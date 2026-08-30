Tencent ने लॉन्च किया 770B AI Model, Coding और Research होगी आसान

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom Hugging Face पर उपलब्ध, यह Tencent उत्पादों में एकीकृत होगा.

चीन की टेक कंपनी Tencent ने एक नए ओपन-सोर्स AI मॉडल का प्रीव्यू जारी किया है. कंपनी के इस मॉडल का नाम Hy3 Preview है और इसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, रिसर्च और फाइनेंशियल एनालिसिस जैसे कामों के लिए तैयार किया गया है.

Tencent ने यह मॉडल 28 अगस्त 2026 को ओपन-सोर्स AI मॉडल के प्लेटफॉर्म Hugging Face पर जारी किया. कंपनी के मुताबिक, यह मॉडल 770 बिलियन पैरामीटर पर आधारित है. हालांकि, किसी एक टेक्स्ट रिक्वेस्ट को प्रोसेस करते समय इनमें से करीब 49 बिलियन पैरामीटर ही एक्टिव रहते हैं.

किस तकनीक से लैस है मॉडल

Hy3 Preview में Mixture-of-Experts (MoE) आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया गया है. इसमें हर सवाल के लिए पूरे मॉडल को एक्टिव करने के बजाय जरूरत के हिसाब से मॉडल के कुछ हिस्सों को ही इस्तेमाल किया जाता है. इससे मॉडल का कुल साइज काफी बड़ा होने के बावजूद हर रिक्वेस्ट पर जरूरी कंप्यूटिंग कम रखी जा सकती है. Tencent का नया मॉडल खास तौर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, रिसर्च और फाइनेंशियल एनालिसिस जैसे कामों को ध्यान में रखकर पेश किया गया है. इसे सिर्फ सामान्य सवालों के जवाब देने वाले AI मॉडल के तौर पर पेश नहीं किया गया है.

CodeBuddy और WorkBuddy में होगा इस्तेमाल

Tencent अपने इस नए AI मॉडल को कंपनी के मौजूदा प्रोडक्ट्स के साथ भी जोड़ने की तैयारी कर रही है. इनमें CodeBuddy और WorkBuddy शामिल हैं. इससे Tencent के AI मॉडल को उसके डेवलपर और प्रोडक्टिविटी टूल्स में इस्तेमाल किया जा सकेगा. कंपनी ने यह भी बताया है कि शुरुआती रिलीज होने के कारण Hy3 Preview कुछ मुश्किल सवालों को हल करने में जरूरत से ज्यादा समय ले सकता है. इसके अलावा, मॉडल कई बार अपने जवाबों को जरूरत से ज्यादा वेरीफाई भी कर सकता है.

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AI की रेस में Tencent की बड़ी तैयारी

चीन में AI मॉडल को लेकर कंपनियों के बीच कॉम्पिटिशन लगातार बढ़ रहा है. Tencent ने इससे पहले अप्रैल 2026 में Hunyuan 3.0 नाम का बड़ा लैंग्वेज मॉडल पेश किया था. यह OpenAI के पूर्व रिसर्चर Yao Shunyu को AI प्लेटफॉर्म के विकास की जिम्मेदारी देने के बाद Tencent की पहली बड़ी रिलीज थी. अब 770 बिलियन पैरामीटर वाले Hy3 Preview के जरिए Tencent ने ओपन-सोर्स AI मॉडल की अपनी रणनीति को और आगे बढ़ाया है. मॉडल को Hugging Face पर उपलब्ध कराया गया है.

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