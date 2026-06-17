एक लाख खर्च करने की जरूरत नहीं, 70 हजार से कम में मिल रहे ये 5 प्रीमियम 65 इंच स्मार्ट टीवी 

65 Inch Smart TV: बड़ा स्क्रीन साइज और प्रीमियम टीवी खरीदने की बात आते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में 1 लाख या उससे ज्यादा कीमत वाले मॉडल आने लगते हैं. खासकर 65 इंच के स्मार्ट टीवी सेगमेंट में प्रीमियम ब्रांड के कई मॉडल इस कीमत से ऊपर मिलते हैं. हालांकि अब बाजार में कई ऐसे ऑप्शन है, जो कम कीमत में भी फ्लैगशिप टीवी जैसा एक्सपीरियंस देने का दावा करते हैं.

4K रिजाॅल्यूशन, क्यू एलईडी और मिनी एलईडी जैसी डिस्प्ले टेक्नोलॉजी हाई रिफ्रेश रेट, डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस जैसे फीचर्स अब सिर्फ महंगे टीवी तक सीमित नहीं रहे. 70 हजार रुपये से कम कीमत में भी कई 65 इंच स्मार्ट टीवी उपलब्ध है, जो डिजाइन और फीचर्स के मामले में प्रीमियम मॉडल को कड़ी टक्कर देते हैं. ऐसे में अगर आप नया बड़ा स्क्रीन वाला टीवी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आज हम आपको बताते हैं 70 हजार से कम में आपको कौन से पांच प्रीमियम 65 इंच स्मार्ट टीवी मिल जाएंगे.

65 इंच का टीवी खरीदते समय किन बातों का रखें ध्यान

बड़ा टीवी खरीदने से पहले कुछ जरूरी फीचर्स पर ध्यान देना चाहिए. बेहतर व्यूइंग एक्सपीरियंस के लिए क्यूएलईडी, मिनी एलईडी या ओएलईडी डिस्प्ले वाले मॉडल चुनना बेहतर माना जाता है. इसके अलावा गूगल टीवी, टाइजेन या वेबओएस जैसे स्मार्ट प्लेटफार्म यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाते हैं. ऑडियो के लिए डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट, दमदार स्पीकर और सराउंड साउंड जैसी सुविधा जरूरी होती है.

टीसीएल 65 इंच 4K यूएचडी स्मार्ट क्यूएलईडी गूगल टीवी

टीसीएल का यह मॉडल उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है जो कम बजट में होम थिएटर जैसा एक्सपीरियंस चाहते हैं. इसमें लगभग बेजल लेस डिजाइन दिया गया है, जिसे स्क्रीन ज्यादा बड़ी दिखाई देती है. टीवी में क्यूएलईडी और क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो बेहतर कलर और कॉन्ट्रास्ट देने में मदद करती है. इसमें डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी मिलता है.

तोशिबा 65 इंच 4K अल्ट्रा एचडी स्मार्ट क्यूएलईडी टीवी

तोशिबा का यह टीवी भी प्रीमियम डिजाइन और बड़े डिस्प्ले के साथ आता है. इसमें क्वांटम डॉट कलर और फुल अरे लोकल टाइमिंग तकनीक दी गई है, जो बेहतर ब्राइटनेस और कलर एक्यूरेसी प्रदान करती है. इस टीवी में डॉल्बी विजन, एचआरडी 10 प्लस और रेग्जा इंजन जेआर प्रोसेसर का सपोर्ट मिलता है. ऑडियो के लिए 49 वाट का 2.1 चैनल स्पीकर सिस्टम दिया गया है, जो डॉल्बी एटमॉस और डीटीएस एचडी सपोर्ट के साथ आता है.

Xiaomi स्मार्ट टीवी एक्स प्रो क्यूएलईडी सीरीज 65

Xiaomi का यह मॉडल मेटल फिनिश और बेजल लेस डिजाइन के साथ आता है. इसमें 4K यूएचडी क्यूएलईडी डिस्प्ले और क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे रंग ज्यादा बेहतर दिखाई देते हैं. टीवी डॉल्बी विजन एचआरडी10 प्लस और Xiaomi के वीवीड पिक्चर इंजन के साथ आता है. वहीं साउंड के लिए डॉल्बी ऑडियो, डीटीएस और डीटीएस वर्चुअल जैसी तकनीक दी गई है. यह टीवी गूगल टीवी प्लेटफार्म पर चलता है.

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सैमसंग 65 इंच क्रिस्टल यूएचडी 4K स्मार्ट टीवी

सैमसंग का यह मॉडल कंपनी के क्रिस्टल प्रोसेसर 4K के साथ आता है. यह प्रोसेसर लो रिजॉल्यूशन कंटेंट को भी बेहतर क्वालिटी में दिखने में मदद करता है. टीवी में पूरकलर टेक्नोलॉजी, एचडीआर सपोर्ट और मेगा कॉन्ट्रास्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं. ऑडियो के लिए ओटिएस लाइट और एडाप्टिव साउंड तकनीक मौजूद है, जो डायलॉग और साउंड क्वालिटी को बेहतर बनाती है.

Hisense 65 इंच 4K अल्ट्रा एचडी स्मार्ट क्यूएलईडी टीवी

अगर कम बजट में क्यूएलईडी टीवी के तलाश कर रहे हैं तो Hisense का यह मॉडल भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इसमें क्वांटम डॉट कलर तकनीक के साथ 4K क्यूएलईडी डिस्प्ले दिया गया है. टीवी डॉल्बी विजन और एचडीआर 10 प्लस सपोर्ट के साथ आता है. ऑडियो के लिए डॉल्बी एटमॉस और डीटीएस वर्चुअल जैसी सुविधा दी गई है.

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