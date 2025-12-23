हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकल से Vijay Hazare Trophy का आगाज, पहले दिन कुल 19 मैच; रोहित-विराट-पंत समेत कई सुपरस्टार दिखेंगे एक्शन में

कल से Vijay Hazare Trophy का आगाज, पहले दिन कुल 19 मैच; रोहित-विराट-पंत समेत कई सुपरस्टार दिखेंगे एक्शन में

Vijay Hazare Trophy 2025-26 Schedule: विजय हजारे ट्रॉफी टूर्नामेंट का आगाज 24 दिसंबर से हो रहा है. पहले दिन टूर्नामेंट में कुल 19 मैच खेले जाएंगे.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 23 Dec 2025 09:04 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय घरेलू क्रिकेट में कल से सूनामी आने वाली है, क्योंकि 24 दिसंबर से लिस्ट-A टूर्नामेंट विजय हजारे टूर्नामेंट शुरू होगा. इस टूर्नामेंट में विराट कोहली और रोहित शर्मा समेत टीम इंडिया के कई स्टार खिलाड़ी खेलते दिखेंगे. खासतौर पर विराट और रोहित के आने से विजय हजारे ट्रॉफी को लेकर चर्चा जोरों पर है.

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 सीजन में कुल 38 टीम हिस्सा ले रही हैं, टूर्नामेंट में कुल 135 मैच खेले जाएंगे, जो 24 दिसंबर से 18 जनवरी तक चलेगा. इन टीमों को सात-सात टीमों के चार ग्रुप में बांटा गया है, वहीं 6 टीमों को प्लेट ग्रुप में बांटा गया है. टूर्नामेंट में पहले ही दिन कुल 16 मैच खेले जाएंगे. जानिए कल कौन-कौन से स्टार खिलाड़ी एक्शन में दिखेंगे.

पहले दिन कौन-कौन से स्टार खेलेंगे?

विजय हजारे ट्रॉफी में पहले दिन कुल 16 मैच खेले जाएंगे. विराट कोहली दिल्ली टीम के लिए खेलेंगे, जिसका मैच आंध्रा के साथ होगा. दिल्ली टीम के लिए ही ऋषभ पंत और तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा भी खेलते दिखेंगे. दिल्ली टीम बड़े सितारों से भरी होगी, क्योंकि एक अन्य तेज गेंदबाज नवदीप सैनी भी इसी टीम के लिए खेलेंगे.

वहीं रोहित शर्मा मुंबई टीम के लिए खेलेंगे, जिसका पहला मैच सिक्किम के साथ होगा. वेंकटेश अय्यर इस आगामी टूर्नामेंट में मध्यप्रदेश टीम के कप्तान हैं, दूसरी ओर भारत के दिग्गज तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी बंगाल टीम के लिए खेलते दिखेंगे. टी20 वर्ल्ड कप 2026 के भारतीय स्क्वाड में चुने गए ईशान किशन झारखंड टीम की कप्तानी करेंगे.

केएल राहुल (कर्नाटक), संजू सैमसन (केरल), हार्दिक पांड्या (बड़ौदा), क्रुणाल पांड्या (बड़ौदा), शुभमन गिल (पंजाब), अभिषेक शर्मा (पंजाब), अर्शदीप सिंह (पंजाब), ये सभी स्टार प्लेयर कल विजय हजारे ट्रॉफी में एक्शन में दिखेंगे.

विजय हजारे ट्रॉफी: 24 दिसंबर का शेड्यूल

  • दिल्ली बनाम आंध्रा
  • मुंबई बनाम सिक्किम
  • पंजाब बनाम महाराष्ट्र
  • पुड्डुचेरी बनाम तमिलनाडु
  • मध्य प्रदेश बनमा राजस्थान
  • झारखंड बनाम कर्नाटक
  • केरल बनाम त्रिपुरा
  • चंडीगढ़ बनाम जम्मू-कश्मीर
  • असम बनाम बड़ौदा
  • हैदराबाद बनाम उत्तर प्रदेश
  • बंगाल बनाम विदर्भ
  • हिमाचल प्रदेश बनाम उत्तराखंड
  • छत्तीसगढ़ बनाम गोवा
  • ओड़ीशा बनाम सौराष्ट्र
  • हरियाणा बनाम रेलवे
  • गुजरात बनाम सर्विसेज
  • अरुणाचल प्रदेश बनाम बिहार
  • मणिपुर बनाम नागालैंड
  • मेघालय बनाम मिजोरम

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 23 Dec 2025 09:04 PM (IST)
Tags :
Vijay Hazare Trophy VIRAT KOHLI Rohit SHarma Vijay Hazare Trophy 2025-26
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
जामिया यूनिवर्सिटी के एग्जाम में विवादित सवाल मामले में एक्शन, प्रोफेसर सस्पेंड, जांच शुरू
जामिया यूनिवर्सिटी के एग्जाम में विवादित सवाल मामले में एक्शन, प्रोफेसर सस्पेंड, जांच शुरू
इंडिया
ज्ञानपीठ से सम्मानित साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का निधन, रायपुर एम्स में थे भर्ती, 89 वर्ष की उम्र में ली आखिरी सांस
ज्ञानपीठ से सम्मानित साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का निधन, 89 वर्ष की उम्र में ली आखिरी सांस
बॉलीवुड
पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद एयरपोर्ट पर दिखीं ईशा देओल, पैपराजी को जोड़े हाथ, चेहरे पर दिखी उदासी
पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद एयरपोर्ट पर दिखीं ईशा देओल, पैपराजी को जोड़े हाथ, चेहरे पर दिखी उदासी
क्रिकेट
Year Ender: 2025 में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, मिचेल स्टार्क नंबर-1; देखें फुल लिस्ट
2025 में टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, मिचेल स्टार्क नंबर-1; देखें फुल लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

Top News: आज की बड़ी खबरें | Aravalli Hills | Rahul Gandhi | BMC Elections | Headlines
ABP Report: टॉर्चर पर बांग्लादेश को खुला अल्टीमेटम! | Bangladesh Hindu Murder Case | Viral Video
Delhi News: कोच को हिंदी सीखने के लिए BJP पार्षद का धमकाने वाला Video Viral | ABP News
Junk Food: ज्यादा जंक फूड खाने से 16 साल की मासूम की मौत! | Amroha | UP News
Bangladesh Violence: बांग्लादेश में हिंदू की हत्या...जिहादियों के खिलाफ एकजुट हुए हिंदू | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
जामिया यूनिवर्सिटी के एग्जाम में विवादित सवाल मामले में एक्शन, प्रोफेसर सस्पेंड, जांच शुरू
जामिया यूनिवर्सिटी के एग्जाम में विवादित सवाल मामले में एक्शन, प्रोफेसर सस्पेंड, जांच शुरू
इंडिया
ज्ञानपीठ से सम्मानित साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का निधन, रायपुर एम्स में थे भर्ती, 89 वर्ष की उम्र में ली आखिरी सांस
ज्ञानपीठ से सम्मानित साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का निधन, 89 वर्ष की उम्र में ली आखिरी सांस
बॉलीवुड
पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद एयरपोर्ट पर दिखीं ईशा देओल, पैपराजी को जोड़े हाथ, चेहरे पर दिखी उदासी
पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद एयरपोर्ट पर दिखीं ईशा देओल, पैपराजी को जोड़े हाथ, चेहरे पर दिखी उदासी
क्रिकेट
Year Ender: 2025 में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, मिचेल स्टार्क नंबर-1; देखें फुल लिस्ट
2025 में टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, मिचेल स्टार्क नंबर-1; देखें फुल लिस्ट
पंजाब
हिमाचल के पूर्व IG जहूर जैदी को राहत, पंजाब-हरियाणा HC ने उम्र कैद की सजा पर लगाई रोक
हिमाचल के पूर्व IG जहूर जैदी को राहत, पंजाब-हरियाणा HC ने उम्र कैद की सजा पर लगाई रोक
हेल्थ
Vaibhav Suryavanshi Diet Plan: कैसी डाइट लेते हैं वैभव सूर्यवंशी, जिससे मिलती है लंबे-लंबे छक्के लगाने की ताकत?
कैसी डाइट लेते हैं वैभव सूर्यवंशी, जिससे मिलती है लंबे-लंबे छक्के लगाने की ताकत?
जनरल नॉलेज
इस मुस्लिम देश में मरने के बाद पेड़ में करते हैं दफन, बड़ी भयानक है यह परंपरा?
इस मुस्लिम देश में मरने के बाद पेड़ में करते हैं दफन, बड़ी भयानक है यह परंपरा?
ट्रेंडिंग
"अनियंत्रित होकर पलटा तेज रफ्तार ट्रोला" बाल बाल बचे वाहन सवार- सामने आया खौफनाक वीडियो
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget