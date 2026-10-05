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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'थाने का CCTV सार्वजनिक...', महिलाओं से बदसलूकी पर राहुल ने दिल्ली पुलिस को घेरा

'थाने का CCTV सार्वजनिक...', महिलाओं से बदसलूकी पर राहुल ने दिल्ली पुलिस को घेरा

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस को घेरते हुए साकेत थाने का सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने की बात कही है. राहुल ने दिल्ली पुलिस की महिलाओं से बदसलूकी को लेकर आलोचना की है. वह पीड़ितों से मिले.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 05 Oct 2026 04:05 PM (IST)
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नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर दिल्ली पुलिस की आलोचना करते हुए कहा है कि साकेत थाने का पूरा सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक किया जाए. दोषी पुलिसकर्मियों पर तुरंत कार्रवाई हो. साथ ही शाहीन, नफीसा औऱ जिनके साथ भी दिल्ली पुलिस ने हिंसा और बदतमीजी की है, उनको न्याय मिले. अमित शाह जी आप और आपकी पुलिस महिलाओं से डरती क्यों है?

इस दौरान राहुल गांधी ने पीड़ित महिलाओं से मुलाकात भी की. इसका एक वीडियो अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर शेयर किया है.

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एक ही पैटर्न जो सवाल पूछे उसे चुप कराओ: राहुल गांधी

राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में कहा है कि दिल्ली में इस वक्त जो हो रहा है. उसका एक ही पैटर्न है. जो औरत सवाल पूछे, उसे चुप कराओ. जंतर मंतर पर सैकड़ों लोग हिरासत में लिए गए. महिला प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पुरुष पुलिसकर्मियों ने उनके साथ बदसलूकी की. महिला पत्रकारों के कैमरे छीने गए, उन्हें घसीटा गया. एक पत्रकार की शिकायत पर FIR तक दर्ज नहीं हुई.

थाने महिलाओं के लिए खतरे बन रहे: राहुल गांधी

राहुल ने कहा, 'कुछ हफ्तों पहले शाहीन और नफीसा ने साकेत थाने के अंदर अपने साथ हुई हिंसा और बदसलूकी की आपबीती सुनाई है. सोचिए, थाने के अंदर - वो जगह जहां महिलाएं शिकायत लेकर जाती हैं. जिन पर महिलाओं की रक्षा की जिम्मेदारी है, वही आज उनके लिए ख़तरा बन रहे हैं. और दिल्ली पुलिस किसके अधीन है, यह पूरा देश जानता है. 

राहुल गांधी ने जो वीडियो दिखाए हैं, उसमें कुछ महिलाएं के साथ बेरहमी से पिटाई की गई है. उनके चोट के निशान नजर आ रहे हैं. राहुल के साथ कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं. इसमें वह बता रही हैं कि कैसे उनके साथ थाने में बदसलूकी की गई. इसके अलावा थाने के अंदर ले जाकर मारने का आरोप भी लगाया. वीडियो में राहुल गांधी को एक महिला पूछते हुए नजर आ रही है कि पुलिस वालों को थाने के अंदर मारने का अधिकार किसने दिया?  राहुल ने इस बातचीत का करीबन 9 मिनट का वीडियो साझा किया है. 

पार्लियामेंट थाने के बाहर हुआ था प्रदर्शन

इससे पहले कल पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन किया गया था. इसमें कुछ महिलाओं ने दिल्ली पुलिस पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. एक डेलीगेशन भी पुलिस से मिला, जिसके बाद पुलिस ने बताया कि शिकायत को क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया गया है. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 05 Oct 2026 03:37 PM (IST)
Tags :
RAHUL GANDHI DELHI POLICE
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