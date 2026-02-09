हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट8.4 करोड़ में बिके गेंदबाज ने बरपाया कहर, पहली बार सेमीफाइनल में जम्मू-कश्मीर; रणजी ट्रॉफी में रचा इतिहास

8.4 करोड़ में बिके गेंदबाज ने बरपाया कहर, पहली बार सेमीफाइनल में जम्मू-कश्मीर; रणजी ट्रॉफी में रचा इतिहास

Jammu Kashmir Semifinal Ranji Trophy: जम्मू-कश्मीर की टीम ने पहली बार रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जगह बनाकर इतिहास रच दिया है. उसने मध्य प्रदेश को 56 रनों से हराया.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 09 Feb 2026 04:18 PM (IST)
Preferred Sources

Ranji Trophy Semifinalists: जम्मू-कश्मीर ने पहली बार रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जगह बनाकर इतिहास रच दिया है. होल्कर स्टेडियम में खेले गए मैच में जम्मू-कश्मीर ने मध्य प्रदेश को 56 रनों से हराकर यह ऐतिहासिक कारनामा किया. तेज गेंदबाज आकिब नबी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करके मैच में कुल 12 विकेट लिए. रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन में जम्मू-कश्मीर की टीम का प्रदर्शन अविश्वसनीय रहा है, वो लीग स्टेज में एक भी मैच नहीं हारी थी.

आकिब नबी, मध्य प्रदेश के खिलाफ जीत में जम्मू-कश्मीर टीम के हीरो रहे. उन्होंने घातक गेंदबाजी करते हुए पहली पारी में 7 विकेट लिए और दूसरी पारी में भी 5 विकेट झटके. बताते चलें कि IPL 2026 की नीलामी में आकिब नबी को दिल्ली कैपिटल्स ने 8.4 करोड़ रुपये में खरीदा था. जम्मू-कश्मीर की यह उपलब्धि इसलिए भी खास रही क्योंकि उसने 2021-22 सीजन की चैंपियन टीम को हराकर रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में जगह बनाई है.

जम्मू-कश्मीर की टीम दोनों पारियों में बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम रही थी. पहली पारी में शुभम खजूरिया के अर्धशतक और युद्धवीर सिंह के 41 रनों की बदौलत टीम 194 रन बनाने में कामयाब रही. आकिब नबी ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 7 विकेट लिए और मध्य प्रदेश की पहली पारी को 152 रनों पर समेटते हुए अपनी टीम को 42 रनों की महत्पूर्ण बढ़त दिलाई.

दूसरी पारी में जम्मू-कश्मीर की आधी टीम 73 के स्कोर तक पवेलियन लौट चुकी थी. मगर वंशराज शर्मा के नाबाद 54 रन और आबिद मुश्ताक के 41 रनों की बदौलत जम्मू-कश्मीर 248 के स्कोर तक पहुंची और मध्य प्रदेश के सामने चौथी पारी में 291 रनों का लक्ष्य रखा.

चौथी पारी में मध्य प्रदेश के लिए सारांश जैन ने 64 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली, वहीं हिमांशु मंत्री (31) और शुभम शर्मा (32) ने भी छोटी-छोटी पारियों का योगदान दिया, लेकिन आकिब नबी ने इस बार भी 5 बल्लेबाजों को आउट करके मध्य प्रदेश के बैटिंग लाइन-अप को तहस नहस कर दिया.

यह भी पढ़ें:

टी20 विश्व कप के टॉप 10 गेंदबाजों में एक भी भारतीय शामिल नहीं, अर्शदीप सिंह बना सकते हैं शीर्ष 5 में जगह

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 09 Feb 2026 04:18 PM (IST)
Tags :
RANJI TROPHY JAMMU KASHMIR Auqib Nabi Jammu Kashmir Cricket Team
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तुम्हारी शादी कब होगी? सवालों से तंग आकर 30 साल के शख्स ने किया सुसाइड, 20 मंजिला इमारत से कूदा
तुम्हारी शादी कब होगी? सवालों से तंग आकर 30 साल के शख्स ने किया सुसाइड, 20 मंजिला इमारत से कूदा
विश्व
पाकिस्तान में हमलों से बौखलाए राष्ट्रपति जरदारी, भारत पर निकाली भड़ास, बोले- 9/11 अटैक से पहले...
पाकिस्तान में हमलों से बौखलाए राष्ट्रपति जरदारी, भारत पर निकाली भड़ास, बोले- 9/11 अटैक से पहले...
टेलीविजन
पति अपूर्व संग नहीं रहती हैं दिव्या अग्रवाल? एक्ट्रेस को लेकर इंफ्लुंसर ने किए दावे
पति अपूर्व संग नहीं रहती हैं दिव्या अग्रवाल? एक्ट्रेस को लेकर इंफ्लुंसर ने किए दावे
क्रिकेट
पाकिस्तान के बॉयकॉट पर क्या है BCCI का रुख? उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने दिया चौंकाने वाला बयान; आपके लिए भी जानना जरूरी
पाकिस्तान के बॉयकॉट पर क्या है BCCI का रुख? उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने दिया चौंकाने वाला बयान
Advertisement

वीडियोज

Tej Pratap Yadav on Anushka: तेज प्रताप ने पहली बार 5 जयचंदों के नाम का किया खुलासा...
Kanpur में फिर लग्जरी कार का कहर, कारोबारी के बेटे ने लैम्बोर्गिनी से 3 लोगों को मारी टक्कर, हंगामा
Anushka Yadav ने दिया बेटी को जन्म तो भड़के Tej Pratap Yadav कहा..डिप्रेशन में हूं कोर्ट जाउंगा
Digital Fraud Victims के लिए RBI का Big Relief Plan | Paisa Live
Ghaziabad News : हो जाएं सावधान..बाजार में आ चुकी हैं नकली दवाएं..जांच परख के बाद ही खरीदें
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तुम्हारी शादी कब होगी? सवालों से तंग आकर 30 साल के शख्स ने किया सुसाइड, 20 मंजिला इमारत से कूदा
तुम्हारी शादी कब होगी? सवालों से तंग आकर 30 साल के शख्स ने किया सुसाइड, 20 मंजिला इमारत से कूदा
विश्व
पाकिस्तान में हमलों से बौखलाए राष्ट्रपति जरदारी, भारत पर निकाली भड़ास, बोले- 9/11 अटैक से पहले...
पाकिस्तान में हमलों से बौखलाए राष्ट्रपति जरदारी, भारत पर निकाली भड़ास, बोले- 9/11 अटैक से पहले...
टेलीविजन
पति अपूर्व संग नहीं रहती हैं दिव्या अग्रवाल? एक्ट्रेस को लेकर इंफ्लुंसर ने किए दावे
पति अपूर्व संग नहीं रहती हैं दिव्या अग्रवाल? एक्ट्रेस को लेकर इंफ्लुंसर ने किए दावे
क्रिकेट
पाकिस्तान के बॉयकॉट पर क्या है BCCI का रुख? उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने दिया चौंकाने वाला बयान; आपके लिए भी जानना जरूरी
पाकिस्तान के बॉयकॉट पर क्या है BCCI का रुख? उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने दिया चौंकाने वाला बयान
जनरल नॉलेज
क्या खिलाड़ियों को हैंडशेक करने के लिए मजबूर कर सकता है ICC, पाकिस्तान की डिमांड के बीच जान लीजिए जवाब
क्या खिलाड़ियों को हैंडशेक करने के लिए मजबूर कर सकता है ICC, पाकिस्तान की डिमांड के बीच जान लीजिए जवाब
ट्रेंडिंग
नो पार्किंग की सजा या कानून का दुरुपयोग? स्कूटी समेत युवक को क्रेन ने हवा में उठाया, वीडियो वायरल
नो पार्किंग की सजा या कानून का दुरुपयोग? स्कूटी समेत युवक को क्रेन ने हवा में उठाया, वीडियो वायरल
शिक्षा
दिल्ली के नर्सरी स्कूलों की दूसरी लिस्ट होने वाली है जारी, ये डॉक्यूमेंट रखें तैयार
दिल्ली के नर्सरी स्कूलों की दूसरी लिस्ट होने वाली है जारी, ये डॉक्यूमेंट रखें तैयार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हम दो हमारे दो दर्जन, मेरी मां के 72 नाती-पोते', AIMIM नेता शौकत अली का मोहन भागवत पर पलटवार
'हम दो हमारे दो दर्जन, मेरी मां के 72 नाती-पोते', AIMIM नेता शौकत अली का मोहन भागवत पर पलटवार
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Embed widget