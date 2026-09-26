Flipkart Big Billion Days Sale में iPhone 17 और Galaxy S25 पर बंपर डील!

Flipkart की Big Billion Days Sale का इंतजार करने वाले ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है. इस साल की सेल में स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक कई प्रोडक्ट्स पर आकर्षक डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स देखने को मिल सकते हैं. खास तौर पर iPhone 17 और Samsung Galaxy S25 जैसे प्रीमियम स्मार्टफोन सेल के प्रमुख डील्स में शामिल हैं.

iPhone खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों की नजर Big Billion Days Sale पर रहने वाली है. Apple के नए iPhone 17 को सेल में आकर्षक ऑफर के साथ पेश किया जा रहा है. फोन की कीमत पर सीधे डिस्काउंट के अलावा बैंक कार्ड ऑफर और एक्सचेंज बेनिफिट का फायदा भी मिल सकता है. ऐसे में जिन लोगों की नजर नए iPhone पर है, उनके लिए सेल के दौरान मिलने वाली प्रभावी कीमत नॉर्मल रिटेल प्राइस के मुकाबले में कम हो सकती है. हालांकि, असली कीमत बैंक ऑफर, एक्सचेंज वैल्यू और चुने गए स्टोरेज वेरिएंट के आधार पर अलग हो सकती है.

Galaxy S25 भी ऑफर लिस्ट में शामिल

Samsung Galaxy S25 भी Big Billion Days Sale के प्रमुख स्मार्टफोन डील्स में शामिल है. Galaxy S25 प्रीमियम डिजाइन, हाई-एंड प्रोसेसर और कैमरा फीचर्स के साथ कंपनी की फ्लैगशिप S सीरीज का हिस्सा है.

सेल के दौरान इस फोन पर डिस्काउंट के साथ एक्सचेंज ऑफर मिलने की उम्मीद है. पुराने स्मार्टफोन को एक्सचेंज करने वाले ग्राहकों के लिए इसकी प्रभावी कीमत और कम हो सकती है. बैंक ऑफर का इस्तेमाल करने पर अतिरिक्त बचत का ऑप्शन भी मिल सकता है.

सिर्फ स्मार्टफोन ही नहीं, दूसरे गैजेट्स पर भी ऑफर

Big Billion Days Sale में स्मार्टफोन के अलावा लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्ट टीवी, ईयरबड्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर भी डील्स देखने को मिलती हैं. सेल के दौरान अलग-अलग बैंक कार्ड, EMI और एक्सचेंज ऑफर कीमत को और कम कर सकते हैं.

इसलिए किसी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले सिर्फ दिखाई जा रही सेल कीमत पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है. बैंक डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, कूपन और EMI से मिलने वाले लाभ को जोड़कर फाइनल कीमत देखना ज्यादा जरूरी है.

सेल में खरीदारी करते समय रखें इन बातों का ध्यान

किसी महंगे स्मार्टफोन पर मिलने वाला बड़ा डिस्काउंट देखकर तुरंत खरीदारी करने के बजाय इसके पुराने दाम भी चेक कर लेना चाहिए. साथ ही मॉडल का सही स्टोरेज वेरिएंट, वारंटी, एक्सचेंज शर्तें और बैंक ऑफर की पात्रता जरूर देखें.

iPhone 17 और Galaxy S25 जैसे महंगे फोन खरीदने वालों के लिए एक्सचेंज वैल्यू खास तौर पर जरूरी होते हैं. पुराने फोन की कंडिशन और मॉडल के आधार पर मिलने वाली कीमत में काफी अंतर हो सकता है.

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