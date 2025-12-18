हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPL ActionIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीऐप्पल यूजर्स पर साइबर अटैक का खतरा, सरकार ने जारी की वार्निंग, तुरंत करना होगा यह काम

ऐप्पल यूजर्स पर साइबर अटैक का खतरा, सरकार ने जारी की वार्निंग, तुरंत करना होगा यह काम

अगर आप आईफोन, ऐप्पल वॉच या ऐप्पल का कोई भी दूसरा डिवाइस यूज करते हैं तो इसे तुरंत अपडेट करने की जरूरत है. पुराने सॉफ्टवेयर वर्जन में कई बग्स मिले हैं, जिससे हैकिंग का खतरा है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 18 Dec 2025 06:47 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

अगर आपके पास आईफोन या ऐप्पल का कोई भी दूसरा प्रोडक्ट है तो उस पर साइबर अटैक का खतरा मंडरा रहा है. इसे देखते हुए सरकारी एजेंसी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In) ने हाई रिस्क वार्निंग जारी की है. इसमें कहा गया है कि ऐप्पल के सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम में कई सिक्योरिटी बग पाए गए हैं. यह वार्निंग आईफोन, आईपैड, मैकबुक, ऐप्पल वॉच, ऐप्पल टीवी, सफारी ब्राउजर और विजन प्रो आदि के लिए जारी हुई है. 

ऐप्पल डिवाइसेस पर क्या खतरा?

CERT-In की वार्निंग के अनुसार, ऐप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम में कई ऐसी खामियां पाई गई हैं, जिनका अटैकर्स फायदा उठा सकते हैं. इनकी मदद से अटैकर्स आपके डिवाइस की सिक्योरिटी को बाईपास कर सेंसेटिव डेटा एक्सेस कर सकते हैं और आपके डिवाइस में ऐसा मालवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे यह बार-बार क्रैश होने लगेगा. CERT-In ने इस खतरे को हाई-सेवेरिटी वाला बताया है, जिसका मतलब है कि इंडिविजुअल के साथ ऑर्गेनाइजेशनल यूजर्स भी इससे सुरक्षित नहीं हैं.

इन ऐप्पल डिवाइसेस पर खतरा

वार्निंग के मुताबिक, iOS 26.2 और iPadOS के 18.7.3 से पुराने वर्जन पर चल रहे डिवाइस पर अटैक का खतरा है. इसी तरह 26.2 से पुराने macOS Tahoe वर्जन, 15.7.3 से पुराने macOS Sequoia वर्जन, 14.8.3 से पुराने macOS Sonoma, 26.2 से पुराने tvOS, 26.2 से पुराने watchOS, 26.2 से पुराने visionOS और 26.2 से पुराने Safari वर्जन पर यह खतरा मंडरा रहा है. 

यूजर्स को करना होगा यह काम

CERT-In ने ऐप्पल यूजर्स से अपने डिवाइसेस को तुरंत अपडेट करने को कहा है. लेटेस्ट अपडेट में ऐप्पल ने बग को फिक्स करने के लिए सिक्योरिटी पैचेज रिलीज किए हैं. ऐसे में अपने डिवाइस को अपडेट करते ही ये बग फिक्स हो जाएंगे और यूजर को साइबर सेफ्टी की चिंता करने की जरूरत नहीं है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि अपने डिवाइसेस को किसी भी प्रकार के खतरे से सुरक्षित रखने के लिए हमेशा अपडेट रखें. साथ ही ऐप्स को भी नियमित तौर पर अपडेट करते रहना चाहिए.

ये भी पढ़ें-

अब बड़ी स्क्रीन पर मिलेगा रील्स का मजा, टीवी के लिए खास ऐप ले आई इंस्टाग्राम

Published at : 18 Dec 2025 06:47 AM (IST)
Tags :
IPhone Apple CERT-In TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ट्रेन में ज्यादा सामान ले जाने पर लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में दिया ये जवाब 
ट्रेन में ज्यादा सामान ले जाने पर लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज? रेल मंत्री ने संसद में दिया ये जवाब 
क्रिकेट
अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए इस देश ने की टीम घोषित, किसे बनाया कप्तान, जानिए
अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए इस देश ने की टीम घोषित, किसे बनाया कप्तान, जानिए
बॉलीवुड
Dhurandhar BO Day 13: भौकाल मचा रही 'धुरंधर', दूसरे बुधवार तोड़ा 'बाहुबली' का 10 साल पुराना रिकॉर्ड, बमफाड़ है 13 दिनों का कलेक्शन
भौकाल मचा रही 'धुरंधर', दूसरे बुधवार तोड़ा 'बाहुबली' का 10 साल पुराना रिकॉर्ड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इकाना स्टेडियम में T-20 मैच रद्द, भड़के अखिलेश यादव ने 2 तस्वीरें की शेयर, लिखा- मुंह ढक लीजिए कि लखनऊ में...
इकाना स्टेडियम में T-20 मैच रद्द, भड़के अखिलेश यादव ने 2 तस्वीरें की शेयर, लिखा- मुंह ढक लीजिए कि लखनऊ में...
Advertisement

वीडियोज

UP News:स्कूल के मिड-डे मील में रेंगते मिले कीड़े, हड़कंप मचने के बाद BSA ने बैठाई जांच! | Mau
Janhit with Chitra Tripathi : सोनिया-राहुल को मिली राहत पर राजनीति? | National Herald Case
डांस रानी या ईशानी की नौकरानी ? Saas Bahu Aur Saazish (17.12.2025)
Sandeep Chaudhary: नीतीश की सेहत पर बहस, CM पद को लेकर बड़ा सवाल | Nitish Kumar Hijab Row
Bharat Ki Baat: असल मुद्दों पर सियासत..'राम-राम जी'! | VB–G RAM G Bill | BJP Vs Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ट्रेन में ज्यादा सामान ले जाने पर लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में दिया ये जवाब 
ट्रेन में ज्यादा सामान ले जाने पर लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज? रेल मंत्री ने संसद में दिया ये जवाब 
क्रिकेट
अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए इस देश ने की टीम घोषित, किसे बनाया कप्तान, जानिए
अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए इस देश ने की टीम घोषित, किसे बनाया कप्तान, जानिए
बॉलीवुड
Dhurandhar BO Day 13: भौकाल मचा रही 'धुरंधर', दूसरे बुधवार तोड़ा 'बाहुबली' का 10 साल पुराना रिकॉर्ड, बमफाड़ है 13 दिनों का कलेक्शन
भौकाल मचा रही 'धुरंधर', दूसरे बुधवार तोड़ा 'बाहुबली' का 10 साल पुराना रिकॉर्ड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इकाना स्टेडियम में T-20 मैच रद्द, भड़के अखिलेश यादव ने 2 तस्वीरें की शेयर, लिखा- मुंह ढक लीजिए कि लखनऊ में...
इकाना स्टेडियम में T-20 मैच रद्द, भड़के अखिलेश यादव ने 2 तस्वीरें की शेयर, लिखा- मुंह ढक लीजिए कि लखनऊ में...
इंडिया
'गांधी जी की दूसरी बार हत्या, नेहरू के बाद अब...', MNREGA का नाम बदलने पर पी. चिदंबरम का बड़ा बयान
'गांधी जी की दूसरी बार हत्या', MNREGA का नाम बदलने पर पी. चिदंबरम का बड़ा बयान
यूटिलिटी
अगर दूसरे ऑफिस की लड़की को छेड़ा तो क्या लगेगा PoSH, जानें क्या हैं नियम?
अगर दूसरे ऑफिस की लड़की को छेड़ा तो क्या लगेगा PoSH, जानें क्या हैं नियम?
शिक्षा
छात्र नहीं, फिर भी स्कूल और शिक्षक मौजूद; सरकारी आंकड़ों ने खोली पोल,जानें क्या है पूरा मामला
छात्र नहीं, फिर भी स्कूल और शिक्षक मौजूद; सरकारी आंकड़ों ने खोली पोल,जानें क्या है पूरा मामला
ट्रेंडिंग
पापा मेरा 11 साल से बॉयफ्रेंड है, लड़की ने रोते हुए अपने पिता से कही दिल की बात, फिर पिता ने जो किया- वीडियो वायरल
पापा मेरा 11 साल से बॉयफ्रेंड है, लड़की ने रोते हुए अपने पिता से कही दिल की बात, फिर पिता ने जो किया
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
Embed widget