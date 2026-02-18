हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीएंड्रॉयड फोन में प्राइवेसी को लेकर रहती है टेंशन? अभी बदल लें ये सेटिंग्स, एकदम सेफ रहेगा डेटा

एंड्रॉयड फोन में प्राइवेसी को लेकर रहती है टेंशन? अभी बदल लें ये सेटिंग्स, एकदम सेफ रहेगा डेटा

आजकल स्मार्टफोन में हमारी सेहत से लेकर बैंकिंग तक की सब जानकारी स्टोर होती है. हर कंपनी इस तक एक्सेस चाहती है. इसलिए एंड्रॉयड में कुछ सेटिंग्स बदलना जरूरी है ताकि प्राइवेसी की टेंशन न रहे.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 18 Feb 2026 02:38 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

हेल्थ से लेकर बैंकिंग तक आपके स्मार्टफोन में बहुत सेंसेटिव डेटा स्टोर होता है और इस पर कंपनियों के साथ-साथ हैकर्स की भी नजर होती है. एक रिसर्च में सामने आया था कि लगभग 70 प्रतिशत ऐप्स आपका सेंसेटिव डेटा एक्सेस करती है, जबकि 60 प्रतिशत ऐसी हैं, जो कैमरा, लोकेशन और माइक्रोफोन की एक्सेस मांगती हैं. ऐसे में अपने डेटा को सिक्योर करना बहुत जरूरी है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्राइवेसी के लिए आप एंड्रॉयड फोन में क्या-क्या सेटिंग्स कर सकते हैं.

नोटिफिकेशन एक्सेस को करें रिव्यू

आपके फोन पर नोटिफिकेशन आते ही वह स्मार्टवॉच पर भी दिख जाती है. एंड्रॉयड में मिरर नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है, जिससे कुछ ऐप्स दूसरे डिवाइसेस पर भी नोटिफिकेशन दिखा सकती हैं. अब चूंकि नोटिफिकेशन में मैसेज, ईमेल, बैंकिंग अलर्ट और सोशल मीडिया अलर्ट भी शामिल होते हैं तो ये काफी सेंसेटिव इंफोर्मेशन हो सकती है. इसलिए उन ऐप्स की नोटिफिकेशन एक्सेस डिसेबल कर दें, जिन्हें आप डेली यूज नहीं करते.

एडवरटाइजिंग आईडी करें डिलीट

गूगल हर डिवाइस को एक यूनिक एडवरटाइजिंग आईडी असाइन करती है, जिसकी मदद से ऐप एक्टिविटी के आधार पर एड दिखाई जाती हैं. आप एंड्रॉयड सेटिंग में जाकर इस आईडी की डिलीट कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि इसके बाद आपको एड नहीं दिखेगी, लेकिन एडवरटाइजर के लिए आपकी एक्टिविटी का प्रोफाइल बनाना मुश्किल हो जाएगा.

यूजेज एंड डायग्नोस्टिक डेटा को कर दें बंद

एंड्रॉयड में यूजेज और डायग्नोस्टिक डेटा को गूगल के साथ शेयर करने का ऑप्शन मिलता है. इस डेटा को एंड्रॉयड स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है. कई डिवाइस में यह बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है. आप इसे भी सेटिंग में जाकर बंद कर सकते हैं. 

ऐप्स की परमिशन पर रखें नजर

अगर आप ऐप्स को परमिशन देते समय गौर नहीं करते हैं तो बड़ी गलती कर रहे हैं. दरअसल, कई ऐप्स जरूरत से ज्यादा परमिशन ले लेती हैं और फिर डेवलपर तक आपका डेटा ट्रांसफर करती हैं. इसलिए ऐप्स को केवल वही परमिशन दें, जो उसकी फंक्शनलिटी के लिए जरूरी है. आप फोन सेटिंग में जाकर परमिशन को रिव्यू भी कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें-

ये है एंड्रॉयड का सबसे तगड़ा सिक्योरिटी फीचर, जानें कहां होता है हाइड और कैसे करें इनेबल

Published at : 18 Feb 2026 02:38 PM (IST)
Tags :
Android Tips And Tricks TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
एंड्रॉयड फोन में प्राइवेसी को लेकर रहती है टेंशन? अभी बदल लें ये सेटिंग्स, एकदम सेफ रहेगा डेटा
एंड्रॉयड फोन में प्राइवेसी को लेकर रहती है टेंशन? अभी बदल लें ये सेटिंग्स, एकदम सेफ रहेगा डेटा
टेक्नोलॉजी
गूगल ने कर दी मौज, पुराने फोन में भी मिलेगा आईफोन वाला एयरड्रॉप फीचर, चुटकियों में शेयर होगा डेटा
गूगल ने कर दी मौज, पुराने फोन में भी मिलेगा आईफोन वाला एयरड्रॉप फीचर, चुटकियों में शेयर होगा डेटा
टेक्नोलॉजी
कैसे ठप पड़ जाते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म! जानिए क्या होते हैं कारण और कैसे होता है ठीक
कैसे ठप पड़ जाते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म! जानिए क्या होते हैं कारण और कैसे होता है ठीक
टेक्नोलॉजी
ये है एंड्रॉयड का सबसे तगड़ा सिक्योरिटी फीचर, जानें कहां होता है हाइड और कैसे करें इनेबल
ये है एंड्रॉयड का सबसे तगड़ा सिक्योरिटी फीचर, जानें कहां होता है हाइड और कैसे करें इनेबल
Advertisement

वीडियोज

Assam Elections 2026: Bhupen Borah 22 फरवरी को होंगे BJP में शामिल | Himanta Biswa Sarma
Gold-Silver Traders के लिए Big Update! MCX ने बढ़ाया Trading Time | Paisa Live
₹1.5 Lakh तक Cashless Treatment – Road Accident Victims के लिए बड़ी खबर | Paisa Live
Sansani:काले जादू से गर्लफ्रेंड की 'आत्मा को बुलावा'?
Sansani:काले जादू से गर्लफ्रेंड की 'आत्मा को बुलावा'? | Crime News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्या है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट? उल्लंघन पर कितनी सजा, जानें इससे जुड़ी हर बड़ी बात
क्या है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट? उल्लंघन पर कितनी सजा, जानें इससे जुड़ी हर बड़ी बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी में मायावती ने काट दी पतंग, अखिलेश ने नहीं थामी डोर, अब क्या करेगी असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM?
UP में मायावती ने काट दी पतंग, अखिलेश ने नहीं थामी डोर, अब क्या करेगी असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM?
इंडिया
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
क्रिकेट
IND VS PAK: पाकिस्तान पर सुपर 8 से बाहर होने का मंडरा रहा खतरा, शदाब खान ने भारत से फाइनल खेलने पर दे दिया बयान
पाकिस्तान पर सुपर 8 से बाहर होने का मंडरा रहा खतरा, शदाब खान ने भारत से फाइनल खेलने पर दे दिया बयान
बॉलीवुड
वेटिंलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, संजय दत्त, जावेद अख्तर-जीशान सिद्दिकी सहित कई दिग्गज देखने पहुंचे
वेटिंलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, जावेद अख्तर-जीशान सिद्दिकी सहित कई दिग्गज देखने पहुंचे
इंडिया
महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और हरियाणा समेत 10 राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव का ऐलान, इस दिन होगी वोटिंग
महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और हरियाणा समेत 10 राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव का ऐलान, इस दिन होगी वोटिंग
फूड
Apple Pesticide Removal: क्या आप भी सिर्फ धोकर खा लेते हैं सेब, जानें इस पर मौजूद पेस्टिसाइड कैसे करें साफ?
क्या आप भी सिर्फ धोकर खा लेते हैं सेब, जानें इस पर मौजूद पेस्टिसाइड कैसे करें साफ?
यूटिलिटी
जेवर एयरपोर्ट के पास खरीदना है घर तो तुरंत करें अप्लाई, इस अथॉरिटी ने निकाली बंपर स्कीम
जेवर एयरपोर्ट के पास खरीदना है घर तो तुरंत करें अप्लाई, इस अथॉरिटी ने निकाली बंपर स्कीम
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget