Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ऐप्पल ने आईपैड, मैकबुक समेत कई उत्पादों के दाम बढ़ाए।

स्टोरेज, मेमोरी चिप्स की बढ़ती लागत मुख्य वजह बताई गई।

बढ़ी कीमतें ग्राहकों को रिफर्बिश्ड बाजार की ओर धकेलेंगी।

गुणवत्ता जांचे गए रिफर्बिश्ड उत्पाद सस्ते प्रीमियम विकल्प बन रहे हैं।

Apple Price Hike: ऐप्पल ने आईपैड और मैकबुक समेत अपने कई प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा दिए हैं. आने वाले दिनों में आईफोन की कीमतें भी बढ़ सकती हैं. इस कारण ग्राहकों को नया प्रोडक्ट खरीदने के लिए पहले से ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे. इस कारण माना जा रहा है कि रिफर्बिश्ड मार्केट में बूम आ सकता है. दरअसल, जब नए आईफोन और लैपटॉप आदि महंगे होंगे तो लोग कम कीमत पर प्रीमियम प्रोडक्ट्स पाने के लिए रिफर्बिश्ड मार्केट की तरफ नजर दौड़ाते हैं. यहां प्रीमियम फीचर वाले प्रोडक्ट्स सस्ते में मिल जाते हैं.

क्यों महंगे हुए ऐप्पल प्रोडक्ट्स?

स्टोरेज और मेमोरी चिप्स बढ़ती लागत के कारण ऐप्पल के लिए प्रोडक्ट्स बनाना महंगा हो गया है. कंपनी ने अपने बयान में कहा कि हमने पहले कभी इतनी तेजी से किसी कंपोनेंट की कीमतों में इतना इजाफा नहीं देखा था. हम अभी तक इस कीमतों में बढ़ोतरी से ग्राहकों को बचाते आए थे, लेकिन अब हम ऐसे प्वाइंट पर पहुंच गए हैं, जहां हमें कई प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाने शुरू करने पड़ेंगे.

क्यों आ सकता है रिफर्बिश्ड मार्केट में बूम?

महंगी कीमत- अब ऐप्पल के नए प्रोडक्ट्स के लिए ग्राहकों को ज्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा. कंपनी के कई प्रोडक्ट्स की कीमत 70,000 रुपये तक बढ़ गई है. ऐसे में बजट को लेकर सेंसेटिव ग्राहकों के पास रिफर्बिश्ड मार्केट के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा है. यही वजह है कि ऐप्पल प्रोडक्ट्स की बढ़ी कीमतें अब ग्राहकों को रिफर्बिश्ड मार्केट की तरफ पुश करेंगी.

बढ़िया क्वालिटी- रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट्स अब सिर्फ पुराने प्रोडक्ट्स को बेचना नहीं रहा है. मार्केट में कई ऑथोराइज्ड सेलर्स हैं, जो पूरी जांच के बाद प्रोडक्ट्स को बेचते हैं और ग्राहकों को क्वालिटी को लेकर सर्टिफिकेट भी दिया जाता है. इस कारण ग्राहकों को रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट्स को लेकर भरोसा पैदा होने लगा है.

सस्ते में प्रीमियम एक्सपीरियंस- पिछले कुछ सालों में भारत में प्रीमियम फोन की डिमांड बढ़ी है. लोग अब प्रीमियम एक्सपीरियंस के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार है. यही वजह है कि रिफर्बिश्ड मार्केट में आईफोन की मांग में तेजी आई है. अब कीमत बढ़ने के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि लोग रिफर्बिश्ड मार्केट का रूख करेंगे.

रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट लेते समय ध्यान रखें ये बातें

अगर आप रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसकी फिजिकल कंडीशन जरूर देखें. केवल फोटो-वीडियो देखकर पेमेंट न करें. फोटो-वीडियो से डिवाइस की असली कंडीशन पता नहीं चलती. इसी तरह फोन खरीदने से पहले उसकी बैटरी हेल्थ को भी जरूर चेक करें.

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