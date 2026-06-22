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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीएक समय धूम मचाने वाले Curved Display Phone क्यों हो गए गायब? यह है सबसे बड़ा कारण

एक समय धूम मचाने वाले Curved Display Phone क्यों हो गए गायब? यह है सबसे बड़ा कारण

Curved Display Phone: एक समय महंगे से महंगे फोन में कर्व्ड डिस्प्ले मिलता था, लेकिन धीरे-धीरे ऐसे फोन गायब होते गए. इसके पीछे डिस्प्ले की सेफ्टी समेत कई कारण हैं.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 22 Jun 2026 12:58 PM (IST)
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  • कर्व्ड डिस्प्ले कभी लोकप्रिय थे, पर अब नाजुकता के कारण गायब हैं।
  • अनजाने में टच और चमक भी इसके बंद होने के मुख्य कारण रहे।
  • मोटोरोला अभी भी इनका उपयोग करता है, एप्पल भी इन्हें वापस ला सकता है।

Curved Display Phone: एक समय था, जब कर्व्ड डिस्प्ले वाले फोन की अलग ही धाक होती थी. सैमसंग समेत कई कंपनियों ने अपने प्रीमियम फोन में कर्व्ड डिस्प्ले यूज किया था, लेकिन यह ट्रेंड लंबा नहीं चल पाया. कुछ ही साल बाद कर्व्ड डिस्प्ले वाले फोन धीरे-धीरे गायब होने लगे और आज ज्यादातर प्रीमियम फोन फ्लैट डिस्प्ले के साथ ही आ रहे हैं. आखिर ऐसा क्या हुआ है कि एक समय का हिट डिजाइन अब नजर भी नहीं आ रहा है और कंपनियां भी इससे दूरी बनाती जा रही है. आज हम इसके पीछे के कारणों पर नजर डालेंगे.

यह रहा कर्व्ड डिस्प्ले बंद होने का सबसे बड़ा कारण

कर्व्ड डिस्प्ले का नाजुक होना इनके बंद होने का सबसे बड़ा कारण बना. फ्लैट स्क्रीन के मुकाबले कर्व्ड डिस्प्ले के डैमेज होने की आशंका ज्यादा रहती है. यह डिस्प्ले साइड से थोड़ा मुड़ा हुआ होता है. ऐसे में अगर यह किसी हार्ड सरफेस से टकरा जाए तो इसके टूटने का डर बना रहता है. इससे बचाने के लिए अगर आप स्क्रीन प्रोटेक्टर यूज करना चाहे तो वह पूरी सेफ्टी नहीं दे सकता. स्क्रीन प्रोटेक्टर कर्व्ड डिस्प्ले पर परफेक्टली फिट नहीं आता. इसका मतलब है कि कोशिश करने के बाद भी इस तरह के डिस्प्ले को डैमेज होने से बचाया नहीं जा सकता था. यही सबसे बड़ा कारण है कि स्मार्टफोन कंपनियों ने इस तरह के डिस्प्ले को अलविदा कह दिया.

यह भी है एक कारण

डैमेज का खतरा कर्व्ड डिस्प्ले के बंद होने का सबसे बड़ा कारण था, लेकिन यही एकमात्र वजह नहीं थी. ऐसे डिस्प्ले पर एक्सीडेंटल टच का भी झंझट रहता था. यानी न चाहते हुए भी हाथ डिस्प्ले पर टच हो जाता था, जिससे कोई नया फंक्शन खुल जाता. डिवाइस को पकड़ते समय यह झंझट ज्यादा रहता था, जो यूजर की सिरदर्दी को बढ़ाने वाला साबित होता था. इसके अलावा ग्लेयर को लेकर भी खूब समस्या आती थी. दिन के समय यूज के दौरान इसके किनारों से लाइट रिफ्लेक्ट होती थी, जो फोन देखने के एक्सपीरियंस को खराब करने के लिए काफी थी.

पुराने जमाने की चीज नहीं हुई है कर्व्ड डिस्पले

कर्व्ड डिस्प्ले से भले ही ज्यादातर कंपनियों ने दूरी बना ली है, लेकिन यह टेक्नोलॉजी मार्केट से पूरी तरह गायब नहीं हुई है. मोटोरोला अपनी एज सीरीज के फोन में यह कर्व्ड डिस्प्ले दे रही है. ऐसे भी कयास हैं कि ऐप्पल भी अगले साल अपनी आईफोन 20 सीरीज में कर्व्ड डिस्प्ले के साथ लॉन्च कर सकती है. अगर ऐसा होता है तो बाकी कंपनियों को भी फिर से इस ट्रेंड को अपनाना होगा.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 22 Jun 2026 12:58 PM (IST)
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