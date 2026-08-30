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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीTencent ने लॉन्च किया 770B AI Model, Coding और Research होगी आसान

Tencent ने लॉन्च किया 770B AI Model, Coding और Research होगी आसान

AI की दुनिया में Tencent ने नए ओपन-सोर्स मॉडल Hy3 Preview को पेश किया है. 770 बिलियन पैरामीटर वाला यह AI मॉडल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से लेकर रिसर्च जैसे मुश्किल कामों के लिए तैयार किया गया है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 30 Aug 2026 07:18 AM (IST)
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  • Hugging Face पर उपलब्ध, यह Tencent उत्पादों में एकीकृत होगा.

चीन की टेक कंपनी Tencent ने एक नए ओपन-सोर्स AI मॉडल का प्रीव्यू जारी किया है. कंपनी के इस मॉडल का नाम Hy3 Preview है और इसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, रिसर्च और फाइनेंशियल एनालिसिस जैसे कामों के लिए तैयार किया गया है. 

Tencent ने यह मॉडल 28 अगस्त 2026 को ओपन-सोर्स AI मॉडल के प्लेटफॉर्म Hugging Face पर जारी किया. कंपनी के मुताबिक, यह मॉडल 770 बिलियन पैरामीटर पर आधारित है. हालांकि, किसी एक टेक्स्ट रिक्वेस्ट को प्रोसेस करते समय इनमें से करीब 49 बिलियन पैरामीटर ही एक्टिव रहते हैं. 

किस तकनीक से लैस है मॉडल

Hy3 Preview में Mixture-of-Experts (MoE) आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया गया है. इसमें हर सवाल के लिए पूरे मॉडल को एक्टिव करने के बजाय जरूरत के हिसाब से मॉडल के कुछ हिस्सों को ही इस्तेमाल किया जाता है. इससे मॉडल का कुल साइज काफी बड़ा होने के बावजूद हर रिक्वेस्ट पर जरूरी कंप्यूटिंग कम रखी जा सकती है. Tencent का नया मॉडल खास तौर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, रिसर्च और फाइनेंशियल एनालिसिस जैसे कामों को ध्यान में रखकर पेश किया गया है. इसे सिर्फ सामान्य सवालों के जवाब देने वाले AI मॉडल के तौर पर पेश नहीं किया गया है.

CodeBuddy और WorkBuddy में होगा इस्तेमाल

Tencent अपने इस नए AI मॉडल को कंपनी के मौजूदा प्रोडक्ट्स के साथ भी जोड़ने की तैयारी कर रही है. इनमें CodeBuddy और WorkBuddy शामिल हैं. इससे Tencent के AI मॉडल को उसके डेवलपर और प्रोडक्टिविटी टूल्स में इस्तेमाल किया जा सकेगा. कंपनी ने यह भी बताया है कि शुरुआती रिलीज होने के कारण Hy3 Preview कुछ मुश्किल सवालों को हल करने में जरूरत से ज्यादा समय ले सकता है. इसके अलावा, मॉडल कई बार अपने जवाबों को जरूरत से ज्यादा वेरीफाई भी कर सकता है. 

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AI की रेस में Tencent की बड़ी तैयारी

चीन में AI मॉडल को लेकर कंपनियों के बीच कॉम्पिटिशन लगातार बढ़ रहा है. Tencent ने इससे पहले अप्रैल 2026 में Hunyuan 3.0 नाम का बड़ा लैंग्वेज मॉडल पेश किया था. यह OpenAI के पूर्व रिसर्चर Yao Shunyu को AI प्लेटफॉर्म के विकास की जिम्मेदारी देने के बाद Tencent की पहली बड़ी रिलीज थी. अब 770 बिलियन पैरामीटर वाले Hy3 Preview के जरिए Tencent ने ओपन-सोर्स AI मॉडल की अपनी रणनीति को और आगे बढ़ाया है. मॉडल को Hugging Face पर उपलब्ध कराया गया है.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 30 Aug 2026 07:18 AM (IST)
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Tencent CHINA 770B AI Model
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