ऐप्पल यूजर्स पर साइबर अटैक का खतरा, सरकार ने जारी की वार्निंग, तुरंत करना होगा यह काम

अगर आपके पास आईफोन या ऐप्पल का कोई भी दूसरा प्रोडक्ट है तो उस पर साइबर अटैक का खतरा मंडरा रहा है. इसे देखते हुए सरकारी एजेंसी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (CERT-In) ने हाई रिस्क वार्निंग जारी की है. इसमें कहा गया है कि ऐप्पल के सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम में कई सिक्योरिटी बग पाए गए हैं. यह वार्निंग आईफोन, आईपैड, मैकबुक, ऐप्पल वॉच, ऐप्पल टीवी, सफारी ब्राउजर और विजन प्रो आदि के लिए जारी हुई है.

ऐप्पल डिवाइसेस पर क्या खतरा?

CERT-In की वार्निंग के अनुसार, ऐप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम में कई ऐसी खामियां पाई गई हैं, जिनका अटैकर्स फायदा उठा सकते हैं. इनकी मदद से अटैकर्स आपके डिवाइस की सिक्योरिटी को बाईपास कर सेंसेटिव डेटा एक्सेस कर सकते हैं और आपके डिवाइस में ऐसा मालवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे यह बार-बार क्रैश होने लगेगा. CERT-In ने इस खतरे को हाई-सेवेरिटी वाला बताया है, जिसका मतलब है कि इंडिविजुअल के साथ ऑर्गेनाइजेशनल यूजर्स भी इससे सुरक्षित नहीं हैं.

इन ऐप्पल डिवाइसेस पर खतरा

वार्निंग के मुताबिक, iOS 26.2 और iPadOS के 18.7.3 से पुराने वर्जन पर चल रहे डिवाइस पर अटैक का खतरा है. इसी तरह 26.2 से पुराने macOS Tahoe वर्जन, 15.7.3 से पुराने macOS Sequoia वर्जन, 14.8.3 से पुराने macOS Sonoma, 26.2 से पुराने tvOS, 26.2 से पुराने watchOS, 26.2 से पुराने visionOS और 26.2 से पुराने Safari वर्जन पर यह खतरा मंडरा रहा है.

यूजर्स को करना होगा यह काम

CERT-In ने ऐप्पल यूजर्स से अपने डिवाइसेस को तुरंत अपडेट करने को कहा है. लेटेस्ट अपडेट में ऐप्पल ने बग को फिक्स करने के लिए सिक्योरिटी पैचेज रिलीज किए हैं. ऐसे में अपने डिवाइस को अपडेट करते ही ये बग फिक्स हो जाएंगे और यूजर को साइबर सेफ्टी की चिंता करने की जरूरत नहीं है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि अपने डिवाइसेस को किसी भी प्रकार के खतरे से सुरक्षित रखने के लिए हमेशा अपडेट रखें. साथ ही ऐप्स को भी नियमित तौर पर अपडेट करते रहना चाहिए.

