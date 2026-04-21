Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom तकनीकी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद यह सस्ता ईंधन बन सकता है।

DME Gas Technology: रसोई गैस की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की जेब पर सीधा असर डाला है. ऐसे में अब एक नए विकल्प की चर्चा तेज हो गई है DME (डाइमिथाइल ईथर) गैस. माना जा रहा है कि यह भविष्य में LPG का सस्ता और साफ विकल्प बन सकती है जिससे न सिर्फ खर्च कम होगा बल्कि पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा.

क्या है DME गैस?

DME यानी डाइमिथाइल ईथर एक तरह का स्वच्छ ईंधन है जिसे कोयला, बायोमास या नैचुरल गैस से तैयार किया जा सकता है. यह गैस जलने पर बहुत कम धुआं छोड़ती है और लगभग कालिख (soot) नहीं बनाती. इसी वजह से इसे क्लीन फ्यूल के रूप में देखा जा रहा है.

LPG से कैसे अलग है?

जहां LPG (लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस) जलने पर बर्तन काले कर सकती है और कुछ मात्रा में प्रदूषण भी पैदा करती है, वहीं DME गैस साफ तरीके से जलती है. इससे रसोई साफ रहती है और बर्तनों पर कालिख जमने की समस्या नहीं होती. इसके अलावा, DME को स्टोर और ट्रांसपोर्ट करना भी अपेक्षाकृत आसान माना जाता है. कई विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इसका बड़े स्तर पर उत्पादन शुरू हो जाए तो इसकी कीमत LPG से कम हो सकती है.

क्या वाकई सस्ती पड़ेगी DME?

DME की सबसे बड़ी खासियत इसकी संभावित कम लागत है. इसे स्थानीय संसाधनों से भी बनाया जा सकता है जिससे आयात पर निर्भरता घटेगी. अगर ऐसा होता है तो उपभोक्ताओं को सस्ती गैस मिल सकती है और देश का खर्च भी कम होगा. हालांकि, अभी यह तकनीक शुरुआती चरण में है और बड़े पैमाने पर इसके इस्तेमाल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना बाकी है.

पर्यावरण के लिए क्यों बेहतर है?

DME गैस को पर्यावरण के लिहाज से भी बेहतर माना जा रहा है. यह जलने पर कम प्रदूषण फैलाती है और ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन भी कम होता है. ऐसे में यह स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है. फिलहाल DME गैस पर रिसर्च और टेस्टिंग जारी है. कुछ देशों में इसका सीमित स्तर पर इस्तेमाल भी शुरू हो चुका है लेकिन भारत में इसे आम लोगों तक पहुंचने में अभी समय लग सकता है.

महंगे LPG के दौर में DME गैस एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आ रही है. अगर तकनीक और सप्लाई सिस्टम सही तरीके से विकसित हो गया तो आने वाले समय में यह रसोई गैस का नया और बेहतर विकल्प बन सकती है जो सस्ता भी होगा और पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित.

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