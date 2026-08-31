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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाटूट गए गर्मी के सारे रिकॉर्ड! 1901 के बाद अगस्त बना सबसे गर्म महीना

टूट गए गर्मी के सारे रिकॉर्ड! 1901 के बाद अगस्त बना सबसे गर्म महीना

असम के कई जिलों में हाल ही में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिली. जिसमें काफी संख्या में लोगों की मौत भी हुई. वहीं, सरकार लोगों की राहत पहुंचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही थी.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 31 Aug 2026 08:53 PM (IST)
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  • 1 सितंबर से अरुणाचल में भारी बारिश, गरज-चमक अलर्ट।

भारत में इस साल मानसून के बारिश के मौसम की शुरुआत तो हुई, लेकिन देश के कई ऐसे स्थान भी हैं, जहां इस साल की बारिश अन्य सालों के मुकाबले में काफी कम मात्रा में दर्ज की गई. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने सोमवार (31 अगस्त, 2026) को एक बयान जारी कर बताया कि इस साल का अगस्त महीना, साल 1901 के बाद से भारत में सबसे गर्म रिकॉर्ड किया गया है. इससे साफ है कि अगस्त महीने में हुई मानसून की रिमझिम बारिश देश के हर कोने में लोगों को चिलचिलाती गर्मी और उमस भरे मौसम से राहत नहीं दे पाई है.

हालांकि, असम समेत भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में बारिश ने अपना ऐसा विकराल रूप दिखाया, जिससे सीधे तौर पर असम में लाखों की संख्या में लोगों की जिंदगियां गंभीर रूप से प्रभावित हुईं. असम में पिछले कई दिन लगातार मूसलाधार बारिश होती रही, जिससे वहां बाढ़ आ गई. भारत के पश्चिमी दिशा में तटीय राज्य महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई समेत कई अन्य जिलों में भारी बारिश देखने को मिली. हालांकि, अब भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने (आईएमडी) सितंबर महीने में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना जताई है.

सितंबर में भी कम बारिश की संभावना- IMD

IMD का पूर्वानुमान है कि इस साल भारत में सितंबर महीने के दौरान कुल मिलाकर सामान्य से कम मात्रा में बारिश होगी. आईएमडी ने सोमवार (31 अगस्त, 2026) को जारी अपने मासिक पूर्वानुमान में यह जानकारी साझा की है. विभाग ने कहा कि सितंबर महीने में बारिश लॉन्ग पीरियड ऐवरेज (LPA) के 91 प्रतिशत से कम रहने की संभावना है. 

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, LPA यानी लॉन्ग पीरियड ऐवरेज किसी भी इलाके में किसी निश्चित समयसीमा में, जैसे एक महीने या पूरे मौसम के दौरान दर्ज की गई बारिश का लंबे समय की अवधि में निकाला गया औसत होता है. आमतौर पर इसके लिए 30 से 50 सालों के आंकड़ों का इस्तेमाम किया जाता है.  

सितंबर महीने के लिए 1971 से 2020 के बीच के आंकड़ों के आधार पर भारत में बारिश का एलपीए करीब 167.9 मिलीमीटर रिकॉर्ड किया गया है. विभाग ने यह भी बताया है कि सितंबर में देश का औसत अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहने की संभावना है.

अरुणाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश, गरज और बिजली गिरने की चेतावनी

IMD ने अपना इस महीने का पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया कि अरुणाचल प्रदेश के कई जिलों में 1 सितंबर से बारिश के साथ गरज और बिजली गिरने की भी संभावना है. राज्य के कुछ हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक मौसम के पूरी तरह से सक्रिय रहने का अनुमान है.

मौसम विभाग की तरफ से जारी जिलेवार अलर्ट के मुताबिक, मंगलवार (1 सितंबर, 2026) को अरुणाचल प्रदेश के शि-योमी, दिबांग वैली, ईस्ट कामेंग, पापुम पारे, अंजॉ, चांगलाग और लोंगडिंग जिले में बारिश के साथ गरज और बिजली गिरने की संभावना है. इसके अलावा, गुरुवार (3 सितंबर, 2026) को पक्के केसांग, पापुम पारे, अंजॉ, चांगलांग और लोंगडिंग में भी इसी तरह के मौसम रहने का अनुमान है. 

यह भी पढ़ेंः अहमदाबाद में एअर इंडिया विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, टिशू पेपर लिखा मिला 'बम'

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 31 Aug 2026 08:53 PM (IST)
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Assam IMD ARUNACHAL PRADESH WEATHER UPDATE
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