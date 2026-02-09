अक्षय कुमार ने सलमान खान को किया फोन, भूत बंगला की रिलीज डेट प्रीपोन करने से पहले किया डिस्कस

अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' की रिलीज डेट बदल दी गई है. पहले ये फिल्म 15 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली थी. लेकिन अब इसे प्रीपोंड करके 10 अप्रैल 2026 कर दिया गया है.

भूत बंगला क्यों हुई प्रीपोन?

फिल्म से जुड़े एक सूत्र के मुताबिक, रिलीज डेट आगे करने का फैसला दर्शकों की जबरदस्त एक्साइटमेंट के कारण लिया गया. अक्षय कुमार ने दर्शकों की भारी रुचि और फिल्म के लिए लगातार बढ़ते फैंस के डिमांड को देखकर भूत बंगला की रिलीज़ डेट प्रीपोंड करने का फैसला किया. मकसद ये था कि फिल्म को सही समय पर दर्शकों तक पहुंचाया जाए, बजाय इसे पीछे खींचे रखने के.

भूत बंगला शुरुआत से ही लगातार चर्चा में रही है. फैंस अक्षय कुमार को इस जॉनर-ड्रिवन एंटरटेनर में वापस देखने के लिए एक्साइटेड हैं. रिलीज डेट में बदलाव को एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है, जिससे फिल्म को थिएटर में सही समय पर दर्शकों तक पहुंचने का फायदा मिले और बॉक्स ऑफिस पर भीड़-भाड़ से बचा जा सके. इसी रणनीति के तहत, अक्षय कुमार ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनकी हर फिल्म को पर्याप्त थिएटर रन मिले, ताकि दर्शक पूरी तरह से फिल्म के बॉक्स ऑफिस सफर का आनंद ले सकें.

अक्षय कुमार ने किया सलमान को फोन

वहीं बॉलीवुड हंगामा ने सोर्स के हवाले से लिखा- अक्षय कुमार ने फिल्म की रिलीज प्रीपोन करने से पहले सलमान खान को फोन किया था. अक्षय और सलमान दोस्त हैं और अपने डिसिजन एक-दूसरे से शेयर करते हैं. वो एक-दूसरे से बहुत ट्रांसपेरेंट हैं. उनका रिश्ता न्यू-एज जेनरेशन की तरह नहीं है, जो चीजें एक-दूसरे से छुपाएं. अक्षय ने सलमान से पूछा कि क्या 17 अप्रैल को बैटल ऑफ गलवान आ रही है. सलमान ने कन्फर्म किया कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से पेंडिंग अप्रूवल की वजह से चीजें मुश्किल हैं. ये बहुत अच्छी बातचीत थी. उन दोनों के बीच बिल्कुल भी कोई कॉम्पिटिशन नहीं है. वे दोनों एक-दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं. एक-दूसरे की सफलता के लिए दुआ कर रहे हैं. अगर सही स्क्रिप्ट उन्हें किसी दो-हीरो वाली फिल्म में साथ ले आए तो हैरान मत होना.

फिल्म में अक्षय कुमार, वामिका गब्बी, परेश रावल, तबू और राजपाल यादव मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म का निर्देशन प्रियदर्शन ने किया है. फिल्म के प्रोड्यूसर्स हैं अक्षय कुमार, शोभा कपूर और एकता आर कपूर. फिल्म 10 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी.