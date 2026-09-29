अरुणाचल प्रदेश में भारत-म्यांमार सीमा पर असम राइफल्स पर उग्रवादी हमला, 1 जवान शहीद

अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में मंगलवार को भारत-म्यांमार सीमा पर गश्त कर रही एक टीम पर संदिग्ध उग्रवादियों ने हमला कर दिया, जिसमें असम राइफल्स का एक जवान मारा गया और चार अन्य घायल हो गए. अधिकारियों ने बताया कि यह घटना सुबह करीब 6.30 बजे नामपोंग सर्कल के तहत नामपोंग नाला के पास हुई. जब 21 असम राइफल्स के जवान उस इलाके में गश्त कर रहे थे. उस इलाके में जहां सीमा पर बाड़ लगाने का काम चल रहा है.

शुरुआती रिपोर्टों से पता चला है कि संदिग्ध उग्रवादियों ने गश्ती दल पर गोलीबारी की. जिसमें हवलदार जानखोकाई कुकी (42) की मौत हो गई और चार अन्य जवान घायल हो गए हैं. घायल जवानों को इलाज के लिए ले जाया गया है. हालांकि अभी तक उनकी हालत के बारे में कोई जानकारी नहीं है. उनके हेल्थ अपडेट का इंतजार है.

ऑपरेशन तेज किया गया

अधिकारी ने बताया कि घटना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में ऑपरेशन तेज कर दिए हैं. शुरुआती रिपोर्टों में NSCN (K-YA) से जुड़े उग्रवादियों के शामिल होने की बात कही गई है. हालांकि, हमलावरों की पहचान के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. असम राइफल्स के आधिकारिक बयान का इंतजार है.

चांगलांग के SP किर्ली पाडु ने कहा कि उन्हें घटना की जानकारी मिली है और उन्होंने चांगलांग पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को विवरण इकट्ठा करने का निर्देश दिया है. SP ने कहा, "हमें भारत-म्यांमार सीमा पर हुई घटना के बारे में जानकारी मिली है और हमने चांगलांग पुलिस स्टेशन के OC से इससे जुड़ी जानकारी इकट्ठा करने को कहा है. चांगलांग जिले में भारत-म्यांमार सीमा संवेदनशील रही है क्योंकि इस क्षेत्र और अंतरराष्ट्रीय सीमा के पार विद्रोही समूहों की गतिविधियां होती रहती हैं.''

इनपुट-भाषा

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