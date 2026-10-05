अखिलेश को परेशान करेगी ये तस्वीर! राहुल-प्रियंका से पुराने सहयोगी ने मिलाया हाथ
यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ सकतीं हैं. उनके पुराने सहयोगी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की है.
उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री और अपनी जनता पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की तस्वीर जारी की है.
सोशल मीडिया साइट एक्स पर स्वामी ने दो तस्वीरें पोस्ट की है. इसमें एक में उन्हें वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ देखा जा सकता है.
वहीं दूसरी फोटो में वह यूपी में कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, राहुल और प्रियंका के साथ हैं. यूपी की सियासत में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले यह मुलाकात समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को परेशान कर सकती है.
चुनाव बाद अखिलेश का साथ छोड़ गए थे स्वामी
साल 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी छोड़कर, सपा के साथ आए स्वामी ने चुनाव बाद अखिलेश का साथ छोड़कर अपनी पार्टी बना ली थी.
अब जबकि अखिलेश और सपा यह कह रहे हैं कि जो पुराना गठबंधन था, वही रहेगा यानी लोकसभा चुनाव में जिस तरह से सपा और कांग्रेस साथ चुनाव लड़े थे, वैसे ही इस बार भी साथ लड़ेंगे.
कहां फंसेगी बात?
हालांकि स्वामी की मुलाकात के बाद यह माना जा रहा है कि इंडिया अलायंस में एक नए दल की एंट्री हो सकती है.
सूत्रों की मानें तो स्वामी, ऊंचाहार विधानसभा सीट से खुद के लिए या अपने बेटे के लिए टिकट मांग सकते हैं. वहीं समाजवादी पार्टी, बागी और योगी सरकार में मंत्री मनोज पांडेय के खिलाफ कैंडिडेट उतारने का पूरा मन बना चुकी है.