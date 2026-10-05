चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ रेप केस में दर्ज होगी FIR? कोर्ट ने दिया 23 अक्टूबर तक का समय

उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज कराने की मांग से जुड़े मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जांच पूरी करने के लिए 23 अक्टूबर तक का समय दिया है. दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से जांच पूरी करने के लिए दो महीने का अतिरिक्त समय मांगा था.

पुलिस ने कोर्ट को बताया कि मामले में मिले डॉक्यूमेंटस का सत्यापन किया जाना बाकी है. इस मामले में अब 23 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी. दरअसल एक पीड़िता ने सांसद चंद्रशेखर आजाद पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने, मानसिक और भावनात्मक शोषण करने के साथ ही धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं.

पीड़िता ने चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए अदालत का रुख किया है. पीड़िता का आरोप है कि शादी का भरोसा देकर उसके साथ धोखा किया गया. फिलहाल इस मामले में दिल्ली पुलिस की जांच जारी है.

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