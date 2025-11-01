हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजी2050 तक इन टेक्नोलॉजी का होगा दुनिया पर राज, इंसानों की खत्म हो जाएगी जरूरत

2050 तक इन टेक्नोलॉजी का होगा दुनिया पर राज, इंसानों की खत्म हो जाएगी जरूरत

Technology by 2050: टेक्नोलॉजी हर दिन तेजी से विकसित हो रही है और आने वाले वर्षों में इसका असर हमारी ज़िंदगी के हर पहलू पर दिखने वाला है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 01 Nov 2025 12:06 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Technology by 2050: टेक्नोलॉजी हर दिन तेजी से विकसित हो रही है और आने वाले वर्षों में इसका असर हमारी ज़िंदगी के हर पहलू पर दिखने वाला है. 2050 तक दुनिया जिस दिशा में बढ़ रही है, वहां इंसानों की भूमिका कई जगह कम होती नजर आएगी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग और बायोटेक जैसी तकनीकें न सिर्फ उद्योगों को बदलेंगी, बल्कि यह तय करेंगी कि भविष्य की दुनिया कैसी होगी.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनेगी भविष्य की रीढ़

AI यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आज ही हमारे चारों ओर मौजूद है चाहे वह स्मार्टफोन असिस्टेंट हों या ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म. लेकिन 2050 तक यह इतनी उन्नत हो जाएगी कि इंसानी दिमाग जैसी सोचने की क्षमता हासिल कर लेगी. डॉक्टर, शिक्षक, ड्राइवर, और यहां तक कि लेखक या कलाकार के काम भी AI सिस्टम्स करने लगेंगे. कई कंपनियां पहले से ऐसे AI मॉडल पर काम कर रही हैं जो खुद निर्णय लेने, डेटा का विश्लेषण करने और नई चीजें सिखने में सक्षम हैं.

रोबोटिक्स ले लेंगे इंसानों की जगह

औद्योगिक क्षेत्रों में रोबोट का इस्तेमाल पहले से हो रहा है लेकिन आने वाले समय में यह हर क्षेत्र में अपनी जगह बना लेंगे. 2050 तक घरों में सफाई करने, खाना बनाने से लेकर खेती और निर्माण कार्य तक, सब कुछ रोबोट्स द्वारा किया जा सकेगा. ह्यूमनॉइड रोबोट इंसानों जैसे दिखेंगे, बातचीत करेंगे और भावनाओं को समझ सकेंगे. इससे मजदूरी और श्रम आधारित नौकरियों की जरूरत लगभग खत्म हो जाएगी.

क्वांटम कंप्यूटिंग से होगा डेटा का नया युग

क्वांटम कंप्यूटर वर्तमान सुपरकंप्यूटरों से लाखों गुना तेज होंगे. इनके आने से विज्ञान, चिकित्सा, मौसम पूर्वानुमान और रक्षा जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव होंगे. यह तकनीक इतनी शक्तिशाली होगी कि कुछ ही सेकंड में जटिल समस्याओं का समाधान निकाल सकेगी, जिनमें आज के कंप्यूटरों को सालों लग जाते हैं.

बायोटेक और साइबोर्ग इंसानों का उदय

बायोटेक्नोलॉजी और साइबोर्ग तकनीक इंसान और मशीन के बीच की सीमाएं मिटा देंगी. 2050 तक ऐसे इंसान बन सकते हैं जिनके शरीर में आर्टिफिशियल अंग या चिप्स लगाए गए होंगे जिससे उनकी ताकत, याददाश्त और उम्र बढ़ जाएगी. यह ह्यूमन 2.0 युग होगा, जहां इंसान खुद अपनी जैविक सीमाओं से आगे निकल जाएगा.

नौकरियों और समाज पर असर

इन तकनीकों के बढ़ते प्रभाव से एक बड़ा खतरा यह है कि इंसानों की जरूरत कई क्षेत्रों में खत्म हो जाएगी. मशीनें तेज, सटीक और थकान रहित काम करेंगी जिससे बेरोजगारी बढ़ सकती है. लेकिन दूसरी ओर, यह नई नौकरियों और अवसरों के द्वार भी खोलेगा, बशर्ते हम इस बदलाव के लिए खुद को तैयार करें.

क्या फोन में इंस्टॉल ऐप है सेफ? ये है चेक करने का तरीका

Published at : 01 Nov 2025 11:59 AM (IST)
