हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या Apple प्रोडक्ट्स महंगे होने से रिफर्बिश्ड मार्केट में आएगा बूम, जानें क्यों बढ़ सकती है डिमांड?

क्या Apple प्रोडक्ट्स महंगे होने से रिफर्बिश्ड मार्केट में आएगा बूम, जानें क्यों बढ़ सकती है डिमांड?

Apple Price Hike: ऐप्पल ने अपने कई प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा दिए हैं और आने वाले दिनों में आईफोन भी महंगे हो सकते हैं. इस कारण अब लोग रिफर्बिश्ड मार्केट का रूख कर सकते हैं.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 29 Jun 2026 03:04 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • ऐप्पल ने आईपैड, मैकबुक समेत कई उत्पादों के दाम बढ़ाए।
  • स्टोरेज, मेमोरी चिप्स की बढ़ती लागत मुख्य वजह बताई गई।
  • बढ़ी कीमतें ग्राहकों को रिफर्बिश्ड बाजार की ओर धकेलेंगी।
  • गुणवत्ता जांचे गए रिफर्बिश्ड उत्पाद सस्ते प्रीमियम विकल्प बन रहे हैं।

Apple Price Hike: ऐप्पल ने आईपैड और मैकबुक समेत अपने कई प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा दिए हैं. आने वाले दिनों में आईफोन की कीमतें भी बढ़ सकती हैं. इस कारण ग्राहकों को नया प्रोडक्ट खरीदने के लिए पहले से ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे. इस कारण माना जा रहा है कि रिफर्बिश्ड मार्केट में बूम आ सकता है. दरअसल, जब नए आईफोन और लैपटॉप आदि महंगे होंगे तो लोग कम कीमत पर प्रीमियम प्रोडक्ट्स पाने के लिए रिफर्बिश्ड मार्केट की तरफ नजर दौड़ाते हैं. यहां प्रीमियम फीचर वाले प्रोडक्ट्स सस्ते में मिल जाते हैं. 

क्यों महंगे हुए ऐप्पल प्रोडक्ट्स?

स्टोरेज और मेमोरी चिप्स बढ़ती लागत के कारण ऐप्पल के लिए प्रोडक्ट्स बनाना महंगा हो गया है. कंपनी ने अपने बयान में कहा कि हमने पहले कभी इतनी तेजी से किसी कंपोनेंट की कीमतों में इतना इजाफा नहीं देखा था. हम अभी तक इस कीमतों में बढ़ोतरी से ग्राहकों को बचाते आए थे, लेकिन अब हम ऐसे प्वाइंट पर पहुंच गए हैं, जहां हमें कई प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाने शुरू करने पड़ेंगे.

क्यों आ सकता है रिफर्बिश्ड मार्केट में बूम?

महंगी कीमत- अब ऐप्पल के नए प्रोडक्ट्स के लिए ग्राहकों को ज्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा. कंपनी के कई प्रोडक्ट्स की कीमत 70,000 रुपये तक बढ़ गई है. ऐसे में बजट को लेकर सेंसेटिव ग्राहकों के पास रिफर्बिश्ड मार्केट के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा है. यही वजह है कि ऐप्पल प्रोडक्ट्स की बढ़ी कीमतें अब ग्राहकों को रिफर्बिश्ड मार्केट की तरफ पुश करेंगी.

बढ़िया क्वालिटी- रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट्स अब सिर्फ पुराने प्रोडक्ट्स को बेचना नहीं रहा है. मार्केट में कई ऑथोराइज्ड सेलर्स हैं, जो पूरी जांच के बाद प्रोडक्ट्स को बेचते हैं और ग्राहकों को क्वालिटी को लेकर सर्टिफिकेट भी दिया जाता है. इस कारण ग्राहकों को रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट्स को लेकर भरोसा पैदा होने लगा है.

सस्ते में प्रीमियम एक्सपीरियंस- पिछले कुछ सालों में भारत में प्रीमियम फोन की डिमांड बढ़ी है. लोग अब प्रीमियम एक्सपीरियंस के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार है. यही वजह है कि रिफर्बिश्ड मार्केट में आईफोन की मांग में तेजी आई है. अब कीमत बढ़ने के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि लोग रिफर्बिश्ड मार्केट का रूख करेंगे.

रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट लेते समय ध्यान रखें ये बातें

अगर आप रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसकी फिजिकल कंडीशन जरूर देखें. केवल फोटो-वीडियो देखकर पेमेंट न करें. फोटो-वीडियो से डिवाइस की असली कंडीशन पता नहीं चलती. इसी तरह फोन खरीदने से पहले उसकी बैटरी हेल्थ को भी जरूर चेक करें.

ये भी पढ़ें-

फोल्डेबल फोन वालों के पास होनी ही चाहिए ये एक्सेसरीज, वरना एक झटके में हो जाएगा लाखों का नुकसान

About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
Read More
Published at : 29 Jun 2026 03:04 PM (IST)
Tags :
Apple TECH NEWS Refurbished Market
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
क्या Apple प्रोडक्ट्स महंगे होने से रिफर्बिश्ड मार्केट में आएगा बूम, जानें क्यों बढ़ सकती है डिमांड?
क्या Apple प्रोडक्ट्स महंगे होने से रिफर्बिश्ड मार्केट में आएगा बूम, जानें क्यों बढ़ सकती है डिमांड?
टेक्नोलॉजी
नया फोन खरीदने की सोच रहे हैं? जुलाई 2026 में आ रहे हैं ये दमदार Smartphones, अभी चेक करें लिस्ट
नया फोन खरीदने की सोच रहे हैं? जुलाई 2026 में आ रहे हैं ये दमदार Smartphones, अभी चेक करें लिस्ट
टेक्नोलॉजी
एक ही iPhone, लेकिन अलग-अलग देशों में अलग कीमत! आखिर क्या है इसकी असली वजह?
एक ही iPhone, लेकिन अलग-अलग देशों में अलग कीमत! आखिर क्या है इसकी असली वजह?
टेक्नोलॉजी
फोल्डेबल फोन वालों के पास होनी ही चाहिए ये एक्सेसरीज, वरना एक झटके में हो जाएगा लाखों का नुकसान
फोल्डेबल फोन वालों के पास होनी ही चाहिए ये एक्सेसरीज, वरना एक झटके में हो जाएगा लाखों का नुकसान
Advertisement

वीडियोज

Ketan Murder Mystery: कैसे मंगेतर सिया और प्रेमी चेतन ने रची केतन की हत्या की खौफनाक साजिश?
Sansani | Crime News | Ketan Murder Case:सिया ने अकेले मारा केतन को?
Sansani | Crime News | Ketan Murder Case:जन्मदिन के बहाने ले गई मौत के मुंह में, देखें क्राइम सीन की इनसाइड स्टोरी!
Ketan Agarwal Murder Case | Siya Goyal | Pune: मंगेतर की हत्या का खौफनाक सच!
Ketan Agarwal Murder Case | Abp Report: पुलिस की छापेमारी में आरोपियों के घर से मिले अहम सुराग!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
थलापति विजय के लिए बड़ी खुशखबरी? AIADMK के एक और विधायक का इस्तीफा, विधानसभा में बदल जाएगा पूरा गणित
थलापति विजय के लिए बड़ी खुशखबरी? AIADMK के एक और विधायक का इस्तीफा, विधानसभा में बदल जाएगा पूरा गणित
बिहार
राबड़ी देवी ने फंसाया पेच! 10 सर्कुलर खाली करने से पहले भवन निर्माण विभाग को क्यों लिखी चिट्ठी?
राबड़ी देवी ने फंसाया पेच! 10 सर्कुलर खाली करने से पहले भवन निर्माण विभाग को क्यों लिखी चिट्ठी?
इंडिया
सेशेल्स की संसद में पीएम मोदी क्यों करने लगे चटनी और समोसे की बात? बोले- 'जब मैं आपके साथ खड़ा हूं तो...'
सेशेल्स की संसद में पीएम मोदी क्यों करने लगे चटनी और समोसे की बात? बोले- 'जब मैं आपके साथ खड़ा हूं तो...'
क्रिकेट
'वैभव सूर्यवंशी को खिलाओ और उसे बाहर करो...', सुनील गावस्कर की दो टूक, दे दिया बड़ा बयान
'वैभव सूर्यवंशी को खिलाओ और उसे बाहर करो...', सुनील गावस्कर की दो टूक, दे दिया बड़ा बयान
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 3 Worldwide: 'वेलकम टू द जंगल' ने दुनियाभर में 3 दिनों में कूटे खूब नोट, 6 करोड़ और कमाते ही बना देगी ये रिकॉर्ड
वेलकम टू द जंगल' का दुनियाभर में तांडव, 3 दिनों में कर डाली गजब कमाई
विश्व
NASA Swift Telescope: धरती की तरफ तेजी से गिर रहा 'बह्मास्त्र', बचाने के लिए 30 हजार करोड़ खर्च करेगा NASA, जानें है क्या ये
धरती की तरफ तेजी से गिर रहा 'बह्मास्त्र', बचाने के लिए 30 हजार करोड़ खर्च करेगा NASA, जानें है क्या ये
Parenting
Toddler Behaviour: टॉडलर की इन उबाऊ आदतों से परेशान, डॉक्टर से जानें बच्चों के विकास के लिए ये क्यों जरूरी?
टॉडलर की इन उबाऊ आदतों से परेशान, डॉक्टर से जानें बच्चों के विकास के लिए ये क्यों जरूरी?
एग्रीकल्चर
Pusa Basmati 1882: कम पानी में भी बंपर पैदावार देगी बासमती की यह किस्म, सूखे की मार झेल रहे किसानों के लिए बनी उम्मीद
कम पानी में भी बंपर पैदावार देगी बासमती की यह किस्म, सूखे की मार झेल रहे किसानों के लिए बनी उम्मीद
ABP NEWS
पटना के एक गोदाम में आग लगने का चौंकाने वाला वीडियो—डालडा जल रहा है।
पटना के एक गोदाम में आग लगने का चौंकाने वाला वीडियो—डालडा जल रहा है।
ABP NEWS
300 मीटर लंबा लोहे का पुल बाढ़ की भेंट चढ़ गया!
300 मीटर लंबा लोहे का पुल बाढ़ की भेंट चढ़ गया!
ABP NEWS
बिस्किट के गोदाम में भीषण आग, इसे बुझाना बेहद मुश्किल साबित हुआ!
बिस्किट के गोदाम में भीषण आग, इसे बुझाना बेहद मुश्किल साबित हुआ!
ABP NEWS
स्टंट करना या मौत को दावत देना?
स्टंट करना या मौत को दावत देना?
ABP NEWS
पीएम मोदी आज विक्टोरिया में अरुलमिगु नवशक्ति विनयगर मंदिर जाएंगे।
पीएम मोदी आज विक्टोरिया में अरुलमिगु नवशक्ति विनयगर मंदिर जाएंगे।
Embed widget