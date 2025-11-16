हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
BSNL का धमाका! महज इतने रुपये में मिलेगा अनलिमिटेड कॉल और 2.5GB डेली डेटा, जानिए पूरे बेनिफिट्स

BSNL का धमाका! महज इतने रुपये में मिलेगा अनलिमिटेड कॉल और 2.5GB डेली डेटा, जानिए पूरे बेनिफिट्स

BSNL Silver Jubilee Plan: BSNL ने अपनी 25वीं वर्षगांठ पर एक खास Silver Jubilee प्रीपेड प्लान पेश किया है जिसमें कम कीमत में कई प्रीमियम फायदे दिए जा रहे हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 16 Nov 2025 03:01 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

BSNL Silver Jubilee Plan: BSNL ने अपनी 25वीं वर्षगांठ पर एक खास Silver Jubilee प्रीपेड प्लान पेश किया है जिसमें कम कीमत में कई प्रीमियम फायदे दिए जा रहे हैं. पिछले कुछ समय से BSNL लगातार किफायती और बेहतरीन वैल्यू वाले प्लान लॉन्च कर रहा है जिससे कंपनी की सब्सक्राइबर संख्या भी बढ़ी है. TRAI की हालिया रिपोर्ट भी इसी बढ़त की पुष्टि करती है.

BSNL का Silver Jubilee Plan

इस प्लान की कीमत 225 रुपये है और ये एक नया प्रीपेड प्लान है जो यूजर्स के लिए कई आकर्षक सुविधाओं के साथ आया है. इसमें शामिल हैं अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग, फ्री नेशनल रोमिंग, 100 फ्री SMS प्रति दिन, रोज 2.5GB हाई-स्पीड डेटा, जिसके बाद स्पीड कम हो जाती है लेकिन डेटा चलता रहता है.

सबसे खास फीचर है BiTV का फ्री एक्सेस, जहां यूजर 350+ लाइव टीवी चैनल और कई OTT ऐप इंटीग्रेशन का मज़ा ले सकते हैं. कम कीमत में इतने फायदे इसे वैल्यू-फॉर-मनी तलाश रहे ग्राहकों के लिए बेहतरीन विकल्प बनाते हैं.

BSNL का Re 1 प्लान

BSNL का चर्चित Re 1 रिचार्ज प्लान भी सीमित समय के लिए उपलब्ध है और यह 18 नवंबर को खत्म हो जाएगा. यह प्लान सिर्फ नए SIM यूजर्स के लिए है. इसमें मिलता है:

  • 30 दिनों की वैधता
  • अनलिमिटेड वॉइस कॉल
  • रोज 2GB हाई-स्पीड डेटा
  • 100 SMS प्रति दिन
  • फ्री नेशनल रोमिंग

यह प्लान पहली बार 15 अगस्त को पेश किया गया था और दीवाली के लिए इसे दोबारा सक्रिय किया गया है.

बाजार में BSNL की मजबूत वापसी

कम कीमत, बेहतरीन डेटा बेनिफिट्स, OTT एक्सेस और लंबी वैधता BSNL के ये नए प्लान निजी टेलीकॉम कंपनियों के सामने मजबूत विकल्प बनकर उभर रहे हैं. किफायती प्लान ढूंढ रहे यूजर्स के लिए ये ऑफर काफी आकर्षक साबित हो सकते हैं.

Reliance Jio का साल भर वाला प्लान

Reliance Jio का 3999 रुपये प्लान हर दिन 2.5GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS देता है. इसमें अनलिमिटेड 5G डेटा और 90 दिनों के लिए JioHotstar Mobile/TV का सब्सक्रिप्शन भी शामिल है. साथ ही 50GB का JioAICloud स्टोरेज मुफ्त मिलता है.

Published at : 16 Nov 2025 03:00 PM (IST)
