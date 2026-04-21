इलेक्ट्रिक हीटर पर खाना बनाना ज्यादा सस्ता या इलेक्ट्रिक चूल्हे पर? समझें दोनों की पावर
Electric Chulha Vs Electric Heater: LPG को छोड़कर अगर आप बिजली की मदद से खाना बनाना चाहते हैं तो इंडक्शन और इंफ्रारेड कुकटॉप के अलावा आपके पास इलेक्ट्रिक चूल्हे और इलेक्ट्रिक हीटर का भी ऑप्शन है.
- एलपीजी की कमी से लोग इलेक्ट्रिक चूल्हे, हीटर का उपयोग कर रहे हैं।
- इलेक्ट्रिक चूल्हा कोयले को बिजली से जलाकर खाना बनाता है।
- इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल से बिजली गुजरने पर गर्मी उत्पन्न करता है।
- इलेक्ट्रिक चूल्हा, हीटर की तुलना में बिजली की खपत में सस्ता पड़ता है।
Electric Chulha Vs Electric Heater: LPG शॉर्टेज के कारण लोगों ने खाना बनाने के लिए नए-नए विकल्प ढूंढना शुरू कर दिया है. इंडक्शन और इंफ्रारेड चूल्हे के अलावा कई लोग इलेक्ट्रिक चूल्हे और इलेक्ट्रिक हीटर का भी यूज कर रहे हैं. ये दोनों ही सस्ते विकल्प हैं. इन्हें खरीदने के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चूल्हा और इलेक्ट्रिक हीटर काम कैसे करते हैं और इनमें से किस पर खाना बनाना सस्ता पड़ेगा.
इलेक्ट्रिक चूल्हा कैसे काम करता है?
इलेक्ट्रिक चूल्हे को इलेक्ट्रिक चारकोल बर्नर भी कहा जाता है. यह बिजली की मदद से कोयले को जलाता है. यह एक तरह का इलेक्ट्रिक स्टोव होता है, जो कोयले को गर्म कर देता है. बिजली के कारण कोयला गर्म होकर हीट जनरेट करता है, जिससे इस पर खाना बनाया जा सकता है. इसके फायदों की बात करें तो यह पोर्टेबल होता है और इसे यूज करना भी आसान है. इस पर सभी प्रकार के बर्तनों में खाना बनाया जा सकता है.
इलेक्ट्रिक हीटर कैसे काम करता है?
इलेक्ट्रिक हीटर को कॉइल हीटर भी कहा जाता है. यह इले्क्ट्रिकल रजिस्टेंट हीटिंग पर बेस होता है. यानी जब रजिस्टिव वायर वाली कॉइल से बिजली गुजरती है तो यह रजिस्टेंस के जरिए हीट जनरेट करती है. इस हीट से ऊपर रखना बर्तन गर्म हो जाता है और खाना पकने लगता है. यह जल्दी गर्म होता है और जल्द ही हाई टेंपरेचर को अचीव कर लेता है. यह भी पोर्टेबल होता है और इसे जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज भी किया जा सकता है.
इन दोनों में से किस पर खाना बनाना सस्ता पड़ेगा?
अगर बिजली की खपत देखी जाए तो इलेक्ट्रिक चूल्हा सस्ता पड़ेगा. एक मीडियम से बड़े बर्नर वाला चूल्हा एक घंटे चलने पर एक यूनिट बिजली खा जाता है. बड़ा बर्नर होने पर खपत बढ़ भी सकती है. हालांकि, इलेक्ट्रिक चूल्हे में लगातार एक घंटे तक बिजली की जरूरत बहुत ही कम मौकों पर पड़ती है. कुछ देर चलाने पर ही कोयले गर्म हो जाते हैं, जिसके बाद उतनी बिजली की जरूरत नहीं रहती. वहीं अगर इलेक्ट्रिक हीटर की बात की जाए तो इसे लगातार बिजली की जरूरत पड़ती है. पावर सप्लाई बंद होने पर यह ठंडा हो जाता है. 1000 वॉट का इलेक्ट्रिक हीटर एक घंटे तक लगातार यूज करने पर 1-1.5 यूनिट बिजली की खपत करता है. इसलिए यह थोड़ा महंगा पड़ेगा.
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Source: IOCL