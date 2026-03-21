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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीआपके SMS के आखिर में दिखते हैं P, G, T, S? छिपा है बड़ा राज, जानें कैसे बचाते हैं ऑनलाइन ठगी से

आपके SMS के आखिर में दिखते हैं P, G, T, S? छिपा है बड़ा राज, जानें कैसे बचाते हैं ऑनलाइन ठगी से

SMS Code: आज के डिजिटल दौर में स्मार्टफोन यूजर्स को हर दिन कई तरह के SMS मिलते हैं बैंक अलर्ट, ऑफर, OTP या सर्विस अपडेट.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 21 Mar 2026 09:55 AM (IST)
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SMS Code: आज के डिजिटल दौर में स्मार्टफोन यूजर्स को हर दिन कई तरह के SMS मिलते हैं बैंक अलर्ट, ऑफर, OTP या सर्विस अपडेट. लेकिन बहुत कम लोग ध्यान देते हैं कि कई मैसेज के आखिर में एक छोटा सा अक्षर लिखा होता है जैसे P, G, T या S. दरअसल ये अक्षर कोई संयोग नहीं होते बल्कि इनके पीछे एक खास मतलब छिपा होता है. इन्हें समझकर आप यह भी पहचान सकते हैं कि मैसेज किस तरह का है और कई मामलों में ऑनलाइन ठगी से भी बच सकते हैं.

SMS के आखिर में लिखे अक्षरों का क्या मतलब होता है

भारत में मैसेज भेजने के नियमों के तहत टेलीकॉम रेगुलेटर कंपनियों को यह तय करने के लिए कहते हैं कि वे अपने SMS को एक खास कैटेगरी में रखें. इसी वजह से कई मैसेज के अंत में एक अक्षर लगाया जाता है जो बताता है कि वह मैसेज किस प्रकार का है.

G का मतलब

अगर किसी SMS के आखिर में G लिखा हो, तो इसका मतलब होता है कि वह संदेश किसी सरकारी संस्था की तरफ से भेजा गया है. ऐसे मैसेज आमतौर पर सरकारी योजनाओं, सार्वजनिक सुरक्षा या प्राकृतिक आपदा से जुड़ी जानकारी देने के लिए भेजे जाते हैं.

T का मतलब

अगर किसी मैसेज के अंत में T लिखा है तो यह आमतौर पर ट्रांजैक्शन से जुड़ा संदेश होता है. ऐसे SMS अक्सर बैंक या फाइनेंशियल संस्थान भेजते हैं, जिनमें पेमेंट की जानकारी, OTP या खाते से जुड़े अलर्ट शामिल होते हैं.

S का मतलब

मैसेज के अंत में S दिखाई देने का मतलब है कि वह सर्विस से संबंधित सूचना है. ऐसे SMS अक्सर कंपनियां या ब्रांड भेजते हैं. उदाहरण के तौर पर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे Amazon या Flipkart अपने ऑर्डर अपडेट या डिलीवरी से जुड़ी जानकारी ऐसे मैसेज के जरिए भेज सकते हैं.

P का मतलब

अगर SMS के आखिर में P लिखा हो तो यह आमतौर पर विज्ञापन या प्रमोशनल मैसेज होता है. इसमें कंपनियां अपने प्रोडक्ट, ऑफर या सेवाओं का प्रचार करती हैं. जैसे कपड़ों पर छूट, एजुकेशन लोन, कॉलेज एडमिशन या किसी नई स्कीम की जानकारी.

इन कोड्स से कैसे बच सकते हैं ऑनलाइन ठगी से

इन अक्षरों की पहचान करना कई बार यूजर्स के लिए मददगार साबित हो सकता है. साइबर एक्सपर्ट्स के अनुसार कई फर्जी या स्कैम वाले मैसेज अक्सर इन कैटेगरी को फॉलो नहीं करते और उनके अंत में ऐसा कोई अक्षर नहीं होता. हालांकि यह जरूरी नहीं कि बिना अक्षर वाला हर मैसेज फर्जी ही हो लेकिन इसे एक चेतावनी संकेत जरूर माना जा सकता है.

प्रमोशनल SMS को कैसे बंद करें

अगर आप बार-बार आने वाले प्रमोशनल मैसेज से परेशान हैं, तो अपने टेलीकॉम ऑपरेटर की Do Not Disturb (DND) सुविधा को सक्रिय कर सकते हैं.

जियो यूजर्स के लिए

MyJio ऐप खोलें, मेनू में जाएं और सेटिंग्स में जाकर Do Not Disturb विकल्प को चालू करें. इसके बाद अपनी पसंद के अनुसार DND सेटिंग चुन सकते हैं.

एयरटेल और Vi यूजर्स के लिए

Airtel और Vodafone Idea के यूजर्स भी अपने संबंधित ऐप या सर्विस के जरिए DND एक्टिवेट कर सकते हैं. ऐसा करने के बाद अनचाहे प्रमोशनल SMS आना काफी हद तक बंद हो जाएंगे.

यह भी पढ़ें:

फोन कॉल के दौरान स्क्रीन ब्लैक क्यों हो जाती है? 90% यूजर्स नहीं जानते इसका सही जवाब

Published at : 21 Mar 2026 09:55 AM (IST)
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