने के लिए यह पैकेज अप्रूव होना जरूरी है. उन्होंने कहा कि टेस्ला की सफलता के लिए मस्क का नेतृत्व जरूरी है और अगर उनका पैकेज अप्रूव नहीं किया जाता है तो कंपनी मस्क का टाइम, टैलेंट और विजन खो सकती है. बता दें मस्क भी इस प्रस्ताव का बचाव कर चुके हैं. हाल ही में निवेशकों के साथ एक बैठक के दौरान मस्क ने कहा था कि टेस्ला के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए यह जरूरी है. उन्होंने कहा था, "ऐसा नहीं है कि मैं सारा पैसा खर्च कर दूंगा. मजबूत प्रभाव के लिए मुझे पर्याप्त वोटिंग नियंत्रण भी दिया जाना चाहिए, लेकिन यह इतना भी नहीं होना चाहिए कि पागलपन करने पर मुझे फायर न किया जा सके."

पैकेज मिला तो पहले ट्रिलियनेयर बन जाएंगे मस्क

टेस्ला ने एक ट्रिलियन डॉलर का पैकेज पाने के लिए मस्क के सामने कुछ लक्ष्य रखे हैं. अगर वो कंपनी की मार्केट वैल्यू को मौजूदा 1.1 ट्रिलियन डॉलर से 8.5 ट्रिलियन डॉलर (आज की तुलना में 8 गुना और किसी भी कंपनी के रिकॉर्ड से दोगुना) कर देते हैं तो उन्हें यह पैकेज मिल जाएगा. यह पैकेज पाने के लिए उन्हें कम से कम 7.5 साल तक कंपनी की सीईओ पद पर रहना होगा. साथ ही 10 लाख ऑटोनोमस टैक्सीज, 10 रोबोट का डिप्लॉयमेंट और कंपनी के मुनाफे में 24 गुना इजाफा करना होगा. ये लक्ष्य पूरा करने पर मस्क को एक ट्रिलियन डॉलर का पैकेज मिल जाएगा और वो दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर बन सकते हैं.

ये भी पढ़ें-

Moto X70 Air: एकदम सस्ती कीमत में मिलेगा आईफोन एयर जैसा पतला फोन, भारत में भी होगा लॉन्च, जान लें फीचर्स