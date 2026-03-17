Benjamin Netanyahu ने अफवाहें खारिज करने के लिए पोस्ट किया वीडियो, ग्रोक ने बता दिया डीपफेक

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Benjamin Netanyahu Viral Video: इजरायल के प्रधानमंत्री Benjamin Netanyahu फिर से चर्चा में है. इस बार वो ईरान के साथ चल रही जंग के कारण नहीं बल्कि अपने एक वीडियो के कारण चर्चा में आए हैं. उन्होंने अपने अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसे एआई चैटबॉट ग्रोक डीपफेक बता रहा है. इसके बाद से उनके बारे में चल रही अफवाहों ने फिर से जोर पकड़ लिया है. आइए जानते हैं कि यह पूरा मामला क्या है और नेतन्याहू के किस वीडियो को ग्रोक ने डीपफेक वीडियो बताया है.

वीडियो से ही शुरू हुआ था मामला

कुछ दिन पहले नेतन्याहू का एक और वीडियो सामने आया था, जिसमें दावा किया गया कि उनके हाथ की 6 उंगलियां दिख रही हैं. इस वीडियो को एआई जनरेटेड बताया गया था. यहीं से ऐसी अफवाहें उड़ने लगीं कि नेतन्याहू की ईरानी हमले में मौत हो चुकी है. वो अब जिंदा नहीं हैं और वीडियो में उनका डिजिटल डबल दिख रहा है. इन अफवाहों पर विराम लगाने के लिए नेतन्याहू ने एक और वीडियो पोस्ट किया, जिसे लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं.

कैफे वाले वीडियो को ग्रोक ने बताया डीपफेक

नेतन्याहू ने 15 मार्च को एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें वो एक कैफे में खड़े होकर कॉफी की चुस्की ले रहे थे. उनके साथ वीडियो में अन्य लोग भी देखे जा सकते हैं. इसमें नेतन्याहू अपने हाथ को भी दिखा रहे हैं. नेतन्याहू ने जिस कैफे से कॉफी पी है, उसने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उनकी फोटो शेयर की है. उनके इस वीडियो के रिप्लाई में एक यूजर ने ग्रोक से पूछा कि क्या यह वीडियो रियल है? इसके जवाब में ग्रोक ने कहा कि यह डीपफेक वीडियो है.

Hey @grok is it real? — Meena Jan (@meenajanbetani) March 15, 2026

ग्रोक ने गिनाए ये कारण

ग्रोक ने नेतन्याहू के वीडियो के बारे में कहा कि यह एआई जनरेटेड डीपफेक वीडियो है. नेतन्याहू के ऑफिशियल अकाउंटस से इसे सटायर के तौर पर पोस्ट किया गया है. इसमें कॉफी का एक जैसा लेवल, लिप सिंक का मिसमैच होने आदि तरीकों से पता चलता है कि यह फेक है.

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