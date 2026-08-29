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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीआपके इशारे पर घूमेगा कैमरा! चीन में शुरू हुई पहले Robot Phone की बिक्री

आपके इशारे पर घूमेगा कैमरा! चीन में शुरू हुई पहले Robot Phone की बिक्री

Honor ने चीन में अपने पहले Robot Phone की बिक्री शुरू कर दी है, जो अपने अनोखे डिजाइन और 200MP Gimbal Camera की वजह से चर्चा में है. आइए जानिए इस फोन की कीमत और खासियत क्या है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 29 Aug 2026 01:22 PM (IST)
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  • भारत में लॉन्च की अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं.

स्मार्टफोन की दुनिया में अब सिर्फ बड़ी स्क्रीन, दमदार प्रोसेसर या ज्यादा मेगापिक्सल वाला कैमरा ही चर्चा में नहीं है. कंपनियां फोन के डिजाइन और कैमरा टेक्नोलॉजी के साथ भी नए मॉडल लॉन्च कर रही हैं. हाल ही में Honor ने अपने Robot Phone को चीन में बिक्री के लिए उतार दिया है. डिवाइस को पेश किए जाने के कुछ समय बाद ही कंपनी ने इसकी पहली ओपन सेल शुरू कर दी है.

फिलहाल, यह फोन चीन में Honor के ऑफिशियल ऑनलाइन स्टोर और कुछ रीटेल पार्टनर्स के जरिए खरीदा जा सकता है. तो आइए जानते हैं कि चीन के पहले Robot Phone की कीमत और फीचर्स क्या हैं. 

Honor Robot Phone की कीमत

Honor Robot Phone की शुरुआती कीमत CNY 9,999 रखी गई है. यह कीमत फोन के 12GB RAM और 512GB storage वाले मॉडल की है. मौजूदा एक्सचेंज रेट के हिसाब से इसकी कीमत करीब 1.32 लाख रुपये बैठती है. कंपनी ने इसका एक और ज्यादा स्टोरेज वाला मॉडल भी पेश किया है. इसमें 16GB RAM और 1TB इंटरनल स्टोरेज मिलता है. इस वेरिएंट की कीमत CNY 12,999 है, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 1.72 लाख रुपये के बराबर है. 

 भारत में कब आएगा Honor Robot Phone?

अगर आप भारत में इस फोन के लॉन्च का इंतजार कर रहे हैं, तो फिलहाल इसके लिए कोई ऑफिशियल टाइमलाइन नहीं है. Honor ने साफ किया है कि Robot Phone को अभी अंतराष्ट्रीय मार्केट्स में बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं कराया जाएगा. खास बात यह है कि फोन को एक ऐसे इवेंट में पेश किया गया था जिसे ग्लोबल लॉन्च के तौर पर बताया गया था, लेकिन इसके बाद भी कंपनी ने फिलहाल इसे चीन तक ही सीमित रखा है. ऐसे में भारत में इसकी कीमत या लॉन्च डेट को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है. 

यह भी पढ़ें - क्या होता है Android System Intelligence? जानें बंद करने पर फोन में क्या होता है

Honor Robot Phone के खास फीचर्स क्या है?

Honor Robot Phone का 200MP gimbal camera system इसको दूसरे स्मार्टफोन्स से अलग बनाता है. सामान्य स्मार्टफोन में कैमरा मॉड्यूल अपनी जगह पर फिक्स्ड रहता है, लेकिन इस फोन में कैमरा को एक moving gimbal mechanism पर लगाया गया है. यही moving camera system इसे फोटोग्राफी और वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में बाकी smartphones से अलग अप्रोच देता है. 

AI से जुड़ा है Robot Phone का कैमरा

Honor ने कैमरा सिस्टम को फोन के AI के कई फीचर्स एक्सपीरियंस से भी जोड़ा है. कंपनी का Yoyo assistant camera hardware के साथ इट्रेक्ट कर सकता है और फोन की robot-inspired functionality में भूमिका निभाता है. इस वजह से Robot Phone का फोक्स सिर्फ कैमरा स्पेसिफिकेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके रोबोटिक डिजाइन और AI एक्सपीरियंस को भी साथ जोड़ा गया है. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 29 Aug 2026 01:22 PM (IST)
Tags :
Technology Honor Robot Phone China First Robot Phone
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