ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडचंद्रशेखर आजाद के खिलाफ रेप केस में दर्ज होगी FIR? कोर्ट ने दिया 23 अक्टूबर तक का समय

चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ रेप केस में दर्ज होगी FIR? कोर्ट ने दिया 23 अक्टूबर तक का समय

पीड़िता ने सांसद चंद्रशेखर आजाद पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने, मानसिक और भावनात्मक शोषण करने के साथ ही धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 05 Oct 2026 02:59 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज कराने की मांग से जुड़े मामले में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जांच पूरी करने के लिए 23 अक्टूबर तक का समय दिया है. दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से जांच पूरी करने के लिए दो महीने का अतिरिक्त समय मांगा था.

पुलिस ने कोर्ट को बताया कि मामले में मिले डॉक्यूमेंटस का सत्यापन किया जाना बाकी है. इस मामले में अब 23 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी. दरअसल एक पीड़िता ने सांसद चंद्रशेखर आजाद पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने, मानसिक और भावनात्मक शोषण करने के साथ ही धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिग्विजय सिंह के हिंदुत्व बयान पर घमासान, BJP बोली- ‘राम मंदिर पसंद नहीं’
दिग्विजय सिंह के हिंदुत्व बयान पर घमासान, BJP बोली- ‘राम मंदिर पसंद नहीं’
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP राज्यसभा चुनाव: सपा के तीसरे कैंडिडेट का नामांकन कब? अखिलेश के करीबी MLA ने बताया
UP राज्यसभा चुनाव: सपा के तीसरे कैंडिडेट का नामांकन कब? अखिलेश के करीबी MLA ने बताया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
एटा की अलीगंज सीट पर सबसे अलग है जातीय समीकरण! BJP-सपा में कांटे का मुकाबला
एटा की अलीगंज सीट पर सबसे अलग है जातीय समीकरण! BJP-सपा में कांटे का मुकाबला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में बाढ़, बारिश के बाद उफान पर गोमती; 10 हजार से ज्यादा परिवार फंसे
लखनऊ में बाढ़, बारिश के बाद उफान पर गोमती; 10 हजार से ज्यादा परिवार फंसे

पीड़िता ने चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए अदालत का रुख किया है. पीड़िता का आरोप है कि शादी का भरोसा देकर उसके साथ धोखा किया गया. फिलहाल इस मामले में दिल्ली पुलिस की जांच जारी है.

(ये खबर अपडेट हो रही है)

UP राज्यसभा चुनाव: सपा के तीसरे कैंडिडेट का नामांकन कब? अखिलेश के करीबी MLA ने बताया

Published at : 05 Oct 2026 02:58 PM (IST)
Tags :
Chandra Shekhar Aazad UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिग्विजय सिंह के हिंदुत्व बयान पर घमासान, BJP बोली- ‘राम मंदिर पसंद नहीं’
दिग्विजय सिंह के हिंदुत्व बयान पर घमासान, BJP बोली- ‘राम मंदिर पसंद नहीं’
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP राज्यसभा चुनाव: सपा के तीसरे कैंडिडेट का नामांकन कब? अखिलेश के करीबी MLA ने बताया
UP राज्यसभा चुनाव: सपा के तीसरे कैंडिडेट का नामांकन कब? अखिलेश के करीबी MLA ने बताया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
एटा की अलीगंज सीट पर सबसे अलग है जातीय समीकरण! BJP-सपा में कांटे का मुकाबला
एटा की अलीगंज सीट पर सबसे अलग है जातीय समीकरण! BJP-सपा में कांटे का मुकाबला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में बाढ़, बारिश के बाद उफान पर गोमती; 10 हजार से ज्यादा परिवार फंसे
लखनऊ में बाढ़, बारिश के बाद उफान पर गोमती; 10 हजार से ज्यादा परिवार फंसे
Advertisement

वीडियोज

Sansani | UP News: दगाबाज सनम...बेवफा बवाल ! | Meerut
Protest Against CEC | SIR Controversy: Gyanesh Kumar के खिलाफ ठाकरे बंधुओं का मोर्चा | Congress
Premanand Maharaj: संतों का डेरा या 'धन साधकों' का बसेरा?
Mad Sandhu Murder Case: इन्फ्लुएंसर मैड संधू की गोली मारकर हत्या | ABP News
UP Politics | UP Chunaav 2027: गठबंधन में 'दरार'...27 में कैसे बेड़ापार?। Akhilesh Yadav | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नंदीग्राम में वोटिंग से पहले सौरव दास बोले, 'रिपोर्ट से पता चलता है कि...'
नंदीग्राम में वोटिंग से पहले सौरव दास बोले, 'रिपोर्ट से पता चलता है कि...'
महाराष्ट्र
SC ने नहीं दी थी फॉर्म 6 की इजाजात? प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं- 'ECI ने तो बताया था कि...'
SC ने नहीं दी थी फॉर्म 6 की इजाजात? प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं- 'ECI ने तो बताया था कि...'
इंडिया
CJP नेताओं की गिरफ्तारी की आशंका पर आशुतोष रांका बोले- 'हमें मार भी दिया तो चिता से...'
CJP नेताओं की गिरफ्तारी की आशंका पर आशुतोष रांका बोले- 'हमें मार भी दिया तो चिता से...'
ओटीटी
फिर से ठेला लगा रहीं चंद्रिका दीक्षित, वड़ा पाव की जगह बेच रही ये
फिर से ठेला लगा रहीं चंद्रिका दीक्षित, वड़ा पाव की जगह बेच रही ये
क्रिकेट
एशियन गेम्स की तरह वैभव-सैमसन WI के खिलाफ एकसाथ उतरेंगे! जानें प्लेइंग XI पर अपडेट
एशियन गेम्स की तरह वैभव-सैमसन WI के खिलाफ एकसाथ उतरेंगे! जानें प्लेइंग XI पर अपडेट
इंडिया
मॉनिटरिंग, डर बनाएं, बीट पेट्रोलिंग... महिलाओं की सुरक्षा के लिए SC के दिल्ली पुलिस को निर्देश
मॉनिटरिंग, डर बनाएं, बीट पेट्रोलिंग... महिलाओं की सुरक्षा के लिए SC के दिल्ली पुलिस को निर्देश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश को परेशान करेगी ये तस्वीर! राहुल-प्रियंका से पुराने सहयोगी ने मिलाया हाथ
अखिलेश को परेशान करेगी ये तस्वीर! राहुल-प्रियंका से पुराने सहयोगी ने मिलाया हाथ
ऑटो
नई CNG कार लेने का प्लान, ये 6 नए मॉडल जरूर देखें
नई CNG कार लेने का प्लान, ये 6 नए मॉडल जरूर देखें
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget