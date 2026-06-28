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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजी Solar Panel Performance In Rainy Season: क्या बारिश में भी बिजली बनाता है सोलर पैनल, कड़क धूप से कितनी कम या ज्यादा?

 Solar Panel Performance In Rainy Season: क्या बारिश में भी बिजली बनाता है सोलर पैनल, कड़क धूप से कितनी कम या ज्यादा?

बारिश के मौसम में भी सोलर पैनल बिजली बनाना बंद नहीं करते. हालांकि धूप की तुलना में बिजली उत्पादन कम हो जाता है, लेकिन पैनल की क्षमता और प्रकार के अनुसार आउटपुट जारी रहता है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 28 Jun 2026 10:21 AM (IST)
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Solar Panel Performance In Rainy Season: आज के समय में हर घर में सोलर पैनल लगा हुआ रहता है, गर्मी के मौसम में जब तेज धूप निकलती है, तो घर की छत पर लगा सोलर पैनल जोरदार तरीके से बिजली बना रहा होता है. जैसे ही मानसून शुरू होता है और आसमान में बादल छा जाते हैं, बहुत से लोगों के मन में सवाल आने लगता है कि क्या बारिश में भी सोलर पैनल बिजली बना पाएगा या पूरी तरह बंद हो जाएगा?  इसका जवाब खासतौर पर उन लोगों के लिए जरूरी है जो सोलर सिस्टम लगवाने की सोच रहे हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी. 

बादलों के बीच भी कैसे काम करता है सोलर पैनल?

सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि सोलर पैनल सिर्फ सीधी और तेज धूप से ही बिजली नहीं बनाते. एक्सपर्ट्स के मुताबिक सोलर पैनल सिर्फ सीधी धूप से नहीं, बल्कि बादलों से आने वाली रोशनी से भी बिजली बना सकते हैं. यह सही है कि उतनी बिजली नहीं बनती जितनी तेज चमकती दोपहर में बनती है, लेकिन बिजली बनाना रुकता नहीं है. यानी बारिश के दिन भी अगर हल्की रोशनी मौजूद है, तो पैनल काम करना बंद नहीं करते, बस उनकी बिजली बनाने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है. 

अब सवाल आता है कि आखिर बारिश में बिजली उत्पादन में कितनी कमी आती है? एक सोलर कंपनी के मुताबिक, सोलर पैनल बारिश में भी काम करते हैं, लेकिन इनका आउटपुट करीब 10 से 25 प्रतिशत तक कम हो सकता है. हालांकि, बिजली बनना पूरी तरह बंद नहीं होता. इसे आसान उदाहरण से समझें तो एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर कोई सोलर सिस्टम तेज धूप में 5 यूनिट बिजली बना रहा था तो मानसून के दिनों में वही सिस्टम करीब 2.5 से 3 यूनिट तक बिजली दे सकता है. 

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हर सोलर पैनल का प्रदर्शन एक जैसा नहीं होता

कड़क धूप के मुकाबले बारिश में बिजली उत्पादन लगभग आधा हो सकता है, लेकिन सप्लाई पूरी तरह खत्म नहीं होती. हालांकि यह कमी इस बात पर भी निर्भर करती है कि किस तरह का पैनल लगा है, क्योंकि एक रिपोर्ट बताती है कि पॉलीक्रिस्टलाइन प्रकार के पैनल खराब मौसम में बहुत ही कम मात्रा में बिजली उत्पन्न करते हैं, जबकि मोनो सोलर पैनल खराब मौसम में भी बिजली जनरेट कर सकते हैं और इन्हें कम से कम 25 साल की परफॉर्मेंस वारंटी भी दी जाती है. 

इतना ही नहीं, बारिश सोलर पैनल के लिए नुकसानदायक होने की बजाय कुछ मामलों में फायदेमंद भी साबित होती है. एक रिपोर्ट के मुताबिक बारिश पैनल की सफाई में मदद करती है, जिससे उन पर जमी धूल-मिट्टी साफ हो जाती है और हल्की रोशनी में भी बिजली उत्पादन संभव होता है. ऐसे में अगर आप सोलर सिस्टम लगवाने की सोच रहे हैं, तो बारिश के मौसम से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है.  

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Published at : 28 Jun 2026 10:21 AM (IST)
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TECH NEWS  Solar Panel Performance In Rainy Season Solar Panel Efficiency In Cloudy Weather
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