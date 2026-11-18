Air Purifier Filters: सर्दियां आते ही देश के कई शहरों में हवा जहरीली होने लगती है और घरों में एयर प्यूरीफायर की जरूरत महसूस होने लगती है. जब भी हम नया एयर प्यूरीफायर खरीदने ऑनलाइन या दुकान पर जाते हैं तो उसके बॉक्स पर H13, H14 और HEPA-Type जैसे टेक्निकल शब्द लिखे दिखाई देते हैं. ज्यादातर लोग बिना इनका असली मतलब समझे सिर्फ कम कीमत और बढ़िया डिजाइन देखकर प्यूरीफायर घर ले आते हैं.

लेकिन आपको बता दें एयर प्यूरीफायर की असली ताकत उसकी मशीन में नहीं बल्कि उसके अंदर लगे फिल्टर में होती है. अगर आपने गलत फिल्टर वाला प्यूरीफायर ले लिया तो हजारों रुपये खर्च करने के बाद भी आपके कमरे की हवा साफ नहीं हो पाएगी. जहरीले PM2.5 कणों और धूल-मिट्टी से परिवार को सेफ रखने के लिए इन फिल्टर्स के बीच का फर्क समझना बेहद जरूरी है.

क्या होता है HEPA फिल्टर और H13-H14 का मतलब?

HEPA का पूरा नाम हाई-एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर होता है जिसे हवा साफ करने का सबसे भरोसेमंद पैमाना माना जाता है. असली यानी ट्रू हेपा फिल्टर को अंतरराष्ट्रीय मानकों के आधार पर अलग-अलग ग्रेड में बांटा गया है. जिनमें H13 और H14 सबसे मेम हैं. H13 ग्रेड वाला फिल्टर हवा में मौजूद 0.1 से 0.3 माइक्रोन तक के बेहद छोटे कणों को 99.95 प्रतिशत तक रोकने की क्षमता रखता है.

इसमें धूल, परागकण, धुआं और खतरनाक PM2.5 कण आसानी से फंस जाते हैं. दूसरी तरफ H14 ग्रेड इससे भी एक कदम आगे है जो 99.995 प्रतिशत तक सूक्ष्म कणों और वायरस को फिल्टर कर सकता है. आसान शब्दों में कहें तो जहां H13 फिल्टर 10000 कणों में से सिर्फ 5 कणों को ही बाहर जाने देता है वहीं H14 फिल्टर में यह नंबर घटकर महज 0.5 रह जाते हैं.





HEPA-Type फिल्टर से क्यों रहना चाहिए सावधान?

बाजार में कई सस्ते एयर प्यूरीफायर ऐसे भी मिलते हैं जिनके स्पेसिफिकेशन में HEPA-Type, HEPA-Like या HEPA-Style लिखा होता है. देखने में यह नाम बिल्कुल असली HEPA जैसा लगता है लेकिन असल में यह कंपनियों की मार्केटिंग ट्रिक होती है. ऐसे फिल्टर्स किसी भी अंतरराष्ट्रीय मानक पर खरे नहीं उतरते और न ही इनकी कोई आधिकारिक टेस्टिंग होती है. ये फिल्टर हवा में तैरने वाले बड़े धूल के कणों या बालों को तो रोक लेते हैं.

लेकिन फेफड़ों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले PM2.5 और बेहद महीन धुएं के कणों को रोकने में पूरी तरह नाकाम रहते हैं. कम कीमत के लालच में अगर आप HEPA-Type फिल्टर वाला प्यूरीफायर खरीद लेते हैं तो यह सिर्फ बिजली खर्च करेगा और आपको साफ हवा के नाम पर धोखा ही मिलेगा. इसलिए खरीदते समय बॉक्स पर ट्रू HEPA या H13 जरूर दखें.





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आपके घर के लिए कौन-सा फिल्टर सबसे बेहतर?

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आम घरों के लिए H13 और H14 में से कौन-सा फिल्टर चुनना सही रहेगा. H14 फिल्टर ज्यादा सही जरूर दिखता है लेकिन इसका इस्तेमाल अस्पतालों, ऑपरेशन थिएटर और रिसर्च लैब में किया जाता है. H14 फिल्टर की परतें इतनी ज्यादा घनी होती हैं कि उनसे हवा को आर-पार खींचने के लिए प्यूरीफायर की मोटर को काफी जोर लगाना पड़ता है.

इससे मशीन आवाज ज्यादा करती है बिजली की खपत बढ़ती है और कमरे की हवा साफ होने की रफ्तार यानी CADR कम हो जाता है. इसलिए सामान्य घरों, ऑफिस और बच्चों के कमरों के लिए H13 ट्रू HEPA फिल्टर सबसे बेहतरीन ऑप्शन माना जाता है. यह हवा को तेजी से साफ करने के साथ-साथ प्रदूषण से पूरी सेफ्टी देता है. अगर घर में किसी को गंभीर अस्थमा या एलर्जी की समस्या है तभी H14 फिल्टर खरीदना सही है.

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