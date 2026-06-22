एक समय धूम मचाने वाले Curved Display Phone क्यों हो गए गायब? यह है सबसे बड़ा कारण

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कर्व्ड डिस्प्ले कभी लोकप्रिय थे, पर अब नाजुकता के कारण गायब हैं।

अनजाने में टच और चमक भी इसके बंद होने के मुख्य कारण रहे।

मोटोरोला अभी भी इनका उपयोग करता है, एप्पल भी इन्हें वापस ला सकता है।

Curved Display Phone: एक समय था, जब कर्व्ड डिस्प्ले वाले फोन की अलग ही धाक होती थी. सैमसंग समेत कई कंपनियों ने अपने प्रीमियम फोन में कर्व्ड डिस्प्ले यूज किया था, लेकिन यह ट्रेंड लंबा नहीं चल पाया. कुछ ही साल बाद कर्व्ड डिस्प्ले वाले फोन धीरे-धीरे गायब होने लगे और आज ज्यादातर प्रीमियम फोन फ्लैट डिस्प्ले के साथ ही आ रहे हैं. आखिर ऐसा क्या हुआ है कि एक समय का हिट डिजाइन अब नजर भी नहीं आ रहा है और कंपनियां भी इससे दूरी बनाती जा रही है. आज हम इसके पीछे के कारणों पर नजर डालेंगे.

यह रहा कर्व्ड डिस्प्ले बंद होने का सबसे बड़ा कारण

कर्व्ड डिस्प्ले का नाजुक होना इनके बंद होने का सबसे बड़ा कारण बना. फ्लैट स्क्रीन के मुकाबले कर्व्ड डिस्प्ले के डैमेज होने की आशंका ज्यादा रहती है. यह डिस्प्ले साइड से थोड़ा मुड़ा हुआ होता है. ऐसे में अगर यह किसी हार्ड सरफेस से टकरा जाए तो इसके टूटने का डर बना रहता है. इससे बचाने के लिए अगर आप स्क्रीन प्रोटेक्टर यूज करना चाहे तो वह पूरी सेफ्टी नहीं दे सकता. स्क्रीन प्रोटेक्टर कर्व्ड डिस्प्ले पर परफेक्टली फिट नहीं आता. इसका मतलब है कि कोशिश करने के बाद भी इस तरह के डिस्प्ले को डैमेज होने से बचाया नहीं जा सकता था. यही सबसे बड़ा कारण है कि स्मार्टफोन कंपनियों ने इस तरह के डिस्प्ले को अलविदा कह दिया.

यह भी है एक कारण

डैमेज का खतरा कर्व्ड डिस्प्ले के बंद होने का सबसे बड़ा कारण था, लेकिन यही एकमात्र वजह नहीं थी. ऐसे डिस्प्ले पर एक्सीडेंटल टच का भी झंझट रहता था. यानी न चाहते हुए भी हाथ डिस्प्ले पर टच हो जाता था, जिससे कोई नया फंक्शन खुल जाता. डिवाइस को पकड़ते समय यह झंझट ज्यादा रहता था, जो यूजर की सिरदर्दी को बढ़ाने वाला साबित होता था. इसके अलावा ग्लेयर को लेकर भी खूब समस्या आती थी. दिन के समय यूज के दौरान इसके किनारों से लाइट रिफ्लेक्ट होती थी, जो फोन देखने के एक्सपीरियंस को खराब करने के लिए काफी थी.

पुराने जमाने की चीज नहीं हुई है कर्व्ड डिस्पले

कर्व्ड डिस्प्ले से भले ही ज्यादातर कंपनियों ने दूरी बना ली है, लेकिन यह टेक्नोलॉजी मार्केट से पूरी तरह गायब नहीं हुई है. मोटोरोला अपनी एज सीरीज के फोन में यह कर्व्ड डिस्प्ले दे रही है. ऐसे भी कयास हैं कि ऐप्पल भी अगले साल अपनी आईफोन 20 सीरीज में कर्व्ड डिस्प्ले के साथ लॉन्च कर सकती है. अगर ऐसा होता है तो बाकी कंपनियों को भी फिर से इस ट्रेंड को अपनाना होगा.

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