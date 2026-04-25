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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीJio का नया रिचार्ज प्लान: अब 84 दिनों तक मिलेगा 2GB, अनलिमिटेड कॉलिंग और OTT का मजा, जानिए पूरे बेनिफिट्स

Jio का नया रिचार्ज प्लान: अब 84 दिनों तक मिलेगा 2GB, अनलिमिटेड कॉलिंग और OTT का मजा, जानिए पूरे बेनिफिट्स

Reliance Jio Recharge Plan: इस प्लान के साथ आपको 84 दिनों की वैधता मिलती है यानी लगभग तीन महीने तक बार-बार रिचार्ज की झंझट खत्म.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 25 Apr 2026 07:57 PM (IST)
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  • Airtel ने 859 रुपये का प्लान बढ़ाकर 899 रुपये कर दिया है।

Reliance Jio Recharge Plan: अगर आप बार-बार रिचार्ज कराने से परेशान हैं और एक ऐसा प्लान चाहते हैं जो लंबा चले और हर जरूरत पूरी करे, तो यह प्लान आपके लिए खास हो सकता है. 949 रुपये का यह प्रीपेड प्लान इन दिनों काफी चर्चा में है, क्योंकि इसमें डेटा, कॉलिंग और एंटरटेनमेंट तीनों का अच्छा कॉम्बिनेशन मिलता है.

क्या-क्या मिलता है इस प्लान में?

इस प्लान के साथ आपको 84 दिनों की वैधता मिलती है यानी लगभग तीन महीने तक बार-बार रिचार्ज की झंझट खत्म. साथ ही पूरे भारत में अनलिमिटेड कॉलिंग और फ्री नेशनल रोमिंग की सुविधा भी दी जाती है. डेटा की बात करें तो इसमें रोज 2GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है जो कुल मिलाकर 168GB तक पहुंच जाता है. इसके अलावा हर दिन 100 SMS भी दिए जाते हैं. यानी इंटरनेट चलाना हो, वीडियो देखना हो या सोशल मीडिया स्क्रॉल करना हो आपको बार-बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

OTT और डिजिटल बेनिफिट्स का तड़का

यह प्लान सिर्फ कॉल और डेटा तक सीमित नहीं है. इसमें आपको 3 महीने का JioHotstar सब्सक्रिप्शन भी मिलता है जिससे आप फिल्में, वेब सीरीज और लाइव मैच का मजा ले सकते हैं. इसके अलावा JioTV का एक्सेस और JioAI Cloud जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं जो इसे और ज्यादा उपयोगी बनाती हैं. अगर आपके पास 5G फोन है और आपके इलाके में 5G नेटवर्क उपलब्ध है तो आप अनलिमिटेड 5G डेटा का भी फायदा उठा सकते हैं.

किन लोगों के लिए है ये प्लान?

यह प्लान उन लोगों के लिए सबसे सही है जो दिनभर फोन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग, सोशल मीडिया या वीडियो कॉलिंग. अगर आप बार-बार रिचार्ज करने से बचना चाहते हैं तो 84 दिन की वैधता काफी राहत देती है. साथ ही OTT एक्सेस होने से एंटरटेनमेंट भी हमेशा आपके पास रहता है.

एक्स्ट्रा डेटा के लिए खास पैक

अगर आपको और ज्यादा डेटा की जरूरत है तो 149 रुपये का क्रिकेट डेटा पैक भी लिया जा सकता है. इसमें 30 दिनों के लिए 10GB अतिरिक्त डेटा और 3 महीने का JioHotstar एक्सेस मिलता है जो खासकर क्रिकेट लवर्स के लिए बढ़िया ऑप्शन है.

क्या यह प्लान आपके लिए सही है?

कुल मिलाकर 949 रुपये का यह प्लान एक ऑल-इन-वन पैकेज है जिसमें कॉलिंग, भरपूर डेटा, OTT बेनिफिट्स और 5G की सुविधा शामिल है. अगर आप ऐसा प्लान चाहते हैं जो लंबे समय तक बिना किसी परेशानी के काम करे तो यह ऑप्शन आपकी लिस्ट में जरूर होना चाहिए.

Airtel का 84 दिनों वाला प्लान

Airtel ने अपने एक पॉपुलर रिचार्ज प्लान की कीमत में हल्का बदलाव किया है. पहले जो प्लान 859 रुपये में मिलता था अब उसकी कीमत बढ़ाकर 899 रुपये कर दी गई है. कंपनी ने इस बढ़ोतरी को लेकर कोई आधिकारिक वजह नहीं बताई है लेकिन माना जा रहा है कि यह कदम प्रति यूज़र कमाई (ARPU) को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है. हालांकि यह बदलाव बहुत बड़ा नहीं है और सिर्फ एक ही प्लान तक सीमित दिखता है इसलिए इसका असर आम यूजर्स की जेब पर ज्यादा भारी नहीं पड़ेगा.

अगर फायदे की बात करें तो इस प्लान में कोई बदलाव नहीं किया गया है. 899 रुपये वाले इस प्लान में पहले की तरह ट्रूली अनलिमिटेड सुविधा मिलती रहेगी. यूज़र्स को लोकल, एसटीडी और रोमिंग पर अनलिमिटेड कॉलिंग का फायदा मिलेगा, साथ ही हर दिन 100 SMS और रोज 1.5GB हाई-स्पीड डेटा दिया जाएगा. इस प्लान की वैधता 84 दिनों की है. रोजाना मिलने वाला डेटा खत्म होने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 64 Kbps तक रह जाएगी.

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Published at : 25 Apr 2026 07:55 PM (IST)
Tags :
Airtel Jio TECH NEWS HINDI
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