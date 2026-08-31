Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाUCC-वंदेमातरम् पर AIMPLB का बड़ा ऐलान, 'शरीयत बचाने के लिए हम...'

UCC-वंदेमातरम् पर AIMPLB का बड़ा ऐलान, 'शरीयत बचाने के लिए हम...'

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब आर-पार के मूड में नजर आ रही है. बोर्ड ने सेव इंडिया सेव शरिया कैंपेन का ऐलान किया है. इससे जुड़ा 17 सितंबर को जंतर-मंतर पर पहला प्रोग्राम होगा.

Written By : मदीहा खान |  Updated at : 31 Aug 2026 10:18 PM (IST)
Preferred Sources

वंदे मातरम्, यूजीसी, शरिया कानून समेत कई मुद्दे पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (ALMPLB) आर पार के मूड में नजर आ रही है. सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, बोर्ड के पदाधिकारी और ALMPLB के उपाध्यक्ष अब्दुर रहीम मुजद्दिदी ने सेव इंडिया सेव शरिया कैंपेन का ऐलान किया. 

मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, 'हम बहुत जल्द सेव इंडिया, सेव शरिया अभियान शुरू करने जा रहे हैं. पिछले 12 सालों में मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है. कई राज्यों में यूसीसी लागू कर दिया गया है. मदरसों और मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है. इसके अलावा उन्होंने वंदे मातरम पर मुसलमानों को सीरियस ऑब्जेकशन है. उन्होंने कहा कि इस कैंपेन की शुरुआत 17 सितंबर को जंतर-मंतर पर पहला प्रोग्राम होगा.' 

बोर्ड का कहना है कि भारत का संविधान सभी नागरिकों को समानता, धार्मिक स्वतंत्रता, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा तथा सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है. लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ऐसी घटनाएं और नीतियां सामने आई हैं, जिनसे समाज के विभिन्न वर्गों में असुरक्षा और चिंता बढ़ी है. बोर्ड ने आरोप लगाया कि हिंसा, कानून से इतर कार्रवाई, धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े मुद्दों और कुछ अन्य कदमों ने संवैधानिक मूल्यों पर सवाल खड़े किए हैं. AIMPLB के अनुसार, यह आंदोलन केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं होगा. इसका उद्देश्य संविधान की सर्वोच्चता, लोकतांत्रिक व्यवस्था, न्याय, समानता, धार्मिक स्वतंत्रता, सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है. बोर्ड ने बुद्धिजीवियों, वकीलों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, सामाजिक संगठनों और नागरिक समाज से भी इस अभियान से जुड़ने की अपील की है.

 

अभियान के मुख्य मुद्दे

आंदोलन के दौरान संविधान और कानून की सर्वोच्चता की रक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा. बोर्ड के अनुसार, भीड़ हिंसा और कानून से बाहर होने वाली कार्रवाइयों के खिलाफ जनमत तैयार किया जाएगा. इसके साथ ही घृणा, सांप्रदायिकता और हिंसा के विरुद्ध शांति, भाईचारे और आपसी सम्मान का संदेश दिया जाएगा.


बोर्ड ने समान नागरिक संहिता (UCC) के कार्यान्वयन और वंदे मातरम् के अनिवार्य गायन जैसे मुद्दों को भी अभियान के प्रमुख विषयों में शामिल किया है. इसके अलावा, धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों से जुड़े सवालों को भी उठाया जाएगा.

देशभर में होंगे कार्यक्रम

अभियान को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने की योजना बनाई गई है. इसके तहत देश के प्रमुख शहरों में संवैधानिक और शांतिपूर्ण जनसभाएं तथा विरोध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इनमें विभिन्न धर्मों, बुद्धिजीवी वर्गों और सामाजिक संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा. बोर्ड एक विस्तृत श्वेत पत्र भी जारी करेगा, जिसमें भेदभाव, संवैधानिक उल्लंघन और मानवाधिकारों से जुड़े मामलों का दस्तावेजीकरण किया जाएगा. इसे मीडिया, सामाजिक संगठनों और अन्य संबंधित संस्थाओं के बीच साझा किया जाएगा. इसके अलावा, विभिन्न राज्यों में राज्यपालों और जिलों में जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को मांग पत्र सौंपे जाएंगे. आंदोलन से जुड़े कानूनी मुद्दों और नागरिक अधिकारों के संबंध में विस्तृत कानूनी मार्गदर्शिका भी जारी करने की योजना है.

सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए भी अभियान को व्यापक स्तर पर चलाया जाएगा. AIMPLB ने कहा है कि आंदोलन पूरी तरह संवैधानिक, लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से संचालित होगा. अभियान के एक महत्वपूर्ण चरण में नई दिल्ली में बड़ी राष्ट्रीय सभा और जन प्रदर्शन आयोजित करने की भी तैयारी है, जिसमें आगे की रणनीति का ऐलान किया जाएगा.

About the author मदीहा खान

मदीहा खान पिछले 7 सालों से एबीपी न्यूज़ के साथ बतौर रिपोर्टर काम कर रहीं है. ग्राउंड रिपोर्टिंग और चुनाव कवरेज का अनुभव है.
Read More
Published at : 31 Aug 2026 10:09 PM (IST)
Tags :
National News AIMPLB
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
UCC-वंदेमातरम् पर AIMPLB का बड़ा ऐलान, 'शरीयत बचाने के लिए हम...'
UCC-वंदेमातरम् पर AIMPLB का बड़ा ऐलान, 'शरीयत बचाने के लिए हम...'
इंडिया
CJP के प्रस्तावित मार्च पर बोला सुप्रीम कोर्ट - 'गलत या गैरकानूनी घटना...'
CJP के प्रस्तावित मार्च पर बोला सुप्रीम कोर्ट - 'गलत या गैरकानूनी घटना...'
इंडिया
टूट गए गर्मी के सारे रिकॉर्ड! 1901 के बाद अगस्त बना सबसे गर्म महीना
टूट गए गर्मी के सारे रिकॉर्ड! 1901 के बाद अगस्त बना सबसे गर्म महीना
इंडिया
अहमदाबाद में एअर इंडिया विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, टिशू पेपर लिखा मिला 'बम'
अहमदाबाद में एअर इंडिया विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, टिशू पेपर लिखा मिला 'बम'
Advertisement

वीडियोज

पंजाब में सिख vs नॉन सिख की लड़ाई?
नेपाल में 903 मौतें... China पर क्यों उठ रहे बड़े सवाल?
'शुद्धिकरण' पर बवाल...दलित वोट का सवाल?
त्रासदी के 6 दिन बाद नेपाल में ​ग्राउंड से देखिए कैसे हैं हालात?
BJP प्रवक्ता-राजनीतिक विश्लेषक की तीखी बहस!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अहमदाबाद में एअर इंडिया विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, टिशू पेपर लिखा मिला 'बम'
अहमदाबाद में एअर इंडिया विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, टिशू पेपर लिखा मिला 'बम'
बिहार
दीपक प्रकाश के लिए देवेश कुमार ने दिया था MLC से इस्तीफा, अब मिला बड़ा तोहफा
दीपक प्रकाश के लिए देवेश कुमार ने दिया था MLC से इस्तीफा, अब मिला बड़ा तोहफा
क्रिकेट
पाकिस्तानियों को सरेआम कहा ड्रामेबाज, स्टुअर्ट ब्रॉड ने खोली पोल
पाकिस्तानियों को सरेआम कहा ड्रामेबाज, स्टुअर्ट ब्रॉड ने खोली पोल
इंडिया
FIR पर केंद्र के रुख पर अभिजीत दीपके ने शेयर की तस्वीर, CJP बोली- Okay
FIR पर केंद्र के रुख पर अभिजीत दीपके ने शेयर की तस्वीर, CJP बोली- Okay
ओटीटी
धमाकेदार होगा सितंबर का फर्स्ट वीक, रिलीज होंगी साउथ की 4 फिल्में 2 सीरीज
धमाकेदार होगा सितंबर का फर्स्ट वीक, रिलीज होंगी साउथ की 4 फिल्में 2 सीरीज
शिक्षा
अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप 2026 का आज आखिरी मौका, ऐसे करें अप्लाई
अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप 2026 का आज आखिरी मौका, ऐसे करें अप्लाई
एग्रीकल्चर
एवोकाडो फार्मिंग कैसे दिला रही किसानों को मुनाफा, खुद पीएम ने भी किया जिक्र
एवोकाडो फार्मिंग कैसे दिला रही किसानों को मुनाफा, खुद पीएम ने भी किया जिक्र
इंडिया
टूट गए गर्मी के सारे रिकॉर्ड! 1901 के बाद अगस्त बना सबसे गर्म महीना
टूट गए गर्मी के सारे रिकॉर्ड! 1901 के बाद अगस्त बना सबसे गर्म महीना
ENT LIVE
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
ENT LIVE
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
ENT LIVE
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
ENT LIVE
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Embed widget