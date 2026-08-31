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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीApple का अपडेट! iPadOS 27 और watchOS 27 का Beta 7 जारी, जानें क्या बदला

Apple का अपडेट! iPadOS 27 और watchOS 27 का Beta 7 जारी, जानें क्या बदला

Apple ने iPadOS 27 और watchOS 27 का Beta 7 अपडेट जारी कर दिया है. आइए जानें नए वर्जन में क्या बदलाव किए गए हैं और यूजर्स को कौन-से नए फीचर्स मिल सकते हैं.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 31 Aug 2026 12:14 PM (IST)
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Apple ने iPadOS 27 समेत कई ऑपरेटिंग सिस्टम के Beta 7 अपडेट जारी कर दिए हैं. नए बीटा वर्जन को खास तौर पर सिस्टम की स्टेबिलिटी सुधारने और बचे हुए बग्स को ठीक करने पर फोकस करने के लिए तैयार किया गया है. ऐसे में यूजर्स को इस अपडेट में बड़े फीचर्स की उम्मीद कम ही रखनी चाहिए. बता दें कि Apple ने iPadOS 27 Beta 7 के साथ tvOS 27, visionOS 27 और कंपनी के आगामी सॉफ्टवेयर अपडेट्स के नए बीटा वर्जन भी रोलआउट किए हैं. ये अपडेट फिलहाल डेवलपर्स और बीटा टेस्टिंग प्रोग्राम का हिस्सा बने यूजर्स के लिए उपलब्ध हैं.

Beta 7 में क्या बदला?

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बीटा टेस्टिंग के शुरुआती स्टेज में Apple आमतौर पर नए फीचर्स, डिजाइन में बदलाव और कई बड़े सुधार पेश करता है. लेकिन जैसे-जैसे फाइनल रिलीज नजदीक आती है, कंपनी का फोकस बदल जाता है.

iPadOS 27 Beta 7 में कंपनी का ध्यान बग फिक्स, परफॉर्मेंस, सिस्टम स्टेबिलिटी और छोटी-मोटी समस्याओं को दूर करने पर है.

हालांकि, इसका मतलब ये नहीं है कि यूजर्स को कोई विजुअल बदलाव बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा. ऐप आइकन, इंटरफेस के छोटे हिस्सों या सिस्टम के कुछ एलिमेंट्स में मामूली बदलाव दिया गया हैं. लेकिन किसी बड़े नए फीचर या व्यापक डिजाइन में बदलाव की उम्मीद करना सही नहीं होगा.

फाइनल अपडेट कब हो सकता है जारी?

Apple के पिछले सालों के रिलीज पैटर्न को देखें तो Beta 7 के बाद संभव है कि कंपनी एक और बीटा वर्जन जारी करे. इसके बाद सॉफ्टवेयर का Release Candidate यानी RC वर्जन सामने आ सकता है.

आमतौर पर RC फाइनल अपडेट से ठीक पहले जारी किया जाता है और इसमें सॉफ्टवेयर लगभग उसी कंडिशन में होता है जैसा आम यूजर्स को मिलने वाला फाइनल वर्जन होता है.

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सितंबर में मिल सकता है बड़ा अपडेट

Apple अपने नए iPhone मॉडल्स की घोषणा के आसपास नए iOS और दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइनल वर्जन जारी करता रहा है. इस बार भी iPadOS 27 और संबंधित अपडेट्स के सितंबर में पब्लिक होने की उम्मीद है.

अगर Apple अपने मौजूदा शेड्यूल के अनुसार आगे बढ़ता है तो अगले हफ्ते एक और बीटा रिलीज देखने को मिल सकती है. इसके बाद iPhone इवेंट के तुरंत बाद RC बिल्ड आने की संभावना बनती है.

iPad यूजर्स को क्या करना चाहिए?

अगर आप Beta प्रोग्राम का हिस्सा हैं तो Beta 7 को इंस्टॉल करने से पहले ये ध्यान रखें कि बीटा सॉफ्टवेयर में अभी भी कुछ बग से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए इसे अपने मेन डिवाइस पर इंस्टॉल करने से पहले जरूरी डेटा का बैकअप लेना बेहतर रहेगा.

फाइनल अपडेट आने के बाद नॉर्मल यूजर्स के लिए इसे इंस्टॉल करना ज्यादा सुरक्षित ऑप्शन होगा. फिलहाल Apple का पूरा ध्यान iPadOS 27 को ज्यादा स्टेबल और बेहतर एक्सपीरिएंस के साथ लॉन्च करने पर नजर आ रहा है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 31 Aug 2026 12:14 PM (IST)
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