हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजी65 Inch Smart TV: एक लाख खर्च करने की जरूरत नहीं, 70 हजार से कम में मिल रहे ये 5 प्रीमियम 65 इंच स्मार्ट टीवी 

65 Inch Smart TV: एक लाख खर्च करने की जरूरत नहीं, 70 हजार से कम में मिल रहे ये 5 प्रीमियम 65 इंच स्मार्ट टीवी 

65 इंच के स्मार्ट टीवी सेगमेंट में प्रीमियम ब्रांड के कई मॉडल इस कीमत से ऊपर मिलते हैं. हालांकि अब बाजार में कई ऐसे ऑप्शन है, जो कम कीमत में भी फ्लैगशिप टीवी जैसा एक्सपीरियंस देने का दावा करते हैं.

Reported By : कविता गाडरी |  Updated at : 17 Jun 2026 08:51 AM (IST)
Preferred Sources

65 Inch Smart TV: बड़ा स्क्रीन साइज और प्रीमियम टीवी खरीदने की बात आते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में 1 लाख या उससे ज्यादा कीमत वाले मॉडल आने लगते हैं. खासकर 65 इंच के स्मार्ट टीवी सेगमेंट में प्रीमियम ब्रांड के कई मॉडल इस कीमत से ऊपर मिलते हैं. हालांकि अब बाजार में कई ऐसे ऑप्शन है, जो कम कीमत में भी फ्लैगशिप टीवी जैसा एक्सपीरियंस देने का दावा करते हैं.

4K रिजाॅल्यूशन, क्यू एलईडी और मिनी एलईडी जैसी डिस्प्ले टेक्नोलॉजी हाई रिफ्रेश रेट, डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस जैसे फीचर्स अब सिर्फ महंगे टीवी तक सीमित नहीं रहे. 70 हजार रुपये से कम कीमत में भी कई 65 इंच स्मार्ट टीवी उपलब्ध है, जो डिजाइन और फीचर्स के मामले में प्रीमियम मॉडल को कड़ी टक्कर देते हैं. ऐसे में अगर आप नया बड़ा स्क्रीन वाला टीवी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आज हम आपको बताते हैं 70 हजार से कम में आपको कौन से पांच प्रीमियम 65 इंच स्मार्ट टीवी मिल जाएंगे.

65 इंच का टीवी खरीदते समय किन बातों का रखें ध्यान 

बड़ा टीवी खरीदने से पहले कुछ जरूरी फीचर्स पर ध्यान देना चाहिए. बेहतर व्यूइंग एक्सपीरियंस के लिए क्यूएलईडी, मिनी एलईडी या ओएलईडी डिस्प्ले वाले मॉडल चुनना बेहतर माना जाता है. इसके अलावा गूगल टीवी, टाइजेन या वेबओएस जैसे स्मार्ट प्लेटफार्म यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाते हैं. ऑडियो के लिए डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट, दमदार स्पीकर और सराउंड साउंड जैसी सुविधा जरूरी होती है. 

टीसीएल 65 इंच 4K यूएचडी स्मार्ट क्यूएलईडी गूगल टीवी 

टीसीएल का यह मॉडल उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है जो कम बजट में होम थिएटर जैसा एक्सपीरियंस चाहते हैं. इसमें लगभग बेजल लेस डिजाइन दिया गया है, जिसे स्क्रीन ज्यादा बड़ी दिखाई देती है. टीवी में क्यूएलईडी और क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो बेहतर कलर और कॉन्ट्रास्ट देने में मदद करती है. इसमें डॉल्बी विजन और डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी मिलता है.

तोशिबा 65 इंच 4K अल्ट्रा एचडी स्मार्ट क्यूएलईडी टीवी 

तोशिबा का यह टीवी भी प्रीमियम डिजाइन और बड़े डिस्प्ले के साथ आता है. इसमें क्वांटम डॉट कलर और फुल अरे लोकल टाइमिंग तकनीक दी गई है, जो बेहतर ब्राइटनेस और कलर एक्यूरेसी प्रदान करती है. इस टीवी में डॉल्बी विजन, एचआरडी 10 प्लस और रेग्जा इंजन जेआर प्रोसेसर का सपोर्ट मिलता है. ऑडियो के लिए 49 वाट का 2.1 चैनल स्पीकर सिस्टम दिया गया है, जो डॉल्बी एटमॉस और डीटीएस एचडी सपोर्ट के साथ आता है. 

Xiaomi स्मार्ट टीवी एक्स प्रो क्यूएलईडी सीरीज 65 

Xiaomi का यह मॉडल मेटल फिनिश और बेजल लेस डिजाइन के साथ आता है. इसमें 4K यूएचडी क्यूएलईडी डिस्प्ले और क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे रंग ज्यादा बेहतर दिखाई देते हैं. टीवी डॉल्बी विजन एचआरडी10 प्लस और Xiaomi के वीवीड पिक्चर इंजन के साथ आता है. वहीं साउंड के लिए डॉल्बी ऑडियो, डीटीएस और डीटीएस वर्चुअल जैसी तकनीक दी गई है. यह टीवी गूगल टीवी प्लेटफार्म पर चलता है. 

ये भी पढ़ें-iPhone और Android यूजर्स के लिए बड़ा खतरा! एक खामी से कोई भी कर सकता है आपके कॉन्टैक्ट की नकल

सैमसंग 65 इंच क्रिस्टल यूएचडी 4K स्मार्ट टीवी 

सैमसंग का यह मॉडल कंपनी के क्रिस्टल प्रोसेसर 4K के साथ आता है. यह प्रोसेसर लो रिजॉल्यूशन कंटेंट को भी बेहतर क्वालिटी में दिखने में मदद करता है. टीवी में पूरकलर टेक्नोलॉजी, एचडीआर सपोर्ट और मेगा कॉन्ट्रास्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं. ऑडियो के लिए ओटिएस लाइट और एडाप्टिव साउंड तकनीक मौजूद है, जो डायलॉग और साउंड क्वालिटी को बेहतर बनाती है. 

Hisense 65 इंच 4K अल्ट्रा एचडी स्मार्ट क्यूएलईडी टीवी 

अगर कम बजट में क्यूएलईडी टीवी के तलाश कर रहे हैं तो Hisense का यह मॉडल भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इसमें क्वांटम डॉट कलर तकनीक के साथ 4K क्यूएलईडी डिस्प्ले दिया गया है. टीवी डॉल्बी विजन और एचडीआर 10 प्लस सपोर्ट के साथ आता है. ऑडियो के लिए डॉल्बी एटमॉस और डीटीएस वर्चुअल जैसी सुविधा दी गई है. 

ये भी पढ़ें-अब भारत की भाषा में सोचेगा एआई, IIT Bombay ने लॉन्च किए दमदार नए मॉडल

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read More
Published at : 17 Jun 2026 08:51 AM (IST)
Tags :
4k Tv QLED TV 65 Inch Smart TV Premium Smart Tv Mini LED TV
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
65 Inch Smart TV: एक लाख खर्च करने की जरूरत नहीं, 70 हजार से कम में मिल रहे ये 5 प्रीमियम 65 इंच स्मार्ट टीवी 
एक लाख खर्च करने की जरूरत नहीं, 70 हजार से कम में मिल रहे ये 5 प्रीमियम 65 इंच स्मार्ट टीवी 
टेक्नोलॉजी
आपका Wi-Fi कौन इस्तेमाल कर रहा है? 5 मिनट में ऐसे लगाएं पता
आपका Wi-Fi कौन इस्तेमाल कर रहा है? 5 मिनट में ऐसे लगाएं पता
टेक्नोलॉजी
कंप्यूटर में आने वाली गड़बड़ी को क्यों कहते हैं Bug, असली कीड़े से इसका क्या कनेक्शन?
कंप्यूटर में आने वाली गड़बड़ी को क्यों कहते हैं Bug, असली कीड़े से इसका क्या कनेक्शन?
टेक्नोलॉजी
सिर्फ गाने सुनने के लिए नहीं होता Earbuds? 99% लोग नहीं जानते इसके ये छुपे हुए फीचर्स
सिर्फ गाने सुनने के लिए नहीं होता Earbuds? 99% लोग नहीं जानते इसके ये छुपे हुए फीचर्स
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: काले जादू का जाल... आबरू पर हाथ !' | MP News
Iran US War | Trump | Mojtaba Khamenei | Janhit: 19 जून की पीस डील सिर्फ एक छलावा है?
Maharastra Politics | Shiv Sena UBT Split: ऑपरेशन 'टाइगर' vs ऑपरेशन 'वुल्फ'! | Uddhav Thackeray
Ram Mandir Donation Controversy | Sandeep Chaudhary: भगवान राम मंदिर चढ़ावा कौन लूट रहा है?
POK Protest Against Pakistan Army | Abp Report: आजाद होगा PoK? फौज के अत्याचार से दहला रावलकोट!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार चुनाव में दलों को मिला 281 करोड़ का चंदा, कहां हुआ सबसे ज्यादा खर्च? ADR की चौंकाने वाली रिपोर्ट 
बिहार चुनाव में दलों को मिला 281 करोड़ का चंदा, कहां हुआ खर्च? ADR की चौंकाने वाली रिपोर्ट 
दिल्ली NCR
Delhi Weather: 21 जून तक दिल्ली को भिगाएगी बारिश, मौसम रहेगा खुशनुमा, जानें आज के मौसम का हाल
दिल्ली: 21 जून तक भिगाएगी बारिश, मौसम रहेगा खुशनुमा, जानें आज के मौसम का हाल
स्पोर्ट्स
फैंस का हीरो अब बना बेटे का सुपर हीरो, विराट और अकाय की जोड़ी पर आया फैंस का दिल, वायरल हुईं खास तस्वीरें
फैंस का हीरो अब बना बेटे का सुपर हीरो, विराट और अकाय की जोड़ी पर आया फैंस का दिल, वायरल हुईं खास तस्वीरें
बॉलीवुड
'एक हफ्ते से MRI और सीटी स्कैन हो रहे हैं', सोनू निगम की गले की नसें दबीं, सिंगर ने Video शेयर कर दिखाया अपना हाल, बोले- 'दर्दनाक'
'एक हफ्ते से MRI और सीटी स्कैन हो रहे हैं', सोनू निगम को हुई हेल्थ से जुड़ी दर्दनाक समस्या
महाराष्ट्र
Shiv Sena UBT Crisis Live: उद्धव गुट में टूट की आशंका के बीच एकनाथ शिंदे की नेता का बड़ा बयान- 'सबको पता है असली टाइगर कौन'
Live: उद्धव गुट में टूट की आशंका के बीच एकनाथ शिंदे की नेता का बड़ा बयान- 'सबको पता है असली टाइगर कौन'
ट्रेंडिंग
कपड़े देख जज कर रहा था सेल्समैन, लड़की ने एक झटके में खरीद डाले एक लाख के ईयरिंग- वीडियो वायरल
कपड़े देख जज कर रहा था सेल्समैन, लड़की ने एक झटके में खरीद डाले एक लाख के ईयरिंग- वीडियो वायरल
ऑटो
100 Percent Ethanol Fuel: सबसे पहले किस शहर में मिलेगा 100 प्रतिशत इथेनॉल फ्यूल? कहीं आपका शहर तो नहीं है इसमें शामिल
सबसे पहले किस शहर में मिलेगा 100 प्रतिशत इथेनॉल फ्यूल? कहीं आपका शहर तो नहीं है इसमें शामिल
नौकरी
दिल्ली में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, DSSSB ने निकाली कई पदों पर भर्ती; ये है लास्ट डेट
दिल्ली में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, DSSSB ने निकाली कई पदों पर भर्ती; ये है लास्ट डेट
ENT LIVE
Gen-Z होने के बावजूद वेदांग रैना को पसंद है ओल्ड स्कूल रोमांस जैसे लव लेटर लिखना!
Gen-Z होने के बावजूद वेदांग रैना को पसंद है ओल्ड स्कूल रोमांस जैसे लव लेटर लिखना!
ENT LIVE
29 South Film Review: बिना Toxicity वाली Saiyaara, अगर Love Story के शौकीन हो तो मिस मत करना
29 South Film Review: बिना Toxicity वाली Saiyaara, अगर Love Story के शौकीन हो तो मिस मत करना
ABP NEWS
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
ABP NEWS
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
ABP NEWS
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget