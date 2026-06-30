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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीCCTV Camera Power Consumption: CCTV कैमरा एक घंटे में कितनी बिजली खाता है? जानें महीने का पूरा हिसाब-किताब 

CCTV Camera Power Consumption: CCTV कैमरा एक घंटे में कितनी बिजली खाता है? जानें महीने का पूरा हिसाब-किताब 

CCTV Camera Power Consumption: घर में लगे CCTV कैमरे और DVR की 24 घंटे की बिजली खपत मिलकर महीने में कितना खर्च बढ़ाती है, यह उनकी संख्या, पावर क्षमता और बिजली के स्थानीय रेट पर निर्भर करता है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 30 Jun 2026 10:24 AM (IST)
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CCTV Camera Power Consumption: आज के समय में हर घर और दुकान में CCTV कैमरा लगा हुआ होता है, किसी भी जगह कि अगर रक्षा करनी है, तो उसके लिए लोगों के दिमाग में सबसे पहले CCTV कैमरा लगाने का ख्याल आता है. ऐसे में कई लोग घर में CCTV कैमरा लगा तो लेते हैं पर उनको इस बात की जानकारी नहीं होती है कि यह कैमरा 24 घंटे चलता रहता है तो यह कितनी बिजली खाता होगा.  ज्यादातर लोगों को यह नहीं पता कि एक छोटा सा CCTV कैमरा कितनी बिजली ले लेता है?

आम तौर पर एक सामान्य CCTV कैमरा 1 घंटे में करीब 3 से 10 वाट बिजली खाता है. कई जगहों पर तो घरों में लगे कैमरे लगभग 5 वाट बिजली प्रति घंटा भी खाता है. यानी अगर कैमरा 24 घंटे चलता है तो दिन में यह करीब 120 वाट यानी 0.12 यूनिट बिजली खाएगा. 

कैमरे के साथ DVR भी बढ़ाता है बिजली की खपत

अगर बात करें इसके महीने कि हिसाब का तो,  अगर एक कैमरा रोज 24 घंटे चलता है तो महीने में यह करीब 3.6 यूनिट बिजली खा जाता है. वहीं अगर घर में 4 कैमरे लगे हैं तो यह आंकड़ा ओर बढ़ जाता है , यानी करीब 14 से 15 यूनिट. कई लोगों को लगता है कि घर में CCTV कैमरा लगा लिया तो केवल वही बिजली खपत करेगा लेकिन वे भूल जाते हैं कि इसके साथ जो DVR या NVR बॉक्स लगा होता है, जिसमें रिकॉर्डिंग सेव होती है, वह भी 20 से 40 वाट तक बिजली खाता है.  यानी सिर्फ कैमरे ही नहीं, बल्कि उसका रिकॉर्डिंग सिस्टम भी बिजली के बिल में जोड़ा जाता है.  ऐसे में DVR को जोड़ लिया जाए तो महीने का कुल खर्च करीब 25 से 30 यूनिट तक हो सकता है. 

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CCTV कैमरा चलाने में महीने और साल का कितना खर्च

इस जानकारी के बाद अब लोगों के दिमाग में आता है कि उनको इसकी बिजली खर्च को कितना पैसा देना होगा. बता दें कि भारत में बिजली का औसत रेट करीब 7 से 8 रुपए प्रति यूनिट होता है. ऐसे में अगर एक घर में 4 कैमरे और एक DVR मिलकर महीने में 25 यूनिट बिजली खाते हैं, तो इसका बिल करीब 175 से 200 रुपए महीने का बन जाता है. यह आंकड़ा देखने में बहुत ज्यादा नहीं लगता, लेकिन साल भर में जोड़ें तो यह 2000 से 2400 रुपए तक पहुंच जाता है.  इसके अलावा जो कैमरा नाइट विजन वाले होता हैं,  उनमें इंफ्रारेड लाइट लगी होती है, जो सामान्य कैमरों के मुकाबले ज्यादा बिजली खाते हैं क्योंकि रात में उनकी लाइट भी जलती रहती है. 

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Published at : 30 Jun 2026 10:24 AM (IST)
Tags :
Technology News CCTV Camera Power Consumption CTV Electricity Usage CCTV Camera Electricity Cost
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