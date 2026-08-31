Apple का अपडेट! iPadOS 27 और watchOS 27 का Beta 7 जारी, जानें क्या बदला

Apple ने iPadOS 27 समेत कई ऑपरेटिंग सिस्टम के Beta 7 अपडेट जारी कर दिए हैं. नए बीटा वर्जन को खास तौर पर सिस्टम की स्टेबिलिटी सुधारने और बचे हुए बग्स को ठीक करने पर फोकस करने के लिए तैयार किया गया है. ऐसे में यूजर्स को इस अपडेट में बड़े फीचर्स की उम्मीद कम ही रखनी चाहिए. बता दें कि Apple ने iPadOS 27 Beta 7 के साथ tvOS 27, visionOS 27 और कंपनी के आगामी सॉफ्टवेयर अपडेट्स के नए बीटा वर्जन भी रोलआउट किए हैं. ये अपडेट फिलहाल डेवलपर्स और बीटा टेस्टिंग प्रोग्राम का हिस्सा बने यूजर्स के लिए उपलब्ध हैं.

Beta 7 में क्या बदला?

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बीटा टेस्टिंग के शुरुआती स्टेज में Apple आमतौर पर नए फीचर्स, डिजाइन में बदलाव और कई बड़े सुधार पेश करता है. लेकिन जैसे-जैसे फाइनल रिलीज नजदीक आती है, कंपनी का फोकस बदल जाता है.

iPadOS 27 Beta 7 में कंपनी का ध्यान बग फिक्स, परफॉर्मेंस, सिस्टम स्टेबिलिटी और छोटी-मोटी समस्याओं को दूर करने पर है.

हालांकि, इसका मतलब ये नहीं है कि यूजर्स को कोई विजुअल बदलाव बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा. ऐप आइकन, इंटरफेस के छोटे हिस्सों या सिस्टम के कुछ एलिमेंट्स में मामूली बदलाव दिया गया हैं. लेकिन किसी बड़े नए फीचर या व्यापक डिजाइन में बदलाव की उम्मीद करना सही नहीं होगा.

फाइनल अपडेट कब हो सकता है जारी?

Apple के पिछले सालों के रिलीज पैटर्न को देखें तो Beta 7 के बाद संभव है कि कंपनी एक और बीटा वर्जन जारी करे. इसके बाद सॉफ्टवेयर का Release Candidate यानी RC वर्जन सामने आ सकता है.

आमतौर पर RC फाइनल अपडेट से ठीक पहले जारी किया जाता है और इसमें सॉफ्टवेयर लगभग उसी कंडिशन में होता है जैसा आम यूजर्स को मिलने वाला फाइनल वर्जन होता है.

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सितंबर में मिल सकता है बड़ा अपडेट

Apple अपने नए iPhone मॉडल्स की घोषणा के आसपास नए iOS और दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइनल वर्जन जारी करता रहा है. इस बार भी iPadOS 27 और संबंधित अपडेट्स के सितंबर में पब्लिक होने की उम्मीद है.

अगर Apple अपने मौजूदा शेड्यूल के अनुसार आगे बढ़ता है तो अगले हफ्ते एक और बीटा रिलीज देखने को मिल सकती है. इसके बाद iPhone इवेंट के तुरंत बाद RC बिल्ड आने की संभावना बनती है.

iPad यूजर्स को क्या करना चाहिए?

अगर आप Beta प्रोग्राम का हिस्सा हैं तो Beta 7 को इंस्टॉल करने से पहले ये ध्यान रखें कि बीटा सॉफ्टवेयर में अभी भी कुछ बग से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए इसे अपने मेन डिवाइस पर इंस्टॉल करने से पहले जरूरी डेटा का बैकअप लेना बेहतर रहेगा.

फाइनल अपडेट आने के बाद नॉर्मल यूजर्स के लिए इसे इंस्टॉल करना ज्यादा सुरक्षित ऑप्शन होगा. फिलहाल Apple का पूरा ध्यान iPadOS 27 को ज्यादा स्टेबल और बेहतर एक्सपीरिएंस के साथ लॉन्च करने पर नजर आ रहा है.

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