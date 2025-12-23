भारतीय घरेलू क्रिकेट में कल से सूनामी आने वाली है, क्योंकि 24 दिसंबर से लिस्ट-A टूर्नामेंट विजय हजारे टूर्नामेंट शुरू होगा. इस टूर्नामेंट में विराट कोहली और रोहित शर्मा समेत टीम इंडिया के कई स्टार खिलाड़ी खेलते दिखेंगे. खासतौर पर विराट और रोहित के आने से विजय हजारे ट्रॉफी को लेकर चर्चा जोरों पर है.

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 सीजन में कुल 38 टीम हिस्सा ले रही हैं, टूर्नामेंट में कुल 135 मैच खेले जाएंगे, जो 24 दिसंबर से 18 जनवरी तक चलेगा. इन टीमों को सात-सात टीमों के चार ग्रुप में बांटा गया है, वहीं 6 टीमों को प्लेट ग्रुप में बांटा गया है. टूर्नामेंट में पहले ही दिन कुल 16 मैच खेले जाएंगे. जानिए कल कौन-कौन से स्टार खिलाड़ी एक्शन में दिखेंगे.

पहले दिन कौन-कौन से स्टार खेलेंगे?

विजय हजारे ट्रॉफी में पहले दिन कुल 16 मैच खेले जाएंगे. विराट कोहली दिल्ली टीम के लिए खेलेंगे, जिसका मैच आंध्रा के साथ होगा. दिल्ली टीम के लिए ही ऋषभ पंत और तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा भी खेलते दिखेंगे. दिल्ली टीम बड़े सितारों से भरी होगी, क्योंकि एक अन्य तेज गेंदबाज नवदीप सैनी भी इसी टीम के लिए खेलेंगे.

वहीं रोहित शर्मा मुंबई टीम के लिए खेलेंगे, जिसका पहला मैच सिक्किम के साथ होगा. वेंकटेश अय्यर इस आगामी टूर्नामेंट में मध्यप्रदेश टीम के कप्तान हैं, दूसरी ओर भारत के दिग्गज तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी बंगाल टीम के लिए खेलते दिखेंगे. टी20 वर्ल्ड कप 2026 के भारतीय स्क्वाड में चुने गए ईशान किशन झारखंड टीम की कप्तानी करेंगे.

केएल राहुल (कर्नाटक), संजू सैमसन (केरल), हार्दिक पांड्या (बड़ौदा), क्रुणाल पांड्या (बड़ौदा), शुभमन गिल (पंजाब), अभिषेक शर्मा (पंजाब), अर्शदीप सिंह (पंजाब), ये सभी स्टार प्लेयर कल विजय हजारे ट्रॉफी में एक्शन में दिखेंगे.

विजय हजारे ट्रॉफी: 24 दिसंबर का शेड्यूल