BSNL Student Special Plan: सरकारी दूरसंचार कंपनी BSNL ने छात्रों के लिए एक खास मोबाइल प्लान पेश किया है जिसे चिल्ड्रन डे के मौके पर लॉन्च किया गया. BSNL के CMD ए. रॉबर्ट जे. रवी के अनुसार कंपनी छात्रों और महिलाओं के लिए विशेष प्लान लाने की योजना पर काम कर रही है और यह स्टूडेंट स्पेशल प्लान उसी दिशा में उठाया गया पहला कदम है.

क्या है BSNL का Student Special Plan?

यह नया प्लान एक लिमिटेड-पीरियड ऑफर है, जो खास तौर पर स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. करीब 8.96 रुपये प्रतिदिन यानी 251 रुपये के रिचार्ज में यूज़र्स को कॉलिंग, डेटा और SMS जैसी सभी जरूरी सुविधाएं मिलती हैं.

कीमत: 251 रुपये

वैधता: 14 नवंबर से 13 दिसंबर 2025 तक उपलब्ध

बेनिफिट्स

अनलिमिटेड कॉलिंग

100GB हाई-स्पीड डेटा

रोज 100 SMS

पात्रता: यह ऑफर सभी BSNL ग्राहकों के लिए उपलब्ध है सिर्फ नए यूज़र्स तक सीमित नहीं.

इस प्लान को लेने के लिए ग्राहक नजदीकी BSNL CSC सेंटर पर जा सकते हैं 1800-180-1503 पर कॉल कर सकते हैं या bsnl.co.in पर विज़िट कर सकते हैं.

देश में बना 4G नेटवर्क का अनुभव

BSNL प्रमुख रवी के मुताबिक, यह प्लान ऐसे समय में लॉन्च किया गया है जब कंपनी पूरे देश में अपना स्वदेशी 4G नेटवर्क स्थापित कर रही है. उन्होंने बताया कि भारत दुनिया का पांचवां देश है जिसने खुद की 4G टेक्नोलॉजी विकसित की है और BSNL लंबे समय से इसके विकास व तैनाती में लगी है.

रवी का कहना है कि यह डेटा-समृद्ध प्लान छात्रों को ‘मेक इन इंडिया’ 4G नेटवर्क का बेहतरीन अनुभव देगा. 100GB डेटा के साथ पूरा 28 दिनों तक नए नेटवर्क की गुणवत्ता को टेस्ट करने का मौका मिलेगा.

Airtel का 349 रुपये वाला रिचार्ज प्लान

Airtel का 349 रुपये वाला प्लान उन यूजर्स के लिए खास तौर पर बनाया गया है जो रोज़ाना अच्छी डेटा स्पीड के साथ मनोरंजन का पूरा मजा लेना चाहते हैं. इस प्लान में हर दिन 1.5GB डेटा मिलता है जिसकी वैधता 28 दिनों तक रहती है. इसके साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज़ 100 SMS की सुविधा भी शामिल है. अगर आप 5G कवरेज वाले इलाके में रहते हैं और आपके पास 5G फोन है तो इस प्लान में आपको अनलिमिटेड 5G डेटा भी मिलता है जिससे इंटरनेट स्पीड और भी तेज़ हो जाती है.

प्लान में Airtel Xstream Play Premium की सुविधा दी गई है जिससे 22 से ज्यादा OTT ऐप्स तक पहुंच मिलती है. इसके अलावा 6 महीने तक Apple Music का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है जो संगीत प्रेमियों के लिए बड़े बोनस जैसा है.

